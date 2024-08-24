Тур: 20. Стадион: Intility Arena. Зрители: 16556
0'
0:1
3' Гол в свои воротаБорхгревинк Кристиан
1:1
22' ГолFidel Brice Ambina
2:1
24' ГолCarl Lange
2:2
28' ГолMathias Johansen
60' Желтая карточкаFidel Brice Ambina
3:2
62' ГолБраянац Муамер
78' Желтая карточкаJan Halvor Halvorsen
4:2
81' ГолJones El-Abdellaoui
90'+5
Ход матча
3'
22'
24'
2:1
28'
62'
3:2
81'
21
Шёнг
Магнус
17
Carl
Lange
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
19 Tobias Myhre
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
Волеренга
Люн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1.75
Среднее время на гол
52
51
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.73
1.91
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
47
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|9
|0.45
|Рийкс Мис
|9
|0.45
|Хоканс Даниэль
|5
|0.25
|Браянац Муамер
|5
|0.25
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (1)
|0.2
|Странд Петтер
|4
|0.2
|Камара Ола
|4
|0.2
|Хеденстад Вегар
|2
|0.1
|Риснаес Магнус
|2
|0.1
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.1
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.05
|Carl Lange
|1
|0.05
|Fidel Brice Ambina
|1
|0.05
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.05
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.05
|Ярл Себастиан
|1
|0.05
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.05
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|9 (2)
|0.45
|Mathias Johansen
|7
|0.35
|Jacob Hanstad
|6
|0.3
|Julius Friberg Skaug
|2
|0.1
|Хеллум Андреас
|2
|0.1
|Adrian Berntsen
|2
|0.1
|Селл Вильям
|2
|0.1
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0.1
|Daniel Schneider
|2
|0.1
|Salim Laghzaoui
|2
|0.1
|Henrik Kristiansen
|1
|0.05
|Joergen Vedal Sjoel
|1
|0.05
|Brage Hylen
|1
|0.05
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.05
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Even Bydal
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|6
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|3
|0
|Even Bydal
|3
|0
|Julius Friberg Skaug
|2
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
|Haavard Meinseth
|1
|0
|Mathias Johansen
|1
|0
|Jan Halvor Halvorsen
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Люн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
7
Волеренга
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Люн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
21
24
Волеренга
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Люн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
23
31
Голы по времени матча
Забито
30
15
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
3%
1
7%
1-15
9
30%
3
20%
16-30
1
3%
4
27%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
8
27%
3
20%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
3
30%
4
18%
61-75
1
10%
7
32%
76-90
Забито
24
25
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
8%
4
16%
1-15
6
25%
5
20%
16-30
5
21%
7
28%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
21%
5
20%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Забито
54
40
24 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 13
1 Не забивали 2
3
6%
5
13%
1-15
15
28%
8
20%
16-30
6
11%
11
28%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
8
15%
4
10%
61-75
13
24%
8
20%
76-90
Пропущено
23
33
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 18
2
9%
2
6%
1-15
1
4%
7
21%
16-30
7
30%
4
12%
31-45
2
9%
7
21%
46-60
6
26%
4
12%
61-75
5
22%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1
ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3
Люн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1 Мьёндален - Люн 1:2
Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1
Результаты матчей
Волеренга
Люн
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
55
64
46
37
28
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
182
146
119
1010
713
515
317
317
218
119
119
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5