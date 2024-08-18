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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 6564
ГАИС
3:1
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
23' Гол
Filip Beckman
2:0
30' Гол
Хольмстрём Александр Аль
53' Желтая карточка
Красники Мергим
2:1
54' Пенальти
Снаер Ингассон Бирнир
71' Желтая карточка
Axel Henriksson
90' Желтая карточка
Ногейра Винисиус
3:1
90' Гол
Axel Henriksson
90'+6
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
32
Ибрагим
Харун
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
26
Chovanie
Amatkarijo
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
12
Эрландссон
Тим
17
Боман
Андре
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
24
Седерберг
Ноа
11
William
Granath
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
14
Тёрготт
Блэйр
ГАИС
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

ГАИС
Хальмстад

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:0
А
4:0
К
0:2
С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:2
С
1:0
С
2:1
С
2:0
А
2:1
А
0:2
ТМС
1:0
А
1:1
А
3:0
А
1:3
А
1:1
А
0:4
А
0:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.1
1.15

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

81
78

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 7 0.37
Axel Henriksson 5 0.26
Лав Джек Купер 4 0.21
Линдберг Йонас 2 0.11
Милованович Вилльям 2 0.11
Gustav Lundgren 1 0.05
Filip Beckman 1 0.05
Amin Boudri 1 0.05
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.26
William Granath 3 0.16
Снаер Ингассон Бирнир 3 (1) 0.16
Viktor Granath 2 0.11
Офосу-Айе Фил 2 0.11
Аль-Аммари Амир 1 0.05
Ульссон Маркус 1 0.05
Сведберг Джонатан 1 0.05
Баффо Джозеф 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Gabriel Wallentin 1 0.05
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 8 0
Ибрагим Харун 5 0
Милованович Вилльям 4 0
Amin Boudri 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Красники Мергим 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Robin Frej 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Gabriel Wallentin 4 0
Ногейра Винисиус 4 0
Сведберг Джонатан 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Ульссон Маркус 2 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
6
ГАИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Хальмстад
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

6
11
ГАИС
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Хальмстад
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
19%
4
40%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
38%
1
10%
76-90

Пропущено

8
25
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
13%
1
4%
1-15
0
0%
8
32%
16-30
2
25%
3
12%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
1
13%
5
20%
61-75
2
25%
6
24%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
3
33%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
14%
4
44%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

25
23
15 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
6
24%
6
26%
1-15
6
24%
3
13%
16-30
3
12%
5
22%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
7
28%
3
13%
76-90

Пропущено

22
34
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
14%
5
15%
1-15
1
5%
8
24%
16-30
5
23%
5
15%
31-45
4
18%
3
9%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
6
27%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0
Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4
Хальмстад
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0
Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0

Результаты матчей

ГАИС
Хальмстад

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
7
3
1.5
3
6
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
2
8
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
13
6
9
10
1.5
5
14
3
16
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 19 14 2 3 47 - 17 44
2.
Юргорден
 18 11 2 5 32 - 18 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
ГАИС
 19 10 1 8 24 - 24 31
5.
Хеккен
 18 9 3 6 38 - 31 30
6.
Мьельбю
 19 9 3 7 29 - 26 30
7.
Эльфсборг
 19 9 2 8 36 - 28 29
8.
АИК
 19 9 2 8 31 - 34 29
9.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
10.
Броммапойкарна
 19 6 7 6 32 - 36 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 19 7 0 12 22 - 35 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 19 5 1 13 24 - 42 16
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
ГАИС
 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
5.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
6.
АИК
 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
8.
Хеккен
 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
АИК
 10 3 2 5 12 - 24 11
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 10 2 0 8 9 - 26 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 8
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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