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Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Байер Л
1:1
Второй тайм: 55'
Штутгарт
0'
1:0
11' Гол
Бонифасе Виктор
1:1
15' Гол
Мийо Энцо
37' Красная карточка
Террье Мартен
43' Желтая карточка
Алонсо Хаби
44' Желтая карточка
Штиллер Анджело

Ход матча

11'
Бонифасе Виктор
(Тапсоба Эдмон)
1:0
15'
1:1
Мийо Энцо
(Миттельштедт Максимилиан)
37'
Террье Мартен
 
41'
Та Джонатан
Бонифасе Виктор
 
43'
Алонсо Хаби
 
44'
 
Штиллер Анджело

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 138 Количество передач 260
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 115
Байер Л 90.4% (104)
X 7% (8)
Штутгарт 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
Штутгарт
4.70
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4.30
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4.76
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
8
Андрих
Роберт
3
Инкапье
Пьеро
19
Телла
Нейтан
44
Белосьян
Женуэль
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
21
Адли
Амин
11
Террье
Мартен
22
Бонифасе
Виктор
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
6
Штиллер
Анджело
16
Каразор
Атакан
18
Левелинг
Джейми
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Демирович
Эрмедин
Байер Л
3-4-2-1
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Штутгарт

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
8.7%
4.3%
20 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

32 матча

65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.9%
40.6%
12.5%
15 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
20 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:2
К
3:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:1
К
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
4:2
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
2:4
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

2.76
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

13
23

Голов в среднем за матч

0.87
1.35

Среднее время на гол

103
66

Всего голов

60
48

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 1 1
Тапсоба Эдмон 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мийо Энцо 1 1
Миттельштедт Максимилиан 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Террье Мартен 0 1
Алонсо Хаби 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиллер Анджело 1 0

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2
Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3
Штутгарт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5
Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2

