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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 9829
Сириус
0:1
Конец матча
Юргорден
0'
30' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
0:1
46' Гол
Patric Aaslund
68' Желтая карточка
Ларссон Якоб
90'+9

Ход матча

30'
 
Стенссон Даниэль
46'
0:1
Patric Aaslund
(Хаарала Сантери)
59'
Пюндт Андреас
Миллескуг Ноэль
 
59'
Хейер Мелкер
Викман Адам
 
62'
 
Шуллер Расмус
Стенссон Даниэль
62'
 
Викхейм Густав
Patric Aaslund
68'
 
Ларссон Якоб
72'
 
Фаллениус Оскар
Приске Аугуст
72'
 
Сабович Бесард
Эрикссон Магнус
79'
Олссон Филип
Линдберг Маркус
 
81'
 
Хуммет Денис
Хаарала Сантери
86'
Мурбек Андреас
Нвадике Патрик
 
87'
August Ljungberg
Перссон Хоаким III
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
18
Викман
Адам
14
Валта
Лео
19
Миллескуг
Ноэль
17
Линдберг
Маркус
7
Перссон
Хоаким
III
9
Салех
Юсеф
35
Ринне
Якоб
17
Теркильдсен
Петер
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
19
Берг
Виктор
13
Стенссон
Даниэль
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
22
Patric
Aaslund
29
Хаарала
Сантери
26
Приске
Аугуст
Сириус
4-2-3-1
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Сириус
Юргорден

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

25 матчей

32%
16%
52%
8 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

8%
40%
52%
2 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:2
А
2:0
А
2:4
А
0:0
ТМК
0:1
А
0:1
ТМК
3:3
А
4:0
А
1:0
А
5:1
ТМК
2:6
А
4:0
А
0:2
А
4:0
ТМК
1:2
А
0:2
А
1:0
А
1:5
А
2:0
А
0:2
КШ
2:1
ТМС
1:2
ТМС
1:1
ШК
4:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.21
1.18

Среднее время на гол

74
76

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

2.45
1.79

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

44
38

Голов в среднем за матч

1.76
1.52

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

51
59

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 9 0.45
Миллескуг Ноэль 6 0.3
Валта Лео 5 (1) 0.25
Перссон Хоаким IV 5 0.25
Линдберг Маркус 3 0.15
Хейер Мелкер 1 0.05
Кастегрен Хенрик 1 0.05
Олссон Филип 1 0.05
Викман Адам 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
August Ljungberg 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 8 (1) 0.42
Гулликсен Тобиас 4 0.21
Нгуэн Токмак 4 0.21
Бергвалль Лукас 3 0.16
Сабович Бесард 3 0.16
Фаллениус Оскар 2 0.11
Samuel Holm 2 0.11
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.11
Patric Aaslund 2 0.11
Викхейм Густав 1 0.05
Тенхо Миро 1 0.05
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Хаарала Сантери 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Keita Kosugi 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Валта Лео 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Мурбек Андреас 1 0
Салех Юсеф 1 0
August Ljungberg 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 6 0
Ларссон Якоб 5 0
Викхейм Густав 4 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Samuel Holm 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0

Результаты матчей

Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
1
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Юргорден
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

12
12
Сириус
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Юргорден
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
5
26%
5
24%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
16%
5
24%
76-90

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
4
29%
3
38%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Пропущено

16
10
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
6
38%
3
30%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Забито

33
33
12 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
3
9%
4
12%
1-15
4
12%
5
15%
16-30
5
15%
4
12%
31-45
10
30%
7
21%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
7
21%
9
27%
76-90

Пропущено

30
18
6 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
1
3%
1
6%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
7
23%
4
22%
46-60
10
33%
6
33%
61-75
7
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4
Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1
Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0

Результаты матчей

Сириус
Юргорден

Точный счет

0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сириус
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
4
6
5
5
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
6
3
2
8
2.5
4
5
1
9
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
15
4
10
10
1.5
10
9
7
13
2.5
5
14
2
18
3.5
2
17
1
19
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
5.
АИК
 2:1 20 10 2 8 33 - 35 32
6.
ГАИС
 19 10 1 8 24 - 24 31
7.
Хеккен
 1:1 19 9 4 6 39 - 32 31
8.
Мьельбю
 19 9 3 7 29 - 26 30
9.
Сириус
 20 8 4 8 33 - 30 28
10.
Броммапойкарна
 1:2 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 19 7 0 12 22 - 35 21
13.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
14.
Вернаму
 1:1 20 5 5 10 22 - 31 20
15.
Кальмар
 20 5 2 13 26 - 44 17
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
ГАИС
 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
АИК
 2:1 10 7 0 3 21 - 11 21
5.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
6.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
7.
Хеккен
 1:1 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 1:2 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 1:1 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 1:2 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 1:1 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Хеккен
 1:1 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
АИК
 2:1 10 3 2 5 12 - 24 11
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 10 2 0 8 9 - 26 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
АИК Питтас Яннис 10 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Стенссон Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сириус 0:1 Юргорден онлайн

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