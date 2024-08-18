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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: .
Мьельбю
1:1
Второй тайм: 69'
Эльфсборг
0'
0:1
16' Гол
Йегбе Терри
1:1
26' Гол
Йоханссон Херман
30' Желтая карточка
Хульт Никлас
44' Желтая карточка
Ибрахим Бухари
61' Желтая карточка
Хедлунд Симон
1:1
62' Не забитый пенальти
Рёйкьер Никлас
67' Желтая карточка
Оума Тимоти
67' Желтая карточка
Густавссон Йеспер

Ход матча

16'
0:1
Йегбе Терри
(Кайб Рами)
26'
Йоханссон Херман
(Elliot Stroud)
1:1
30'
 
Хульт Никлас
44'
 
Ибрахим Бухари
60'
 
Хедлунд Симон
Кайб Рами
60'
 
Зенели Бесфорт
Томасен Йенс
60'
 
Фрик Пер
Хольтен Эмиль
61'
 
Хедлунд Симон
62'
Рёйкьер Никлас
1:1
67'
 
Оума Тимоти
67'
Густавссон Йеспер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Эльфсборг
4.00
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3.50
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3.37
Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
13
Jakob
Kiilerich
Rask
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
22
Густавссон
Йеспер
3
Брорссон
Арвид
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
10
Рёйкьер
Никлас
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
29
Ибрахим
Бухари
2
Йегбе
Терри
19
Кайб
Рами
16
Оума
Тимоти
7
Томасен
Йенс
23
Хульт
Никлас
12
Хольтен
Эмиль
10
Байду
Майкл
14
Абдулаи
Джалал
Мьельбю
3-4-3
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

Мьельбю
Эльфсборг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

А
3:1
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
0:2
А
4:0
А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.7

Среднее время на гол

57
128

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.44

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.74
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.32
Elliot Stroud 4 0.21
Йоханссон Херман 4 0.21
Штоль Адам 2 (2) 0.11
Рёйкьер Никлас 2 0.11
Густафссон Виктор 2 0.11
Seedy Jagne 2 0.11
Jakob Kiilerich Rask 2 0.11
Йоханссон Александр 1 0.05
Брорссон Арвид 1 0.05
Silas Nwankwo 1 0.05
Викстрём Расмус 1 0.05
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 6 0.32
Хедлунд Симон 5 0.26
Зенели Арбер 4 0.21
Касем Ахмед 4 (1) 0.21
Абдулаи Джалал 4 0.21
Йегбе Терри 3 0.16
Фрик Пер 2 0.11
Хольмен Себастьян 2 0.11
Зенели Бесфорт 1 0.05
Ларссон Йохан 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.05
Хульт Никлас 0 0
Оума Тимоти 0 0
Кайб Рами 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Abdoulie Manneh 2 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 5 0
Абдулаи Джалал 5 0
Касем Ахмед 3 1
Хульт Никлас 3 0
Ларссон Йохан 3 0
Байду Майкл 1 1
Йегбе Терри 1 1
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Ибрахим Бухари 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Фрик Пер 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Оума Тимоти 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Эльфсборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
4
Мьельбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Эльфсборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
21
Мьельбю
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Эльфсборг
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

8
25

Голы по времени матча

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
11%
1
10%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
1
9%
5
29%
29%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Забито

9
23
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
3
33%
4
17%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
1
11%
5
22%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
22%
1
4%
61-75
1
11%
4
17%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Забито

28
33
16 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
5
18%
5
15%
1-15
7
25%
5
15%
16-30
4
14%
7
21%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
4
14%
2
6%
61-75
4
14%
7
21%
76-90

Пропущено

25
29
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
7
28%
6
21%
46-60
3
12%
7
24%
61-75
8
32%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1
Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0
Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0

Результаты матчей

Мьельбю
Эльфсборг

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
8
2
4
5
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
8
10
1.5
10
8
5
13
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 19 14 2 3 47 - 17 44
2.
Юргорден
 0:1 18 11 2 5 32 - 17 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Хеккен
 2:0 18 9 3 6 37 - 30 30
5.
Мьельбю
 1:1 19 9 3 7 29 - 26 30
6.
Эльфсборг
 1:1 19 9 2 8 36 - 28 29
7.
АИК
 1:0 19 9 2 8 30 - 34 29
8.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
9.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
10.
Броммапойкарна
 0:2 19 6 7 6 31 - 35 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 19 5 1 13 24 - 42 16
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 1:1 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
Мьельбю
 1:1 10 6 3 1 20 - 12 21
4.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
5.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
6.
АИК
 1:0 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 0:1 10 5 2 3 12 - 9 17
8.
Хеккен
 2:0 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 0:2 9 2 3 4 11 - 19 9
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 0:1 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 0:2 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Хеккен
 2:0 9 4 2 3 14 - 14 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
АИК
 1:0 10 3 2 5 11 - 24 11
10.
Мьельбю
 1:1 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 1:1 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • 60'
    Хольтен Эмиль уходит с поля. Фрик Пер выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ибрахим Бухари получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Хульт Никлас получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Эллиот Страуд сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Herman Johansson бьет в цель!
  • 16'
    Кайб Рами сделал результативную передачу.
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    • 16'
      Г О О О О Л - Йегбе Терри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Эльфсборг.
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