Топ бомбардиров
Штутгарт Мийо Энцо 1
Байер Л Бонифасе Виктор 1
Штутгарт Миттельштедт Максимилиан 0 (1)
Байер Л Тапсоба Эдмон 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Террье Мартен 1
Байер Л Алонсо Хаби 1
Штутгарт Штиллер Анджело 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    57'
    Адли слева не уследил за линией защитников "Штутгарта" и оказался в офсайде.
  • 56'
    Левелинг не позволил Адли слева прорваться в штрафную площадь.
  • 54'
    Прострел Фюриха слева в центр штрафной площади перехватил Та.
  • 53'
    Подачу Миттельштедта слева на Левелинга сумел прервать Инкапье, а затем в борьбу включился Гарсия и выбил мяч из штрафной площади.
  • 52'
    Инкапье слева пошёл вперёд, где у него мяч сумел выбить Левелинг.
  • 50'
    Фюрих слева не смог прорваться к воротам, а мяч отскочил в руки Градецки.
  • Фол, нарушение
    49'
    Та в чужой штрафной площади в верховой борьбе попал локтем по затылку Шабо.
  • Фол, нарушение
    48'
    Левелинг у центрального круга ударил локтем Гарсию.
  • 47'
    Миттельштедт слева навесил на Левелинга, у которого удар головой не получился. Мяч полетел вправо от ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Леверкузене!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Байер" (Леверкузен) - "Штутгарт" - 1:1.
  • Офсайд
    45'
    Телла побежал на добивание после удара Белосьяна слева и оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    45'
    Руо на чужой половине поля нарушил правила.
  • Штанга
    45'
    Штенцель справа с двадцати трёх метров пробил в ближнюю штангу.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Стилер в первом тайме.
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    • 45'
      Гарсия справа со штрафного прострелил вдоль ворот, но никто до линии полёта мяча не добежал.
    • Желтая карточка
      44'
      Штиллер на фланге толкнул в спину Теллу и получил жёлтую карточку.
    • Желтая карточка
      43'
      Хаби Алонсо за излишнее проявление эмоций получил жёлтую карточку.
    • Штанга
      42'
      Фюрих слева вошёл в штрафную площадь, сместился к центру и с четырнадцати метров пробил по воротам. Градецки отбил мяч перед собой, Мийо на добивании направил сферу в перекладину, от которой та отскочила точно в линии ворот и вылетела в поле.
    • Замена
      41'
      Замена в составе "Байера": вместо Виктора Бонифасе на поле вышел Джонатан Та.
    • 40'
      Навес Миттельштедта слева к воротам заблокировал Телла.
    • Красная карточка
      39'
      Удаление! Террье в центральном круге прыгнул в ногу Демировича и на этом сегодняшняя встреча для него завершилась. "Байер" остаётся в меньшинстве.
    • Угловой
      38'
      "Байер" продолжает наращивать преимущество по угловым удара. Очередная подача Гарсии остановлена свистком арбитра. Инкапье перед воротами подтолкнул Шабо.
    • Угловой
      37'
      Гарсия исполнил и следующий угловой удар. Мяч полетел к линии штрафной площади, где партнёров не оказалось.
    • Угловой
      36'
      Гарсия исполнил подачу от углового флага. У дальней штанги Миттельштедт не позволил вверху сыграть Тапсобе.
    • Угловой
      35'
      Штиллер от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Бонифасе.
    • Фол, нарушение
      34'
      Адли у центрального круга сзади ударил по ногам Каразора.
    • 33'
      Мийо слева выкатил мяч в центр штрафной площади, где удары Демировича и Штенцеля соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      32'
      Каразор в центре поля прихватил руками за футболку Гарсию.
    • 30'
      "Штутгарт" с мячом откатился на свою половину поля. Небольшая игровая пауза в матче.
    • Угловой
      29'
      Штенцель от углового флага навесил к ближней штанге низко. Хозяева мяч от ворот выбили.
    • Фол, нарушение
      28'
      Телла на чужой половине поля ударил по ноге Миттельштедта.
    • Штанга
      26'
      Демирович справа убежал один на один с голкипером и в падении при  борьбе с Инкапье пробил в ближнюю штангу.
    • Офсайд
      25'
      Адли справа оказался в офсайде.
    • 24'
      Инкапье слева прострелил к воротам. Бонифасе смог остановить мяч, а вот удар у Виктора не получился. Отскок получился на Белосьяна, который слева в ближний угол не попал.
    • 22'
      Первая половина тайма проходит в равной борьбе. На каждую атаку хозяев "Штутгарт" отвечает своей. И на табло при этом равные цифры.
    • Фол, нарушение
      21'
      Демирович у центрального круга сбил Инкапье.
    • Угловой
      20'
      Хозяева разыграли угловой удар. Подача слева на Тапсобу последовала слишком высоко.
    • Травма, повреждение
      18'
      Демирович и Адли неудачно столкнулись в центральном круге. Игра остановлена.
    • Угловой
      17'
      Гарсия от углового флага навесил к ближней штанге. Партнёры до мяча не добрались, а защитники "Штутгарта" мяч от ворот выбили.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      МИЙО!!! Миттельштедт слева прострелил на Мийо, который с четырнадцати метров в касание точно пробил в дальний угол.
    • 14'
      У Мийо по центру не прошла передача в штрафную площадь на Десмировича. Энцо сыграл на подборе, но и сам не смог продвинуться вперёд.
    • Опасный момент
      13'
      Штенцель слева со штрафного навесил на Демировича, который головой пробил немного выше перекладины.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      БОНИФАСЕ!!! Гарсия исполнил подачу от углового флага к дальней штанге. Тапсоба не смог головой пробить по воротам. Мяч через Джаку вернулся налево к Гарсии. Аристео навесил к дальней штанге на Тапсобу, который пробил на этот раз головой мимо Нюбеля. Бонифасе уже на линии  ворот подставил ногу под мяч.
    • Угловой
      11'
      Гарсия от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч вынесен на Джаку, чей дальний удар по воротам заблокирован.
    • 10'
      Градецки забрал мяч в руки после прострела Мийо слева к воротам.
    • Фол, нарушение
      9'
      Бонифасе в чужой штрафной площади попал локтем в лицо Штенцелю.
    • Угловой
      8'
      Хозяева разыграли первый угловой удар в матче и упустили мяч за пределы поля.
    • 7'
      Руо на фланге чисто выбил мяч у Бонифасе.
    • 6'
      "Штутгарт" уверенно контролирует мяч в центре поля.
    • 5'
      Градецки вовремя выскочил к линии штрафной площади и забрал мяч в ногах у Фюриха.
    • Офсайд
      4'
      Нюбель неудачно выскочил во фланга за пределы штрафной площади, но и Бонифасе пробил выше ворот  из офсайда.
    • 3'
      Демирович на фланге сыграл в отборе, но упустил мяч за боковую линию поля.
    • 2'
      "Байер" играет в красных футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Штутгарт" - в белой форме с красной полосой на груди.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Штутгарт

    Исход игры
    Байер Л
    90.4% (104)
    Ничья
    7% (8)
    Штутгарт
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.18% (86)
    Меньше
    21.82% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (86)
    Нет
    21.82% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    52.2% (60)
    2:0 Байер Л
    13.9% (16)
    3:1 Байер Л
    8.7% (10)
    3:2 Байер Л
    7% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    1:0 Байер Л
    3.5% (4)
    3:0 Байер Л
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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