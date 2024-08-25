Тур: 20. Стадион: Студентернас.
Ход матча
30'
47'
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
14
Валта
Лео
35
Ринне
Якоб
19
Берг
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
34 David Celic
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Сириус
Юргорден
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
25 матчей
32%
16%
52%
8 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
8%
40%
52%
2 победы 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.21
1.18
Среднее время на гол
74
76
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
2.45
1.79
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
44
38
Голов в среднем за матч
1.76
1.52
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
51
59
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|9
|0.45
|Миллескуг Ноэль
|6
|0.3
|Валта Лео
|5 (1)
|0.25
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.25
|Линдберг Маркус
|3
|0.15
|Хейер Мелкер
|1
|0.05
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|Олссон Филип
|1
|0.05
|Викман Адам
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|8 (1)
|0.42
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.21
|Нгуэн Токмак
|4
|0.21
|Бергвалль Лукас
|3
|0.16
|Сабович Бесард
|3
|0.16
|Фаллениус Оскар
|2
|0.11
|Samuel Holm
|2
|0.11
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.11
|Patric Aaslund
|2
|0.11
|Викхейм Густав
|1
|0.05
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|6
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
1
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Юргорден
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
12
12
Сириус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Юргорден
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
11%
3
15%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
16%
5
25%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
4
31%
3
38%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Забито
14
12
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Пропущено
16
10
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
6
38%
3
30%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Забито
33
32
12 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
3
9%
4
13%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
10
30%
6
19%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
7
21%
9
28%
76-90
Пропущено
29
18
6 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
1
3%
1
6%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
6
21%
4
22%
46-60
10
34%
6
33%
61-75
7
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4
Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1
Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0
Результаты матчей
Сириус
Юргорден
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сириус
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
63
46
54
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
71
46
62
28
44
19
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
144
109
108
712
513
217
216
118
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|1:0
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|3:0
|20
|10
|2
|8
|39 - 28
|32
|5.
|19
|10
|1
|8
|24 - 24
|31
|6.
|18
|9
|3
|6
|38 - 31
|30
|7.
|19
|9
|3
|7
|29 - 26
|30
|8.
|19
|9
|2
|8
|31 - 34
|29
|9.
|0:1
|20
|8
|4
|8
|33 - 30
|28
|10.
|19
|6
|7
|6
|32 - 36
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|19
|7
|0
|12
|22 - 35
|21
|13.
|0:3
|20
|5
|6
|9
|20 - 31
|21
|14.
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|15.
|20
|5
|2
|13
|26 - 44
|17
|16.
|19
|4
|3
|12
|16 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|4.
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|5.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|6.
|9
|6
|0
|3
|19 - 10
|18
|7.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|0:3
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|0:3
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 24
|11
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|3:0
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|15.
|10
|2
|0
|8
|9 - 26
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6