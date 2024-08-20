Тур: 19. Стадион: Aasane Arena. Зрители: 768
0'
0:0
21' Не забитый пенальтиБармен Кристоффер
1:0
22' ГолOle Kallevaag
75' Желтая карточкаСколевик Стеффен
2:0
79' ГолМюклебуст Эрлинг
82' Вторая желтая карточкаСколевик Стеффен
90' Желтая карточкаКолве Эйвинд
90'+5
Ход матча
21'
22'
75'
79'
82'
90'
14
Knut
Haga
26
_Efe
L.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Knut HagaПолузащитник
-
26 _Efe L.Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Jon Berisha
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Харам СименЗащитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Осане
Олесунн
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
4.5
Среднее время на гол
38
20
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|6
|0.32
|Сколевик Стеффен
|3
|0.16
|Ole Kallevaag
|3
|0.16
|Ларсен Кристоффер
|2
|0.11
|Sander Eng Strand
|2
|0.11
|Иверсен Эйнар
|2
|0.11
|Sebastian Heimvik Haugland
|2
|0.11
|Didrik Fredriksen
|1
|0.05
|Бармен Кристоффер
|1
|0.05
|Knut Haga
|1
|0.05
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.05
|Mats Selmer Thornes
|1
|0.05
|Thomas Lotsberg
|1
|0.05
|Dennis Moeller Wolfe
|0
|0
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Emil Sildnes
|0
|0
|Jon Berisha
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.32
|Claudio Braga
|3
|0.16
|Атанга Исаак
|3
|0.16
|Sander Hestetun Kilen
|2
|0.11
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.11
|David Snaer Johannsson
|1
|0.05
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.05
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.05
|Marcus Rafferty
|1
|0.05
|Кителано Йон
|1
|0.05
|Stian Aarones Holte
|1
|0.05
|Диоп Моктар
|1
|0.05
|Грогард Томас
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иверсен Эйнар
|5
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|1
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Eirik Wollen Steen
|2
|0
|Stian Nygaard I
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Sander Eng Strand
|2
|0
|Dennis Moeller Wolfe
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
|Sebastian Heimvik Haugland
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Осане
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Олесунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
2
Осане
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Олесунн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
10
10
Осане
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Олесунн
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
20
12
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
8%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
17%
2
17%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
4
22%
4
33%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
11%
4
33%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
6
43%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
6
46%
4
29%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
8
36%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
3
21%
7
32%
76-90
Забито
25
23
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
2
8%
3
13%
1-15
4
16%
8
35%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
12
48%
4
17%
76-90
Пропущено
32
34
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
5
16%
2
6%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
7
22%
12
35%
31-45
7
22%
3
9%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
5
16%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осане - Брюне 2:5 Санднес - Осане 0:3 Осане - Рёуфосс 0:0 Люн - Осане 3:1
Осане - Мосс 1:4 Конгсвингер - Осане 0:5 Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5
Олесунн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3
ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3
Результаты матчей
Осане
Олесунн
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Осане
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
36
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
36
35
27
17
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
612
612
216
315
117
216
117
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|5