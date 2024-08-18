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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: .
Юргорден
0:1
Второй тайм: 60'
АИК
0'
24' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
0:1
39' Гол
Целина Берсант
43' Желтая карточка
Целина Берсант
43' Красная карточка
Kim Bergstrand

Ход матча

24'
Гулликсен Тобиас
 
30'
 
Целина Берсант
Беширович Дино
39'
0:1
Целина Берсант
(Taha Ayari)
43'
 
Целина Берсант
43'
Kim Bergstrand
 
46'
Ларссон Якоб
Тенхо Миро
 
57'
Нгуэн Токмак
Викхейм Густав
 
57'
Радетинац Харис
Фаллениус Оскар
 
57'
Ринне Якоб
Нильссон Малькольм
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
АИК
9.00
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3.99
3.40
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Все Коэффициенты
30
Нильссон
Малькольм
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
19
Берг
Виктор
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
16
Гулликсен
Тобиас
23
Викхейм
Густав
11
Хуммет
Денис
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
32
Модесто
Руй
2
Эд
Эскил
19
Беширович
Дино
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
28
Питтас
Яннис
45
Taha
Ayari
Юргорден
4-2-3-1
АИК
5-3-2

История личных встреч

Юргорден
АИК

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

8.1%
51.4%
40.5%
3 победы 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

А
2:0
К
1:1
А
2:0
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
1:0
А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.75
0.71

Среднее время на гол

120
126

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.05
1.63

Среднее время на гол

85
55

Всего голов

34
41

Голов в среднем за матч

0.92
1.11

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

97
81

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 8 (1) 0.44
Гулликсен Тобиас 4 0.22
Нгуэн Токмак 4 0.22
Бергвалль Лукас 3 0.17
Сабович Бесард 3 0.17
Фаллениус Оскар 2 0.11
Samuel Holm 2 0.11
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.11
Викхейм Густав 1 0.06
Тенхо Миро 1 0.06
Штоль Адам 1 0.06
Patric Aaslund 1 0.06
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Keita Kosugi 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 9 0.47
Модесто Руй 5 0.26
Целина Берсант 4 0.21
Беширович Дино 3 0.16
Исмаила Кулибали 2 0.11
Тюкосен Мадс 1 0.05
Салетрос Антон 1 0.05
Фараж Омар 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Abdihakin Ali 1 0.05
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 6 0
Викхейм Густав 4 0
Ларссон Якоб 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Samuel Holm 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Theo Bergvall 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Милошевич Александер 3 0
Салетрос Антон 3 0
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Эд Эскил 1 0

Результаты матчей

Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
АИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
8
Юргорден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

19
16
Юргорден
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
АИК
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
13%
2
10%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
25%
6
29%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
1
13%
4
19%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
5
25%
5
28%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
3
38%
3
27%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

32
30
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
4
13%
2
7%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
6
19%
7
23%
46-60
4
13%
7
23%
61-75
9
28%
6
20%
76-90

Пропущено

16
32
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
3
9%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
2
13%
6
19%
31-45
4
25%
10
31%
46-60
5
31%
5
16%
61-75
2
13%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0
Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0
АИК
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0
Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0

Результаты матчей

Юргорден
АИК

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Юргорден
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
2
1.5
3
6
4
4
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
3
10
7
1.5
7
11
5
12
2.5
2
16
2
15
3.5
2
16
1
16
4.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 19 14 2 3 47 - 17 44
2.
Юргорден
 0:1 18 11 2 5 32 - 17 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Хеккен
 2:0 18 9 3 6 37 - 30 30
5.
Мьельбю
 1:1 19 9 3 7 29 - 26 30
6.
Эльфсборг
 1:1 19 9 2 8 36 - 28 29
7.
АИК
 1:0 19 9 2 8 30 - 34 29
8.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
9.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
10.
Броммапойкарна
 0:2 19 6 7 6 31 - 35 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 19 5 1 13 24 - 42 16
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 1:1 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
Мьельбю
 1:1 10 6 3 1 20 - 12 21
4.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
5.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
6.
АИК
 1:0 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 0:1 10 5 2 3 12 - 9 17
8.
Хеккен
 2:0 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 0:2 9 2 3 4 11 - 19 9
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 0:1 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 0:2 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Хеккен
 2:0 9 4 2 3 14 - 14 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
АИК
 1:0 10 3 2 5 11 - 24 11
10.
Мьельбю
 1:1 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 1:1 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    УДАЛЕНИЕ! - Kim Bergstrand увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 43'
    Целина Берсант получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Taha Ayari сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Целина Берсант бьет в цель!
  • 30'
    Беширович Дино уходит с поля. Целина Берсант выходит вместо него
  • 24'
    Гулликсен Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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Ничья
АИК
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3.99
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