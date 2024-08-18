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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 26225
Юргорден
0:2
Конец матча
АИК
0'
24' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
0:1
39' Гол
Целина Берсант
43' Желтая карточка
Целина Берсант
43' Красная карточка
Kim Bergstrand
43' Красная карточка
Mikkjal Thomassen
0:2
63' Гол
Модесто Руй
66' Желтая карточка
Штоль Адам
81' Желтая карточка
Берг Виктор
90' Желтая карточка
Ларссон Якоб
90'+27
30
Нильссон
Малькольм
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
19
Берг
Виктор
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
16
Гулликсен
Тобиас
23
Викхейм
Густав
11
Хуммет
Денис
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
32
Модесто
Руй
2
Эд
Эскил
19
Беширович
Дино
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
28
Питтас
Яннис
45
Taha
Ayari
Юргорден
4-2-3-1
АИК
5-3-2

История личных встреч

Юргорден
АИК

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

8.1%
51.4%
40.5%
3 победы 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

А
2:0
К
1:1
А
2:0
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
1:0
А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.75
0.71

Среднее время на гол

120
126

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.05
1.63

Среднее время на гол

85
55

Всего голов

34
41

Голов в среднем за матч

0.92
1.11

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

97
81

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 8 (1) 0.44
Гулликсен Тобиас 4 0.22
Нгуэн Токмак 4 0.22
Бергвалль Лукас 3 0.17
Сабович Бесард 3 0.17
Фаллениус Оскар 2 0.11
Samuel Holm 2 0.11
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.11
Викхейм Густав 1 0.06
Тенхо Миро 1 0.06
Штоль Адам 1 0.06
Patric Aaslund 1 0.06
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Keita Kosugi 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 9 0.47
Модесто Руй 6 0.32
Целина Берсант 4 0.21
Беширович Дино 3 0.16
Исмаила Кулибали 2 0.11
Тюкосен Мадс 1 0.05
Салетрос Антон 1 0.05
Фараж Омар 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Abdihakin Ali 1 0.05
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 6 0
Викхейм Густав 4 0
Ларссон Якоб 4 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Samuel Holm 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Милошевич Александер 3 0
Салетрос Антон 3 0
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 2 0
Mikkjal Thomassen 0 1
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Эд Эскил 1 0

Результаты матчей

Юргорден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
АИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
8
Юргорден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

19
16
Юргорден
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
АИК
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
4
33%
1
7%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
5
24%
31-45
2
20%
6
29%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
1
10%
4
19%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
5
25%
5
28%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
3
38%
3
27%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

32
32
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
4
13%
2
6%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
4
13%
7
22%
31-45
6
19%
7
22%
46-60
4
13%
8
25%
61-75
9
28%
6
19%
76-90

Пропущено

18
32
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
6%
3
9%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
4
22%
10
31%
46-60
6
33%
5
16%
61-75
2
11%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0
Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0
АИК
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0
Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0

Результаты матчей

Юргорден
АИК

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Юргорден
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
2
1.5
4
6
4
4
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
3
10
8
1.5
8
11
5
13
2.5
2
17
2
16
3.5
2
17
1
17
4.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 19 14 2 3 47 - 17 44
2.
Юргорден
 18 11 2 5 32 - 18 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
ГАИС
 2:0 19 10 1 8 23 - 23 31
5.
Хеккен
 18 9 3 6 38 - 31 30
6.
Мьельбю
 19 9 3 7 29 - 26 30
7.
Эльфсборг
 19 9 2 8 36 - 28 29
8.
АИК
 19 9 2 8 31 - 34 29
9.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
10.
Броммапойкарна
 19 6 7 6 32 - 36 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 0:2 19 7 0 12 21 - 34 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 19 5 1 13 24 - 42 16
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
ГАИС
 2:0 10 7 1 2 15 - 8 22
4.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
5.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 0:2 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
АИК
 10 3 2 5 12 - 24 11
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 2:0 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 0:2 10 2 0 8 8 - 25 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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