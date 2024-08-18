Тур: 19. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 26225
0'
24' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
0:1
39' ГолЦелина Берсант
43' Желтая карточкаЦелина Берсант
43' Красная карточкаKim Bergstrand
43' Красная карточкаMikkjal Thomassen
0:2
63' ГолМодесто Руй
66' Желтая карточкаШтоль Адам
81' Желтая карточкаБерг Виктор
90' Желтая карточкаЛарссон Якоб
90'+27
Ход матча
24'
39'
0:1
43'
43'
63'
0:2
66'
81'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
18
Штоль
Адам
19
Берг
Виктор
11
Хуммет
Денис
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
2
Эд
Эскил
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
45
Taha
Ayari
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
35 Ринне ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Нападающий
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйЗащитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
-
45 Taha AyariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Юргорден
АИК
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
37 матчей
24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
8.1%
51.4%
40.5%
3 победы 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.75
0.71
Среднее время на гол
120
126
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.05
1.63
Среднее время на гол
85
55
Всего голов
34
41
Голов в среднем за матч
0.92
1.11
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
97
81
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|8 (1)
|0.44
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.22
|Нгуэн Токмак
|4
|0.22
|Бергвалль Лукас
|3
|0.17
|Сабович Бесард
|3
|0.17
|Фаллениус Оскар
|2
|0.11
|Samuel Holm
|2
|0.11
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.11
|Викхейм Густав
|1
|0.06
|Тенхо Миро
|1
|0.06
|Штоль Адам
|1
|0.06
|Patric Aaslund
|1
|0.06
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|9
|0.47
|Модесто Руй
|6
|0.32
|Целина Берсант
|4
|0.21
|Беширович Дино
|3
|0.16
|Исмаила Кулибали
|2
|0.11
|Тюкосен Мадс
|1
|0.05
|Салетрос Антон
|1
|0.05
|Фараж Омар
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Abdihakin Ali
|1
|0.05
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|6
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Ларссон Якоб
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Салетрос Антон
|3
|0
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|0
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
АИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
8
Юргорден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
19
16
Юргорден
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
АИК
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
4
33%
1
7%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
5
24%
31-45
2
20%
6
29%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
1
10%
4
19%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
5
25%
5
28%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
3
38%
3
27%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
32
32
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
4
13%
2
6%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
4
13%
7
22%
31-45
6
19%
7
22%
46-60
4
13%
8
25%
61-75
9
28%
6
19%
76-90
Пропущено
18
32
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
6%
3
9%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
4
22%
10
31%
46-60
6
33%
5
16%
61-75
2
11%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0
Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0
АИК
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0
Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0
Результаты матчей
Юргорден
АИК
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Юргорден
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
46
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
82
62
46
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
163
108
811
513
217
216
217
117
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|47 - 17
|44
|2.
|18
|11
|2
|5
|32 - 18
|35
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|2:0
|19
|10
|1
|8
|23 - 23
|31
|5.
|18
|9
|3
|6
|38 - 31
|30
|6.
|19
|9
|3
|7
|29 - 26
|30
|7.
|19
|9
|2
|8
|36 - 28
|29
|8.
|19
|9
|2
|8
|31 - 34
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|33 - 29
|28
|10.
|19
|6
|7
|6
|32 - 36
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|0:2
|19
|7
|0
|12
|21 - 34
|21
|13.
|19
|5
|6
|8
|20 - 28
|21
|14.
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|15.
|19
|5
|1
|13
|24 - 42
|16
|16.
|19
|4
|3
|12
|16 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|25 - 10
|22
|3.
|2:0
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|4.
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|5.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|6.
|9
|6
|0
|3
|19 - 10
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|9.
|0:2
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|19 - 13
|14
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 24
|11
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|2:0
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|15.
|0:2
|10
|2
|0
|8
|8 - 25
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6