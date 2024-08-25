  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 13533
Эльфсборг
3:1
Конец матча
Гётеборг
0'
7' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
1:0
33' Гол
Байду Майкл
2:0
58' Гол
Хольтен Эмиль
3:0
66' Гол
Касем Ахмед
3:1
87' Гол
Норлин Густаф
88' Желтая карточка
Багер Йонас
90'+6
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
29
Ибрахим
Бухари
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
7
Томасен
Йенс
19
Кайб
Рами
12
Хольтен
Эмиль
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
12
Карлстрём
Якоб
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
8
Багер
Йонас
17
Вендт
Оскар
15
Крузе
Давид
23
Тордарсон
Колбейнн
29
Thomas
Santos
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Paulos
Abraham
22
Фредериксен
Николай
Эльфсборг
3-4-3
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
Гётеборг

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
55%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
51.4%
20%
10 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
1:1
А
1:3
А
3:1
К
1:0
А
1:0
А
0:1
А
0:0
К
0:1
А
0:1
А
2:0
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
5:1
А
4:0
А
2:0
А
5:2
А
3:0

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.22
1.06

Среднее время на гол

73
85

Всего голов

32
11

Голов в среднем за матч

1.88
0.61

Среднее время на гол

47
147

Всего голов

54
29

Голов в среднем за матч

1.54
0.83

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

58
108

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 7 0.35
Касем Ахмед 5 (1) 0.25
Хедлунд Симон 5 0.25
Зенели Арбер 4 0.2
Абдулаи Джалал 4 0.2
Йегбе Терри 3 0.15
Фрик Пер 2 0.1
Хольмен Себастьян 2 0.1
Зенели Бесфорт 1 0.05
Ларссон Йохан 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Хольтен Эмиль 1 0.05
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.05
Хульт Никлас 0 0
Оума Тимоти 0 0
Кайб Рами 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 6 0.3
Норлин Густаф 3 0.15
Thomas Santos 2 0.1
Муколли Арбнор 2 0.1
Петтерссон Оскар 2 0.1
Тордарсон Колбейнн 1 0.05
Свенссон Густаф 1 0.05
Malick Junior Yalcouye 1 0.05
Вендт Оскар 1 0.05
Скеллеруп Лаурс 1 0.05
Карлстранд Линус 1 0.05
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 6 0
Абдулаи Джалал 5 0
Касем Ахмед 3 1
Оума Тимоти 2 1
Хульт Никлас 3 0
Ларссон Йохан 3 0
Байду Майкл 1 1
Йегбе Терри 1 1
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Ибрахим Бухари 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Фрик Пер 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 4 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Paulos Abraham 2 0
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Багер Йонас 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Карлен Адам 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Крузе Давид 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Гётеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
8
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

7
5
Эльфсборг
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Гётеборг
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

26
13
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
4
15%
1
8%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
7
27%
3
23%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
4
15%
3
23%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
7
50%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
5
28%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Забито

37
23
19 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
14%
2
9%
1-15
6
16%
2
9%
16-30
8
22%
2
9%
31-45
8
22%
4
17%
46-60
3
8%
7
30%
61-75
7
19%
6
26%
76-90

Пропущено

31
29
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
2
6%
1
3%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
11
38%
31-45
6
19%
5
17%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
5
16%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1
Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0
Гётеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Гётеборг

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
1
9
5
6
2.5
1
9
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
11
9
1.5
4
16
6
14
2.5
2
18
2
18
3.5
2
18
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
5.
АИК
 2:1 20 10 2 8 33 - 35 32
6.
ГАИС
 19 10 1 8 24 - 24 31
7.
Хеккен
 1:1 19 9 4 6 39 - 32 31
8.
Мьельбю
 19 9 3 7 29 - 26 30
9.
Сириус
 20 8 4 8 33 - 30 28
10.
Броммапойкарна
 1:2 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 19 7 0 12 22 - 35 21
13.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
14.
Вернаму
 1:1 20 5 5 10 22 - 31 20
15.
Кальмар
 20 5 2 13 26 - 44 17
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
ГАИС
 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
АИК
 2:1 10 7 0 3 21 - 11 21
5.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
6.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
7.
Хеккен
 1:1 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 1:2 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 1:1 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 1:2 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 1:1 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Хеккен
 1:1 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
АИК
 2:1 10 3 2 5 12 - 24 11
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 10 2 0 8 9 - 26 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
АИК Питтас Яннис 10 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Касем Ахмед сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Байду Майкл бьет в цель!
    • 7'
      Хольмен Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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