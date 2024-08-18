  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 19.
Сандвикен
1:0
Первый тайм: 28'
Ландскруна
0'
1:0
6' Гол
Calvin Kabuye
11' Желтая карточка
Rassa Rahmani

Ход матча

6'
Calvin Kabuye
(Якобссон Феликс)
1:0
11'
 
Rassa Rahmani
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Ландскруна
2.20
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Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
8
Сёдерберг
Даниэль
4
Jonathan
Karlsson
15
Джуниор
Джон
42
Юсеф
Мохаммед
I
7
Calvin
Kabuye
18
James
Kirby
1
Каддура
Амр
19
Vincent
Sundberg
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
8
Дзабич
Робин
7
Карлссон
Виктор
17
Силисуфай
Эди
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Сандвикен
4-1-4-1
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Сандвикен
Ландскруна

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 5 0.26
Джуниор Джон 5 0.26
James Kirby 5 0.26
Amin Al-Hamawi 4 0.21
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.16
Юсеф Мохаммед I 2 0.11
Martin Springfeldt 1 0.05
Бирингиро Лига 1 0.05
Якобссон Феликс 1 0.05
Сёдерберг Даниэль 1 0.05
Liam Vaboe 1 0.05
Mohammed Sadat 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Jonathan Karlsson 0 0
Adam Kiani 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.37
Эгнелль Адам 4 0.21
Дзабич Робин 3 0.16
Vincent Sundberg 3 0.16
Kofi Fosuhene Asare 3 0.16
Max Nilsson 3 0.16
Samuel Burakovsky 3 0.16
Карлссон Виктор 1 0.05
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Mamadou Koyate 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Calvin Kabuye 3 0
Энгквист Эмиль 1 1
Якобссон Феликс 1 1
Jonathan Karlsson 2 0
Джуниор Джон 2 0
Kasper Harletun 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Philip Andersson I 4 0
Max Nilsson 4 0
Rassa Rahmani 2 1
Vincent Sundberg 3 0
Эгнелль Адам 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ландскруна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
3
Сандвикен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ландскруна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

10
17
Сандвикен
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Ландскруна
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
6%
6
40%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
7
44%
3
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

12
17
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
2
12%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Забито

28
32
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
2
7%
8
25%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
10
36%
5
16%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2
Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2
Ландскруна
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1
Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1

Результаты матчей

Сандвикен
Ландскруна

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:3
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
5
4
3
5
2.5
3
6
1
7
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
9
9
3
15
2.5
6
12
1
17
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:1 19 11 5 3 32 - 18 38
2.
Эстер
 19 9 6 4 29 - 16 33
3.
Хельсинборг
 19 9 6 4 27 - 19 33
4.
Браге
 19 9 5 5 25 - 14 32
5.
Дегерфорс
 19 8 8 3 33 - 21 32
6.
Сандвикен
 1:0 19 9 4 6 29 - 23 31
7.
Треллеборг
 19 7 5 7 21 - 24 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Эргрюте
 19 6 5 8 29 - 27 23
10.
Эребру
 19 6 5 8 25 - 25 23
11.
Эстерсунд
 19 6 5 8 20 - 26 23
12.
Варберг БоИС
 19 6 4 9 26 - 28 22
13.
Оддевольд
 19 5 7 7 23 - 31 22
14.
Сковде АИК
 19 5 3 11 11 - 28 18
15.
Гефле
 19 4 6 9 27 - 39 18
16.
Сундсвалль
 19 4 4 11 14 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 1:0 9 7 0 2 17 - 6 21
2.
Дегерфорс
 10 6 3 1 22 - 11 21
3.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
4.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Ландскруна
 0:1 9 6 2 1 17 - 9 20
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
9.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
10.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
11.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
15.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 0:1 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Дегерфорс
 9 2 5 2 11 - 10 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Сандвикен
 1:0 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Маккью Эрик 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Rassa Rahmani получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Якобссон Феликс сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Calvin Kabuye бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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