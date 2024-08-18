Тур: 19. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
23'
1:0
30'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
-
17 Amin Boudri
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
ГАИС
Хальмстад
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Среднее время на гол
75
64
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.1
1.15
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
81
78
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|7
|0.37
|Axel Henriksson
|4
|0.21
|Лав Джек Купер
|4
|0.21
|Милованович Вилльям
|2
|0.11
|Линдберг Йонас
|2
|0.11
|Gustav Lundgren
|1
|0.05
|Filip Beckman
|1
|0.05
|Amin Boudri
|1
|0.05
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.26
|William Granath
|3
|0.16
|Viktor Granath
|2
|0.11
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.11
|Снаер Ингассон Бирнир
|2
|0.11
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.05
|Ульссон Маркус
|1
|0.05
|Сведберг Джонатан
|1
|0.05
|Баффо Джозеф
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Gabriel Wallentin
|1
|0.05
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|7
|0
|Ибрагим Харун
|5
|0
|Милованович Вилльям
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Красники Мергим
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Ногейра Винисиус
|3
|0
|Ульссон Маркус
|2
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
5
ГАИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Хальмстад
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
6
11
ГАИС
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Хальмстад
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
23%
4
44%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
1
11%
76-90
Пропущено
7
22
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
2
29%
3
14%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
2
29%
5
23%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
3
33%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
14%
4
44%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
22
22
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
6
27%
6
27%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
27%
3
14%
76-90
Пропущено
21
31
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
5
16%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
5
24%
5
16%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
6
29%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0
Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4
Хальмстад
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0
Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0
Результаты матчей
ГАИС
Хальмстад
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
63
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
810
513
216
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|47 - 17
|44
|2.
|18
|11
|2
|5
|32 - 18
|35
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|2:0
|19
|10
|1
|8
|23 - 23
|31
|5.
|18
|9
|3
|6
|38 - 31
|30
|6.
|19
|9
|3
|7
|29 - 26
|30
|7.
|19
|9
|2
|8
|36 - 28
|29
|8.
|19
|9
|2
|8
|31 - 34
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|33 - 29
|28
|10.
|19
|6
|7
|6
|32 - 36
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|0:2
|19
|7
|0
|12
|21 - 34
|21
|13.
|19
|5
|6
|8
|20 - 28
|21
|14.
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|15.
|19
|5
|1
|13
|24 - 42
|16
|16.
|19
|4
|3
|12
|16 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|25 - 10
|22
|3.
|2:0
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|4.
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|5.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|6.
|9
|6
|0
|3
|19 - 10
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|9.
|0:2
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|19 - 13
|14
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 24
|11
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|2:0
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|15.
|0:2
|10
|2
|0
|8
|8 - 25
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6