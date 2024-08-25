  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 20.
Гефле
1:1
Первый тайм: 44'
Эстер
0'
0:1
11' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
34' Красная карточка
Адольфссон Маттис
1:1
43' Гол

Ход матча

11'
0:1
Бергмарк-Виберг Адам
(Kevin Jansson)
34'
 
Адольфссон Маттис
43'
1:1
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Эстер
5.60
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6.40
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Все Коэффициенты
22
Нилльсон
Маттиас
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
15
Gustav
Friberg
19
Аспгрен
Кристоффер
12
Бельман
Хенрик
44
Iu
Ranera
35
Адриан
Самуэль
7
Эдквист
Адриан
9
Йельте
Якоб
11
Энглунд
Лео
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
8
Kevin
Jansson
19
Бергмарк-Виберг
Адам
7
Сегер
Давид
18
Люнг
Даниэль
25
Martin
Hoel
Andersen
22
Петрович
Петар
Гефле
3-4-3
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Гефле
Эстер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:4
С
1:1
С
1:3
А
1:4
А
0:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
2.25

Среднее время на гол

150
40

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1
1.78

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
50

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Constantino Capotondi 6 0.3
Энглунд Лео 6 (1) 0.3
Йельте Якоб 5 0.25
Лундин Антон 3 0.15
Ройсхенберг Мартин 2 0.1
Эдквист Адриан 2 0.1
Лагерфельдт Лукас 2 0.1
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 7 0.35
Бергмарк-Виберг Адам 5 0.25
Родич Владимир 4 0.2
Мёрфельт Альбин 3 0.15
Люнг Даниэль 3 0.15
Lukas Bergqvist 2 0.1
Сегер Давид 2 0.1
Кусу Манассе 1 0.05
Кричак Иван 1 0.05
Theodor Johansson 1 0.05
Martin Hoel Andersen 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Kevin Jansson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 5 0
Эдквист Адриан 2 1
Ройсхенберг Мартин 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Gustav Friberg 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 4 1
Кусу Манассе 5 0
Адольфссон Маттис 5 0
Кричак Иван 4 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Родич Владимир 2 0
Варманен Тату 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Lukas Bergqvist 2 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Сегер Давид 1 0

Результаты матчей

Гефле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Эстер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
5
Гефле
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

4
16
Гефле
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Эстер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
2
18%
6
38%
76-90

Пропущено

24
5
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
8%
1
20%
1-15
4
17%
1
20%
16-30
5
21%
1
20%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
2
8%
1
20%
61-75
8
33%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Забито

26
28
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
5
19%
2
7%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
6
23%
3
11%
61-75
6
23%
11
39%
76-90

Пропущено

40
17
21 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
4
10%
3
18%
1-15
8
20%
4
24%
16-30
9
23%
2
12%
31-45
6
15%
2
12%
46-60
2
5%
4
24%
61-75
10
25%
2
12%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0
Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3
Эстер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2
Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1

Результаты матчей

Гефле
Эстер

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гефле
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
3
1.5
5
5
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
5
4
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
10
9
1.5
10
9
3
16
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 19 11 5 3 32 - 19 38
2.
Эстер
 1:0 20 10 6 4 30 - 16 36
3.
Хельсинборг
 19 9 6 4 27 - 19 33
4.
Браге
 19 9 5 5 25 - 14 32
5.
Дегерфорс
 19 8 8 3 33 - 21 32
6.
Сандвикен
 19 9 4 6 30 - 23 31
7.
Треллеборг
 19 7 5 7 21 - 24 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Эстерсунд
 20 6 6 8 22 - 28 24
10.
Эргрюте
 19 6 5 8 29 - 27 23
11.
Эребру
 19 6 5 8 25 - 25 23
12.
Варберг БоИС
 19 6 4 9 26 - 28 22
13.
Оддевольд
 19 5 7 7 23 - 31 22
14.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
15.
Гефле
 0:1 20 4 6 10 27 - 40 18
16.
Сундсвалль
 19 4 4 11 14 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 9 7 0 2 18 - 6 21
2.
Дегерфорс
 10 6 3 1 22 - 11 21
3.
Эстер
 1:0 10 6 3 1 16 - 5 21
4.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
9.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
10.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
11.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
15.
Гефле
 0:1 10 3 3 4 15 - 17 12
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Эстер
 1:0 10 4 3 3 14 - 11 15
4.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Дегерфорс
 9 2 5 2 11 - 10 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 0:1 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эстер Адольфссон Маттис 1 5
Эребру Маккью Эрик 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 34'
    УДАЛЕНИЕ! - Адольфссон Маттис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 11'
    Kevin Jansson сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Бергмарк-Виберг Адам бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Эстер
5.60
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6.40
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5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гефле 1:1 Эстер онлайн

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