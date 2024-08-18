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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 3720
Мьельбю
1:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
16' Гол
Йегбе Терри
1:1
26' Гол
Йоханссон Херман
30' Желтая карточка
Хульт Никлас
44' Желтая карточка
Ибрахим Бухари
61' Желтая карточка
Хедлунд Симон
1:1
62' Не забитый пенальти
Рёйкьер Никлас
67' Желтая карточка
Оума Тимоти
67' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
69' Вторая желтая карточка
Оума Тимоти
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Йегбе Терри
(Кайб Рами)
26'
Йоханссон Херман
(Elliot Stroud)
1:1
30'
 
Хульт Никлас
44'
 
Ибрахим Бухари
60'
 
Хедлунд Симон
Кайб Рами
60'
 
Зенели Бесфорт
Томасен Йенс
60'
 
Фрик Пер
Хольтен Эмиль
61'
 
Хедлунд Симон
62'
Рёйкьер Никлас
1:1
67'
 
Оума Тимоти
67'
Густавссон Йеспер
 
68'
Йоханссон Александр
Рёйкьер Никлас
 
69'
 
Оума Тимоти
71'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Абдулаи Джалал
77'
Seedy Jagne
Густафссон Виктор
 
87'
Abdoulie Manneh
Брорссон Арвид
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 30
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
13
Jakob
Kiilerich
Rask
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
22
Густавссон
Йеспер
3
Брорссон
Арвид
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
10
Рёйкьер
Никлас
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
29
Ибрахим
Бухари
2
Йегбе
Терри
19
Кайб
Рами
16
Оума
Тимоти
7
Томасен
Йенс
23
Хульт
Никлас
12
Хольтен
Эмиль
10
Байду
Майкл
14
Абдулаи
Джалал
Мьельбю
3-4-3
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

Мьельбю
Эльфсборг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

А
3:1
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
0:2
А
4:0
А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.7

Среднее время на гол

57
128

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.44

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.74
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.32
Elliot Stroud 4 0.21
Йоханссон Херман 4 0.21
Штоль Адам 2 (2) 0.11
Рёйкьер Никлас 2 0.11
Густафссон Виктор 2 0.11
Seedy Jagne 2 0.11
Jakob Kiilerich Rask 2 0.11
Йоханссон Александр 1 0.05
Брорссон Арвид 1 0.05
Silas Nwankwo 1 0.05
Викстрём Расмус 1 0.05
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 6 0.32
Хедлунд Симон 5 0.26
Зенели Арбер 4 0.21
Касем Ахмед 4 (1) 0.21
Абдулаи Джалал 4 0.21
Йегбе Терри 3 0.16
Фрик Пер 2 0.11
Хольмен Себастьян 2 0.11
Зенели Бесфорт 1 0.05
Ларссон Йохан 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.05
Хульт Никлас 0 0
Оума Тимоти 0 0
Кайб Рами 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 3 0
Брорссон Арвид 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Abdoulie Manneh 2 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 5 0
Абдулаи Джалал 5 0
Касем Ахмед 3 1
Оума Тимоти 2 1
Хульт Никлас 3 0
Ларссон Йохан 3 0
Байду Майкл 1 1
Йегбе Терри 1 1
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Ибрахим Бухари 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Фрик Пер 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Эльфсборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
5
Мьельбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Эльфсборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
21
Мьельбю
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Эльфсборг
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

9
26

Голы по времени матча

Забито

20
11
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
10%
1
9%
1-15
6
30%
3
27%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
3
25%
2
11%
76-90

Забито

9
23
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
3
33%
4
17%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
1
11%
5
22%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
22%
1
4%
61-75
1
11%
4
17%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Забито

29
34
17 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
5
17%
5
15%
1-15
8
28%
6
18%
16-30
4
14%
7
21%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
4
14%
2
6%
61-75
4
14%
7
21%
76-90

Пропущено

26
30
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
8%
2
7%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
7
27%
6
20%
46-60
3
12%
7
23%
61-75
8
31%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1
Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0
Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0

Результаты матчей

Мьельбю
Эльфсборг

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
8
2
4
6
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
3
8
11
1.5
10
9
5
14
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 19 14 2 3 47 - 17 44
2.
Юргорден
 18 11 2 5 32 - 18 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
ГАИС
 2:0 19 10 1 8 23 - 23 31
5.
Хеккен
 18 9 3 6 38 - 31 30
6.
Мьельбю
 19 9 3 7 29 - 26 30
7.
Эльфсборг
 19 9 2 8 36 - 28 29
8.
АИК
 19 9 2 8 31 - 34 29
9.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
10.
Броммапойкарна
 19 6 7 6 32 - 36 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 0:2 19 7 0 12 21 - 34 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 19 5 1 13 24 - 42 16
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
ГАИС
 2:0 10 7 1 2 15 - 8 22
4.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
5.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 0:2 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
АИК
 10 3 2 5 12 - 24 11
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 2:0 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 0:2 10 2 0 8 8 - 25 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ибрахим Бухари получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Хульт Никлас получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Эллиот Страуд сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Herman Johansson бьет в цель!
    • 16'
      Кайб Рами сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Йегбе Терри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьельбю 1:1 Эльфсборг онлайн

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