Тур: 19.
0'
1:0
18' ГолНетабай Нахом Гирмай
1:1
27' ГолAmar Muhsin
45' Желтая карточкаMamadouba Diaby
59' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
80' Желтая карточкаЛинделль Эрик
90' Желтая карточкаIeltsin Camoes
90' Желтая карточкаFilip Sjoeberg1
90'+8
Ход матча
18'
27'
1:1
45'
80'
90'
90'
90'
17
Касси
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Касси ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Моро НасируЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Дегерфорс
Браге
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
2.3
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.63
1
Среднее время на гол
144
90
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.56
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|9
|0.47
|Линдгрен Густав
|7 (2)
|0.37
|Абдулла Пашанг
|5
|0.26
|Хольмен Кевин
|2
|0.11
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.11
|Elias Pihlstrom
|1
|0.05
|Mamadouba Diaby
|1
|0.05
|Teo Groenborg
|1
|0.05
|Линделль Эрик
|1
|0.05
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|Моро Насиру
|1
|0.05
|Alper Demirol
|1
|0.05
|Бишис Джейми
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|10 (2)
|0.53
|Amar Muhsin
|3
|0.16
|Johan Arvidsson
|2
|0.11
|Henry Sletsjoee
|2
|0.11
|Берггрен Густав
|2
|0.11
|Тити Адиль
|2
|0.11
|Викстрём Эмиль
|1
|0.05
|Christopher Redenstrand
|1
|0.05
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.05
|Ferhan Abic
|1
|0.05
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|4
|1
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Ieltsin Camoes
|3
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Браге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
4
Дегерфорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Браге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
16
Дегерфорс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Браге
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
23
9
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
4%
0
0%
1-15
7
30%
1
11%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
1
4%
3
33%
61-75
6
26%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
5
31%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
40%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
34
25
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 4
3
9%
0
0%
1-15
10
29%
29%
6
24%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
3
9%
6
24%
61-75
8
24%
6
24%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
6
30%
4
29%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1
Браге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0
Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0
Результаты матчей
Дегерфорс
Браге
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
2
6 раз 32%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
37
18
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
712
316
118
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|32 - 18
|38
|2.
|19
|9
|6
|4
|29 - 16
|33
|3.
|19
|9
|6
|4
|27 - 19
|33
|4.
|19
|9
|5
|5
|25 - 14
|32
|5.
|19
|8
|8
|3
|33 - 21
|32
|6.
|1:0
|19
|9
|4
|6
|29 - 23
|31
|7.
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|19
|6
|5
|8
|29 - 27
|23
|10.
|19
|6
|5
|8
|25 - 25
|23
|11.
|19
|6
|5
|8
|20 - 26
|23
|12.
|19
|6
|4
|9
|26 - 28
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|23 - 31
|22
|14.
|19
|5
|3
|11
|11 - 28
|18
|15.
|19
|4
|6
|9
|27 - 39
|18
|16.
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|0
|2
|17 - 6
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|15.
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|16.
|10
|3
|2
|5
|5 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|0:1
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|4.
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|8.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|13.
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|15.
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|16.
|10
|0
|2
|8
|3 - 19
|2
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6