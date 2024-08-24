  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 16556
Волеренга
4:2
Конец матча
Люн
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Борхгревинк Кристиан
1:1
22' Гол
Fidel Brice Ambina
2:1
24' Гол
Carl Lange
2:2
28' Гол
Mathias Johansen
60' Желтая карточка
Fidel Brice Ambina
3:2
62' Гол
Браянац Муамер
78' Желтая карточка
Jan Halvor Halvorsen
4:2
81' Гол
Jones El-Abdellaoui
90'+5
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
6
Хеденстад
Вегар
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
17
Carl
Lange
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
24
Странд
Петтер
1
Alexander
Pedersen
3
Joergen
Vedal
Sjoel
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
16
Adrian
Berntsen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
Волеренга
4-3-3
Люн
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Люн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:1
К
1:2
К
0:4
КН
1:2
Э
4:1
Э
4:4
ТМС
0:2
Э
1:2
Э
2:0
ТМС
2:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1.75

Среднее время на гол

52
51

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.91

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
47

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 9 0.45
Рийкс Мис 9 0.45
Хоканс Даниэль 5 0.25
Браянац Муамер 5 0.25
Бьёрдаль Хенрик 4 (1) 0.2
Странд Петтер 4 0.2
Камара Ола 4 0.2
Хеденстад Вегар 2 0.1
Риснаес Магнус 2 0.1
Filip Thorvaldsen 2 0.1
Борхгревинк Кристиан 1 0.05
Carl Lange 1 0.05
Fidel Brice Ambina 1 0.05
Adrian Kurd Roenning 1 0.05
Кройцриглер Мартин 1 0.05
Ярл Себастиан 1 0.05
Aaron Kiil Olsen 1 0.05
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 9 (2) 0.45
Mathias Johansen 7 0.35
Jacob Hanstad 6 0.3
Julius Friberg Skaug 2 0.1
Хеллум Андреас 2 0.1
Adrian Berntsen 2 0.1
Селл Вильям 2 0.1
Зольберг-Нильсен Герман 2 0.1
Daniel Schneider 2 0.1
Salim Laghzaoui 2 0.1
Henrik Kristiansen 1 0.05
Joergen Vedal Sjoel 1 0.05
Brage Hylen 1 0.05
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.05
Alexander Pedersen 0 0
Even Bydal 0 0
Haavard Meinseth 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 6 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Stian Sjoevold Thorstensen 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 3 0
Even Bydal 3 0
Julius Friberg Skaug 2 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Mathias Johansen 1 0
Jan Halvor Halvorsen 1 0

Результаты матчей

Волеренга
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Люн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
7
Волеренга
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Люн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

21
24
Волеренга
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Люн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

23
31

Голы по времени матча

Забито

30
15
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
3%
1
7%
1-15
9
30%
3
20%
16-30
1
3%
4
27%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
8
27%
3
20%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
3
30%
4
18%
61-75
1
10%
7
32%
76-90

Забито

24
25
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
8%
4
16%
1-15
6
25%
5
20%
16-30
5
21%
7
28%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
21%
5
20%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Забито

54
40
24 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 13
1 Не забивали 2
3
6%
5
13%
1-15
15
28%
8
20%
16-30
6
11%
11
28%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
8
15%
4
10%
61-75
13
24%
8
20%
76-90

Пропущено

23
33
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 18
2
9%
2
6%
1-15
1
4%
7
21%
16-30
7
30%
4
12%
31-45
2
9%
7
21%
46-60
6
26%
4
12%
61-75
5
22%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1
ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3
Люн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1 Мьёндален - Люн 1:2
Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1

Результаты матчей

Волеренга
Люн

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
5
5
6
4
2.5
4
6
3
7
3.5
2
8
2
8
4.5
2
8
1
9
5.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
6
4
4
6
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
18
2
14
6
1.5
11
9
10
10
2.5
7
13
5
15
3.5
3
17
3
17
4.5
2
18
1
19
5.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 20 14 3 3 54 - 23 45
2.
Брюне
 19 11 2 6 29 - 19 35
3.
Мосс
 19 11 2 6 33 - 27 35
4.
Стабек
 19 9 5 5 43 - 37 32
5.
Эгерсунд
 19 9 5 5 41 - 37 32
6.
Согндаль
 19 8 6 5 30 - 21 30
7.
Конгсвингер
 19 7 8 4 33 - 34 29
8.
Люн
 20 7 8 5 43 - 30 29
9.
Рёуфосс
 19 6 5 8 18 - 23 23
10.
Ранхейм
 19 5 6 8 29 - 32 21
11.
Левангер
 19 4 9 6 31 - 28 21
12.
Осане
 19 5 5 9 26 - 33 20
13.
Олесунн
 19 5 3 11 23 - 36 18
14.
Мьёндален
 19 4 6 9 26 - 34 18
15.
ИК Старт
 19 4 5 10 24 - 39 17
16.
Санднес
 19 3 4 12 20 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
3.
Мосс
 10 7 1 2 17 - 9 22
4.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
5.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
6.
Люн
 10 4 5 1 25 - 11 17
7.
Конгсвингер
 9 4 4 1 19 - 17 16
8.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
11.
Осане
 10 3 4 3 13 - 19 13
12.
Эгерсунд
 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
14.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
15.
Санднес
 10 2 2 6 15 - 23 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 10 7 2 1 25 - 12 23
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
5.
Стабек
 10 3 4 3 19 - 24 13
6.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
7.
Люн
 10 3 3 4 18 - 19 12
8.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
9.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
10.
Олесунн
 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Рёуфосс
 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 2 5 11 - 16 8
13.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
14.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
15.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
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Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Волеренга Fidel Brice Ambina 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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