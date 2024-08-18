  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 19.
Сандвикен
2:0
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
6' Гол
Calvin Kabuye
11' Желтая карточка
Rassa Rahmani
60' Желтая карточка
Calvin Kabuye
81' Желтая карточка
Constantino Capotondi
2:0
90' Гол
Oscar Sjoestrand
90'+7
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
8
Сёдерберг
Даниэль
4
Jonathan
Karlsson
15
Джуниор
Джон
42
Юсеф
Мохаммед
I
7
Calvin
Kabuye
18
James
Kirby
1
Каддура
Амр
19
Vincent
Sundberg
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
8
Дзабич
Робин
7
Карлссон
Виктор
17
Силисуфай
Эди
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Сандвикен
4-1-4-1
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Сандвикен
Ландскруна

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 5 0.26
Джуниор Джон 5 0.26
James Kirby 5 0.26
Amin Al-Hamawi 4 0.21
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.16
Юсеф Мохаммед I 2 0.11
Martin Springfeldt 1 0.05
Бирингиро Лига 1 0.05
Якобссон Феликс 1 0.05
Сёдерберг Даниэль 1 0.05
Liam Vaboe 1 0.05
Oscar Sjoestrand 1 0.05
Mohammed Sadat 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Jonathan Karlsson 0 0
Adam Kiani 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.37
Эгнелль Адам 4 0.21
Дзабич Робин 3 0.16
Vincent Sundberg 3 0.16
Kofi Fosuhene Asare 3 0.16
Max Nilsson 3 0.16
Samuel Burakovsky 3 0.16
Карлссон Виктор 1 0.05
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Calvin Kabuye 4 0
Mamadou Koyate 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Энгквист Эмиль 1 1
Якобссон Феликс 1 1
Jonathan Karlsson 2 0
Джуниор Джон 2 0
Kasper Harletun 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Rassa Rahmani 3 1
Philip Andersson I 4 0
Max Nilsson 4 0
Vincent Sundberg 3 0
Эгнелль Адам 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ландскруна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
3
Сандвикен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ландскруна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

10
17
Сандвикен
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
47% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ландскруна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
11%
6
40%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
8
44%
3
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

12
17
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
2
12%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Забито

30
32
10 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
3
10%
8
25%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
11
37%
5
16%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
2
9%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
4
17%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2
Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2
Ландскруна
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1
Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1

Результаты матчей

Сандвикен
Ландскруна

Точный счет

2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
5
4
3
6
2.5
3
6
1
8
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
11
8
1.5
9
10
3
16
2.5
6
13
1
18
3.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 19 11 5 3 32 - 19 38
2.
Эстер
 19 9 6 4 29 - 16 33
3.
Хельсинборг
 19 9 6 4 27 - 19 33
4.
Браге
 19 9 5 5 25 - 14 32
5.
Дегерфорс
 19 8 8 3 33 - 21 32
6.
Сандвикен
 19 9 4 6 30 - 23 31
7.
Треллеборг
 19 7 5 7 21 - 24 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Эргрюте
 19 6 5 8 29 - 27 23
10.
Эребру
 19 6 5 8 25 - 25 23
11.
Эстерсунд
 19 6 5 8 20 - 26 23
12.
Варберг БоИС
 19 6 4 9 26 - 28 22
13.
Оддевольд
 19 5 7 7 23 - 31 22
14.
Сковде АИК
 19 5 3 11 11 - 28 18
15.
Гефле
 19 4 6 9 27 - 39 18
16.
Сундсвалль
 19 4 4 11 14 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 9 7 0 2 18 - 6 21
2.
Дегерфорс
 10 6 3 1 22 - 11 21
3.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
4.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
9.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
10.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
11.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
15.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Дегерфорс
 9 2 5 2 11 - 10 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Маккью Эрик 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Rassa Rahmani уходит с поля. Йонссон Мелкер выходит вместо него
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