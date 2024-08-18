Тур: 19. Стадион: Страндваллен. Зрители: 3720
0'
0:1
16' ГолЙегбе Терри
1:1
26' ГолЙоханссон Херман
30' Желтая карточкаХульт Никлас
44' Желтая карточкаИбрахим Бухари
61' Желтая карточкаХедлунд Симон
1:1
62' Не забитый пенальтиРёйкьер Никлас
67' Желтая карточкаОума Тимоти
67' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
69' Вторая желтая карточкаОума Тимоти
90'+6
Ход матча
16'
0:1
26'
30'
44'
61'
62'
1:1
67'
69'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 30
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
19
Кайб
Рами
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
10
Байду
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
28 Эстман ЛеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
История личных встреч
Мьельбю
Эльфсборг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.7
Среднее время на гол
57
128
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.9
1.44
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.74
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.32
|Elliot Stroud
|4
|0.21
|Йоханссон Херман
|4
|0.21
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.11
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.11
|Густафссон Виктор
|2
|0.11
|Seedy Jagne
|2
|0.11
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.11
|Йоханссон Александр
|1
|0.05
|Брорссон Арвид
|1
|0.05
|Silas Nwankwo
|1
|0.05
|Викстрём Расмус
|1
|0.05
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|6
|0.32
|Хедлунд Симон
|5
|0.26
|Зенели Арбер
|4
|0.21
|Касем Ахмед
|4 (1)
|0.21
|Абдулаи Джалал
|4
|0.21
|Йегбе Терри
|3
|0.16
|Фрик Пер
|2
|0.11
|Хольмен Себастьян
|2
|0.11
|Зенели Бесфорт
|1
|0.05
|Ларссон Йохан
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.05
|Хульт Никлас
|0
|0
|Оума Тимоти
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Abdoulie Manneh
|2
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Абдулаи Джалал
|5
|0
|Касем Ахмед
|3
|1
|Оума Тимоти
|2
|1
|Хульт Никлас
|3
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Байду Майкл
|1
|1
|Йегбе Терри
|1
|1
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Ибрахим Бухари
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Фрик Пер
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Эльфсборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
5
Мьельбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Эльфсборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
21
Мьельбю
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Эльфсборг
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
9
26
Голы по времени матча
Забито
20
11
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
10%
1
9%
1-15
6
30%
3
27%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
3
25%
2
11%
76-90
Забито
9
23
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
3
33%
4
17%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
1
11%
5
22%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
22%
1
4%
61-75
1
11%
4
17%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
5
36%
2
17%
76-90
Забито
29
34
17 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
5
17%
5
15%
1-15
8
28%
6
18%
16-30
4
14%
7
21%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
4
14%
2
6%
61-75
4
14%
7
21%
76-90
Пропущено
26
30
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
8%
2
7%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
7
27%
6
20%
46-60
3
12%
7
23%
61-75
8
31%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1
Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0
Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0
Результаты матчей
Мьельбю
Эльфсборг
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
46
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
811
109
514
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|47 - 17
|44
|2.
|18
|11
|2
|5
|32 - 18
|35
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|2:0
|19
|10
|1
|8
|23 - 23
|31
|5.
|18
|9
|3
|6
|38 - 31
|30
|6.
|19
|9
|3
|7
|29 - 26
|30
|7.
|19
|9
|2
|8
|36 - 28
|29
|8.
|19
|9
|2
|8
|31 - 34
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|33 - 29
|28
|10.
|19
|6
|7
|6
|32 - 36
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|0:2
|19
|7
|0
|12
|21 - 34
|21
|13.
|19
|5
|6
|8
|20 - 28
|21
|14.
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|15.
|19
|5
|1
|13
|24 - 42
|16
|16.
|19
|4
|3
|12
|16 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|25 - 10
|22
|3.
|2:0
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|4.
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|5.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|6.
|9
|6
|0
|3
|19 - 10
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|9.
|0:2
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|19 - 13
|14
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 24
|11
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|2:0
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|15.
|0:2
|10
|2
|0
|8
|8 - 25
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6