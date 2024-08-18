Тур: 19.
2:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолCalvin Kabuye
11' Желтая карточкаRassa Rahmani
60' Желтая карточкаCalvin Kabuye
81' Желтая карточкаConstantino Capotondi
2:0
90' ГолOscar Sjoestrand
90'+7
Ход матча
6'
1:0
11'
60'
90'
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
-
23 Max NilssonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Сандвикен
Ландскруна
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|5
|0.26
|Джуниор Джон
|5
|0.26
|James Kirby
|5
|0.26
|Amin Al-Hamawi
|4
|0.21
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.16
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.11
|Martin Springfeldt
|1
|0.05
|Бирингиро Лига
|1
|0.05
|Якобссон Феликс
|1
|0.05
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.05
|Liam Vaboe
|1
|0.05
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.05
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Jonathan Karlsson
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.37
|Эгнелль Адам
|4
|0.21
|Дзабич Робин
|3
|0.16
|Vincent Sundberg
|3
|0.16
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.16
|Max Nilsson
|3
|0.16
|Samuel Burakovsky
|3
|0.16
|Карлссон Виктор
|1
|0.05
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.05
|Jesper Strid
|1
|0.05
|Йонссон Мелкер
|1
|0.05
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Mamadou Koyate
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|1
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Jonathan Karlsson
|2
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Kasper Harletun
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Philip Andersson I
|4
|0
|Max Nilsson
|4
|0
|Vincent Sundberg
|3
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ландскруна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
3
Сандвикен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ландскруна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
10
17
Сандвикен
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
47% (9)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ландскруна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
11%
6
40%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
8
44%
3
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
12
17
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
2
12%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Забито
30
32
10 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
3
10%
8
25%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
11
37%
5
16%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
2
9%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
4
17%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2
Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2
Ландскруна
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1
Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1
Результаты матчей
Сандвикен
Ландскруна
Точный счет
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
54
36
36
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
118
910
316
613
118
316
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6