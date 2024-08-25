Тур: 20. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 13533
0'
7' Желтая карточкаХольмен Себастьян
1:0
33' ГолБайду Майкл
2:0
58' ГолХольтен Эмиль
3:0
66' ГолКасем Ахмед
3:1
87' ГолНорлин Густаф
88' Желтая карточкаБагер Йонас
90'+6
Ход матча
33'
1:0
58'
2:0
66'
3:0
87'
3:1
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
11 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
19
Кайб
Рами
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Эстман ЛеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Lucas Kahed
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Эльфсборг
Гётеборг
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
55%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
51.4%
20%
10 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.22
1.06
Среднее время на гол
73
85
Всего голов
32
11
Голов в среднем за матч
1.88
0.61
Среднее время на гол
47
147
Всего голов
54
29
Голов в среднем за матч
1.54
0.83
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
58
108
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|7
|0.35
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.25
|Хедлунд Симон
|5
|0.25
|Зенели Арбер
|4
|0.2
|Абдулаи Джалал
|4
|0.2
|Йегбе Терри
|3
|0.15
|Фрик Пер
|2
|0.1
|Хольмен Себастьян
|2
|0.1
|Зенели Бесфорт
|1
|0.05
|Ларссон Йохан
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Хольтен Эмиль
|1
|0.05
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.05
|Хульт Никлас
|0
|0
|Оума Тимоти
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|6
|0.3
|Норлин Густаф
|3
|0.15
|Thomas Santos
|2
|0.1
|Муколли Арбнор
|2
|0.1
|Петтерссон Оскар
|2
|0.1
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0.05
|Свенссон Густаф
|1
|0.05
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.05
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.05
|Карлстранд Линус
|1
|0.05
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|6
|0
|Абдулаи Джалал
|5
|0
|Касем Ахмед
|3
|1
|Оума Тимоти
|2
|1
|Хульт Никлас
|3
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Байду Майкл
|1
|1
|Йегбе Терри
|1
|1
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Ибрахим Бухари
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Фрик Пер
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|4
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Багер Йонас
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Карлен Адам
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Гётеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
8
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
7
5
Эльфсборг
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Гётеборг
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
26
13
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
4
15%
1
8%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
7
27%
3
23%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
4
15%
3
23%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
7
50%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
5
28%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Забито
37
23
19 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
14%
2
9%
1-15
6
16%
2
9%
16-30
8
22%
2
9%
31-45
8
22%
4
17%
46-60
3
8%
7
30%
61-75
7
19%
6
26%
76-90
Пропущено
31
29
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
2
6%
1
3%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
11
38%
31-45
6
19%
5
17%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
5
16%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1
Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0
Гётеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Гётеборг
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
19
56
19
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
27
37
18
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
119
416
614
218
218
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|5.
|2:1
|20
|10
|2
|8
|33 - 35
|32
|6.
|19
|10
|1
|8
|24 - 24
|31
|7.
|1:1
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|8.
|19
|9
|3
|7
|29 - 26
|30
|9.
|20
|8
|4
|8
|33 - 30
|28
|10.
|1:2
|20
|6
|7
|7
|33 - 38
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|19
|7
|0
|12
|22 - 35
|21
|13.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|14.
|1:1
|20
|5
|5
|10
|22 - 31
|20
|15.
|20
|5
|2
|13
|26 - 44
|17
|16.
|19
|4
|3
|12
|16 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|4.
|2:1
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|5.
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|6.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|7.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|5.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|6.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|2:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 24
|11
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|15.
|10
|2
|0
|8
|9 - 26
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|10 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6