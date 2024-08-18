  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 19.
Дегерфорс
1:1
Конец матча
Браге
0'
1:0
18' Гол
Нетабай Нахом Гирмай
1:1
27' Гол
Amar Muhsin
45' Желтая карточка
Mamadouba Diaby
59' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
80' Желтая карточка
Линделль Эрик
90' Желтая карточка
Ieltsin Camoes
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Filip Sjoeberg1
90'+8
1
Якобссон
Вилле
6
Грасия
Карлос
30
Bernardo
Morgado
23
Хеден
Линдског
Александр
12
Линделль
Эрик
4
Мартенссон
Йохан
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
2
Mamadouba
Diaby
9
Линдгрен
Густав
17
Касси
Люк
10
Вукоевич
Диян
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
33
Amar
Muhsin
Дегерфорс
3-4-3
Браге
4-4-2

История личных встреч

Дегерфорс
Браге

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
ТМК
1:3
ТМК
0:0
С
0:0
С
4:1
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
1:1
С
3:2
С
1:1
С
5:0
С
1:0
С
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

2.3
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.63
1

Среднее время на гол

144
90

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 9 0.47
Линдгрен Густав 7 (2) 0.37
Абдулла Пашанг 5 0.26
Хольмен Кевин 2 0.11
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.11
Elias Pihlstrom 1 0.05
Mamadouba Diaby 1 0.05
Teo Groenborg 1 0.05
Линделль Эрик 1 0.05
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Моро Насиру 1 0.05
Alper Demirol 1 0.05
Бишис Джейми 1 0.05
Мартенссон Йохан 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Adi Fisic 0 0
Касси Люк 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 10 (2) 0.53
Amar Muhsin 3 0.16
Johan Arvidsson 2 0.11
Henry Sletsjoee 2 0.11
Берггрен Густав 2 0.11
Тити Адиль 2 0.11
Викстрём Эмиль 1 0.05
Christopher Redenstrand 1 0.05
Kevin Appiah Nyarko 1 0.05
Ferhan Abic 1 0.05
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 4 1
Ольссон Себастьян II 5 0
Bernardo Morgado 3 1
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Alper Demirol 2 1
Хольмен Кевин 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Adi Fisic 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Вукоевич Диян 1 0
Линделль Эрик 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Elias Pihlstrom 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Ieltsin Camoes 3 0
Берггрен Густав 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Тити Адиль 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oskar Aagren 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Браге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
4
Дегерфорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Браге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
16
Дегерфорс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Браге
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

23
9
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
4%
0
0%
1-15
7
30%
1
11%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
1
4%
3
33%
61-75
6
26%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
5
31%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
40%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

34
25
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 4
3
9%
0
0%
1-15
10
29%
29%
6
24%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
3
9%
6
24%
61-75
8
24%
6
24%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
6
30%
4
29%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1
Браге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0
Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0

Результаты матчей

Дегерфорс
Браге

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
2
6 раз 32%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
5
4
3
7
2.5
1
8
2
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
1.5
Больше Меньше
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
1.5
Больше Меньше
7
12
3
16
2.5
1
18
2
17
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:1 19 11 5 3 32 - 18 38
2.
Эстер
 19 9 6 4 29 - 16 33
3.
Хельсинборг
 19 9 6 4 27 - 19 33
4.
Браге
 19 9 5 5 25 - 14 32
5.
Дегерфорс
 19 8 8 3 33 - 21 32
6.
Сандвикен
 1:0 19 9 4 6 29 - 23 31
7.
Треллеборг
 19 7 5 7 21 - 24 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Эргрюте
 19 6 5 8 29 - 27 23
10.
Эребру
 19 6 5 8 25 - 25 23
11.
Эстерсунд
 19 6 5 8 20 - 26 23
12.
Варберг БоИС
 19 6 4 9 26 - 28 22
13.
Оддевольд
 19 5 7 7 23 - 31 22
14.
Сковде АИК
 19 5 3 11 11 - 28 18
15.
Гефле
 19 4 6 9 27 - 39 18
16.
Сундсвалль
 19 4 4 11 14 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 1:0 9 7 0 2 17 - 6 21
2.
Дегерфорс
 10 6 3 1 22 - 11 21
3.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
4.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Ландскруна
 0:1 9 6 2 1 17 - 9 20
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
9.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
10.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
11.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
15.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 0:1 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Дегерфорс
 9 2 5 2 11 - 10 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Сандвикен
 1:0 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Маккью Эрик 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
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  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Filip Sjoeberg получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Викстрём Эмиль уходит с поля. Filip Sjoeberg выходит вместо него
  • 91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Ieltsin Camoes получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Amar Muhsin уходит с поля. Ferhan Abic выходит вместо него
  • 85'
    Mamadouba Diaby уходит с поля. Elias Pihlstroem выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Mamadouba Diaby получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Йоан Арвидссон сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Amar Muhsin бьет в цель!
    • 18'
      Вукоевич Диян сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Нетабай Нахом Гирмай бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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