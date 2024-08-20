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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 768
Осане
2:0
Конец матча
Олесунн
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Бармен Кристоффер
1:0
22' Гол
Ole Kallevaag
75' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
2:0
79' Гол
Мюклебуст Эрлинг
82' Вторая желтая карточка
Сколевик Стеффен
90' Желтая карточка
Колве Эйвинд
90'+5
24
Селин
Себастьян
10
Бармен
Кристоффер
3
Eirik
Wollen
Steen
28
Patrick
Andre
Wik
22
Dennis
Moeller
Wolfe
18
Ole
Kallevaag
16
Didrik
Fredriksen
8
Emil
Sildnes
14
Knut
Haga
26
_Efe
L.
23
Sebastian
Heimvik
Haugland
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
44
Роджерс
Сэмюэль
2
Mads
Nielsen
II
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
22
Marcus
Rafferty
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
66
Janus
Seehusen
5
Грогард
Томас
18
Рамсланн
Мартин
10
Claudio
Braga
Осане
3-5-2
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Осане
Олесунн

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПД
4:1
ПД
1:6
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
4.5

Среднее время на гол

38
20

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 6 0.32
Сколевик Стеффен 3 0.16
Ole Kallevaag 3 0.16
Ларсен Кристоффер 2 0.11
Sander Eng Strand 2 0.11
Иверсен Эйнар 2 0.11
Sebastian Heimvik Haugland 2 0.11
Didrik Fredriksen 1 0.05
Бармен Кристоффер 1 0.05
Knut Haga 1 0.05
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.05
Mats Selmer Thornes 1 0.05
Thomas Lotsberg 1 0.05
Dennis Moeller Wolfe 0 0
Stian Nygaard I 0 0
Emil Sildnes 0 0
Jon Berisha 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.32
Claudio Braga 3 0.16
Атанга Исаак 3 0.16
Sander Hestetun Kilen 2 0.11
Карлсбакк Маркус 2 0.11
David Snaer Johannsson 1 0.05
Kristoffer Nessoe 1 0.05
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.05
Marcus Rafferty 1 0.05
Кителано Йон 1 0.05
Stian Aarones Holte 1 0.05
Диоп Моктар 1 0.05
Грогард Томас 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иверсен Эйнар 5 0
Сколевик Стеффен 3 1
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Eirik Wollen Steen 2 0
Stian Nygaard I 2 0
Didrik Fredriksen 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Sander Eng Strand 2 0
Dennis Moeller Wolfe 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0
Sebastian Heimvik Haugland 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Осане
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Олесунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
2
Осане
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Олесунн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

10
10
Осане
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Олесунн
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
17

Упущенные победы

20
12

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
8%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
17%
2
17%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
4
22%
4
33%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
6
43%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
6
46%
4
29%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
8
36%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
3
21%
7
32%
76-90

Забито

25
23
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
2
8%
3
13%
1-15
4
16%
8
35%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
12
48%
4
17%
76-90

Пропущено

32
34
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
5
16%
2
6%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
7
22%
12
35%
31-45
7
22%
3
9%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
5
16%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осане - Брюне 2:5 Санднес - Осане 0:3 Осане - Рёуфосс 0:0 Люн - Осане 3:1
Осане - Мосс 1:4 Конгсвингер - Осане 0:5 Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5
Олесунн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3
ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3

Результаты матчей

Осане
Олесунн

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Осане
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
3
5
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
6
12
2
16
2.5
3
15
1
17
3.5
2
16
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 19 13 3 3 50 - 21 42
2.
Брюне
 19 11 2 6 29 - 19 35
3.
Мосс
 19 11 2 6 33 - 27 35
4.
Стабек
 19 9 5 5 43 - 37 32
5.
Эгерсунд
 19 9 5 5 41 - 37 32
6.
Согндаль
 19 8 6 5 30 - 21 30
7.
Люн
 19 7 8 4 41 - 26 29
8.
Конгсвингер
 19 7 8 4 33 - 34 29
9.
Рёуфосс
 19 6 5 8 18 - 23 23
10.
Ранхейм
 19 5 6 8 29 - 32 21
11.
Левангер
 19 4 9 6 31 - 28 21
12.
Осане
 19 5 5 9 26 - 33 20
13.
Олесунн
 19 5 3 11 23 - 36 18
14.
Мьёндален
 19 4 6 9 26 - 34 18
15.
ИК Старт
 19 4 5 10 24 - 39 17
16.
Санднес
 19 3 4 12 20 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Мосс
 10 7 1 2 17 - 9 22
3.
Волеренга
 9 6 1 2 25 - 9 19
4.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
5.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
6.
Люн
 10 4 5 1 25 - 11 17
7.
Конгсвингер
 9 4 4 1 19 - 17 16
8.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
11.
Осане
 10 3 4 3 13 - 19 13
12.
Эгерсунд
 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
14.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
15.
Санднес
 10 2 2 6 15 - 23 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 10 7 2 1 25 - 12 23
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
5.
Стабек
 10 3 4 3 19 - 24 13
6.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
7.
Люн
 9 3 3 3 16 - 15 12
8.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
9.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
10.
Олесунн
 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Рёуфосс
 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 2 5 11 - 16 8
13.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
14.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
15.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Санднес Нюхаген Андреас 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Dennis Moeller Wolfe сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Ole Kallevaag бьет в цель!
    • 21'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бармен Кристоффер пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
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