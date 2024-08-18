Тур: 19. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 6564
0'
1:0
23' ГолFilip Beckman
2:0
30' ГолХольмстрём Александр Аль
53' Желтая карточкаКрасники Мергим
2:1
54' ПенальтиСнаер Ингассон Бирнир
71' Желтая карточкаAxel Henriksson
90' Желтая карточкаНогейра Винисиус
3:1
90' ГолAxel Henriksson
90'+6
Ход матча
23'
1:0
30'
53'
54'
71'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
-
17 Amin Boudri
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
ГАИС
Хальмстад
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Среднее время на гол
75
64
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.1
1.15
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
81
78
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|7
|0.37
|Axel Henriksson
|5
|0.26
|Лав Джек Купер
|4
|0.21
|Линдберг Йонас
|2
|0.11
|Милованович Вилльям
|2
|0.11
|Gustav Lundgren
|1
|0.05
|Filip Beckman
|1
|0.05
|Amin Boudri
|1
|0.05
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.26
|William Granath
|3
|0.16
|Снаер Ингассон Бирнир
|3 (1)
|0.16
|Viktor Granath
|2
|0.11
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.11
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.05
|Ульссон Маркус
|1
|0.05
|Сведберг Джонатан
|1
|0.05
|Баффо Джозеф
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Gabriel Wallentin
|1
|0.05
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|8
|0
|Ибрагим Харун
|5
|0
|Милованович Вилльям
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Красники Мергим
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Ногейра Винисиус
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Ульссон Маркус
|2
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
6
ГАИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Хальмстад
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
6
11
ГАИС
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Хальмстад
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
19%
4
40%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
38%
1
10%
76-90
Пропущено
8
25
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
13%
1
4%
1-15
0
0%
8
32%
16-30
2
25%
3
12%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
1
13%
5
20%
61-75
2
25%
6
24%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
3
33%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
14%
4
44%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
25
23
15 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
6
24%
6
26%
1-15
6
24%
3
13%
16-30
3
12%
5
22%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
7
28%
3
13%
76-90
Пропущено
22
34
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
14%
5
15%
1-15
1
5%
8
24%
16-30
5
23%
5
15%
31-45
4
18%
3
9%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
6
27%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0
Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4
Хальмстад
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0
Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0
Результаты матчей
ГАИС
Хальмстад
Точный счет
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
73
36
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
27
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
136
910
514
316
316
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6