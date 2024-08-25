Тур: 20.
0'
0:1
11' ГолБергмарк-Виберг Адам
34' Красная карточкаАдольфссон Маттис
1:1
43' ГолЙельте Якоб
45' Желтая карточкаАдольфссон Йеспер
76' Желтая карточкаСегер Давид
2:1
86' ГолЙельте Якоб
89' Желтая карточкаАдриан Самуэль
90'+7
Ход матча
11'
43'
1:1
76'
86'
2:1
89'
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Гефле
Эстер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
2.25
Среднее время на гол
150
40
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
1
1.78
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
50
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|7
|0.35
|Constantino Capotondi
|6
|0.3
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.3
|Лундин Антон
|3
|0.15
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.1
|Эдквист Адриан
|2
|0.1
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.1
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|7
|0.35
|Бергмарк-Виберг Адам
|5
|0.25
|Родич Владимир
|4
|0.2
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.15
|Люнг Даниэль
|3
|0.15
|Lukas Bergqvist
|2
|0.1
|Сегер Давид
|2
|0.1
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Theodor Johansson
|1
|0.05
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Адриан Самуэль
|4
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Gustav Friberg
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Алиев Алибек
|4
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Кричак Иван
|4
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Lukas Bergqvist
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Эстер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
6
Гефле
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Эстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
4
16
Гефле
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Эстер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90
Пропущено
17
14
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
18%
2
14%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
12%
2
14%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
2
18%
6
38%
76-90
Пропущено
24
5
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
8%
1
20%
1-15
4
17%
1
20%
16-30
5
21%
1
20%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
2
8%
1
20%
61-75
8
33%
1
20%
76-90
1
0%
0%
Забито
28
29
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
5
18%
3
10%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
7
25%
11
38%
76-90
Пропущено
41
19
22 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
5
12%
3
16%
1-15
8
20%
4
21%
16-30
9
22%
3
16%
31-45
6
15%
2
11%
46-60
2
5%
4
21%
61-75
10
24%
3
16%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0
Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3
Эстер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2
Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1
Результаты матчей
Гефле
Эстер
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:2
4 раза 20%
2:1
2 раза 10%
0:0
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
2
7 раз 35%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гефле
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
55
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
46
55
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
155
119
1010
317
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 19
|38
|2.
|2:0
|20
|10
|4
|6
|32 - 23
|34
|3.
|19
|9
|6
|4
|27 - 19
|33
|4.
|20
|9
|6
|5
|30 - 18
|33
|5.
|19
|9
|5
|5
|25 - 14
|32
|6.
|19
|8
|8
|3
|33 - 21
|32
|7.
|0:2
|20
|7
|5
|8
|21 - 26
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|20
|6
|6
|8
|22 - 28
|24
|10.
|19
|6
|5
|8
|29 - 27
|23
|11.
|19
|6
|5
|8
|25 - 25
|23
|12.
|19
|6
|4
|9
|26 - 28
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|23 - 31
|22
|14.
|20
|5
|6
|9
|29 - 40
|21
|15.
|20
|5
|4
|11
|13 - 30
|19
|16.
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|8
|0
|2
|20 - 6
|24
|2.
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|7.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|8.
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|9.
|0:2
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|14.
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|15.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|16.
|10
|3
|2
|5
|5 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|3.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|4.
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|5.
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|6.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|7.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|8.
|2:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|15.
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|16.
|10
|0
|2
|8
|3 - 19
|2
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 5