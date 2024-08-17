Та в чужой штрафной площади в верховой борьбе попал локтем по затылку Шабо.

Фюрих слева не смог прорваться к воротам, а мяч отскочил в руки Градецки.

Инкапье слева пошёл вперёд, где у него мяч сумел выбить Левелинг.

Подачу Миттельштедта слева на Левелинга сумел прервать Инкапье, а затем в борьбу включился Гарсия и выбил мяч из штрафной площади.

Прострел Фюриха слева в центр штрафной площади перехватил Та.

Левелинг не позволил Адли слева прорваться в штрафную площадь.

Адли слева не уследил за линией защитников "Штутгарта" и оказался в офсайде.

Второй тайм в Леверкузене!

Миттельштедт слева навесил на Левелинга, у которого удар головой не получился. Мяч полетел вправо от ворот.

Штенцель справа с двадцати трёх метров пробил в ближнюю штангу.

Телла побежал на добивание после удара Белосьяна слева и оказался в офсайде.

Гарсия исполнил подачу от углового флага. У дальней штанги Миттельштедт не позволил вверху сыграть Тапсобе.

Гарсия исполнил и следующий угловой удар. Мяч полетел к линии штрафной площади, где партнёров не оказалось.

"Байер" продолжает наращивать преимущество по угловым удара. Очередная подача Гарсии остановлена свистком арбитра. Инкапье перед воротами подтолкнул Шабо.

Удаление! Террье в центральном круге прыгнул в ногу Демировича и на этом сегодняшняя встреча для него завершилась. "Байер" остаётся в меньшинстве.

Замена в составе "Байера": вместо Виктора Бонифасе на поле вышел Джонатан Та.

Фюрих слева вошёл в штрафную площадь, сместился к центру и с четырнадцати метров пробил по воротам. Градецки отбил мяч перед собой, Мийо на добивании направил сферу в перекладину, от которой та отскочила точно в линии ворот и вылетела в поле.

Штиллер на фланге толкнул в спину Теллу и получил жёлтую карточку.

Гарсия справа со штрафного прострелил вдоль ворот, но никто до линии полёта мяча не добежал.

35' Штиллер от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Бонифасе.

34' Адли у центрального круга сзади ударил по ногам Каразора.

33' Мийо слева выкатил мяч в центр штрафной площади, где удары Демировича и Штенцеля соперники заблокировали.

32' Каразор в центре поля прихватил руками за футболку Гарсию.

30' "Штутгарт" с мячом откатился на свою половину поля. Небольшая игровая пауза в матче.

29' Штенцель от углового флага навесил к ближней штанге низко. Хозяева мяч от ворот выбили.

28' Телла на чужой половине поля ударил по ноге Миттельштедта.

26' Демирович справа убежал один на один с голкипером и в падении при борьбе с Инкапье пробил в ближнюю штангу.

25' Адли справа оказался в офсайде.

24' Инкапье слева прострелил к воротам. Бонифасе смог остановить мяч, а вот удар у Виктора не получился. Отскок получился на Белосьяна, который слева в ближний угол не попал.

22' Первая половина тайма проходит в равной борьбе. На каждую атаку хозяев "Штутгарт" отвечает своей. И на табло при этом равные цифры.

21' Демирович у центрального круга сбил Инкапье.

20' Хозяева разыграли угловой удар. Подача слева на Тапсобу последовала слишком высоко.

18' Демирович и Адли неудачно столкнулись в центральном круге. Игра остановлена.

17' Гарсия от углового флага навесил к ближней штанге. Партнёры до мяча не добрались, а защитники "Штутгарта" мяч от ворот выбили.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

МИЙО!!! Миттельштедт слева прострелил на Мийо, который с четырнадцати метров в касание точно пробил в дальний угол.

14' У Мийо по центру не прошла передача в штрафную площадь на Десмировича. Энцо сыграл на подборе, но и сам не смог продвинуться вперёд.

13' Штенцель слева со штрафного навесил на Демировича, который головой пробил немного выше перекладины.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БОНИФАСЕ!!! Гарсия исполнил подачу от углового флага к дальней штанге. Тапсоба не смог головой пробить по воротам. Мяч через Джаку вернулся налево к Гарсии. Аристео навесил к дальней штанге на Тапсобу, который пробил на этот раз головой мимо Нюбеля. Бонифасе уже на линии ворот подставил ногу под мяч.

11' Гарсия от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч вынесен на Джаку, чей дальний удар по воротам заблокирован.

10' Градецки забрал мяч в руки после прострела Мийо слева к воротам.

9' Бонифасе в чужой штрафной площади попал локтем в лицо Штенцелю.

8' Хозяева разыграли первый угловой удар в матче и упустили мяч за пределы поля.

7' Руо на фланге чисто выбил мяч у Бонифасе.

6' "Штутгарт" уверенно контролирует мяч в центре поля.

5' Градецки вовремя выскочил к линии штрафной площади и забрал мяч в ногах у Фюриха.

4' Нюбель неудачно выскочил во фланга за пределы штрафной площади, но и Бонифасе пробил выше ворот из офсайда.

3' Демирович на фланге сыграл в отборе, но упустил мяч за боковую линию поля.

2' "Байер" играет в красных футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Штутгарт" - в белой форме с красной полосой на груди.