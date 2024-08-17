Стадион: БайАрена. Главный судья: Стилер Тобиас
0'
1:0
11' ГолБонифасе Виктор
1:1
15' ГолМийо Энцо
37' Красная карточкаТеррье Мартен
43' Желтая карточкаАлонсо Хаби
44' Желтая карточкаШтиллер Анджело
Ход матча
11'
1:0
15'
37'
43'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
138 Количество передач 260
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Телла
Нейтан
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
21
Адли
Амин
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
27
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
13 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
-
17 Диль ЮстинПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Байер Л
Штутгарт
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
8.7%
4.3%
20 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
32 матча
65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.9%
40.6%
12.5%
15 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
20 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
2.76
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
13
23
Голов в среднем за матч
0.87
1.35
Среднее время на гол
103
66
Всего голов
60
48
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мийо Энцо
|1
|1
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Террье Мартен
|0
|1
|Алонсо Хаби
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиллер Анджело
|1
|0
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2
Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3
Штутгарт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5
Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2
|Штутгарт
|Мийо Энцо
|1
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|1
|Штутгарт
|Миттельштедт Максимилиан
|0 (1)
|Байер Л
|Тапсоба Эдмон
|0 (1)
|Байер Л
|Террье Мартен
|1
|Байер Л
|Алонсо Хаби
|1
|Штутгарт
|Штиллер Анджело
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Штутгарт
Исход игры
Байер Л
90.4% (104)
Ничья
7% (8)
Штутгарт
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
78.18% (86)
Меньше
21.82% (24)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
52.2% (60)
2:0 Байер Л
13.9% (16)
3:1 Байер Л
8.7% (10)
3:2 Байер Л
7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:0 Байер Л
3.5% (4)
3:0 Байер Л
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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