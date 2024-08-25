  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 20. Стадион: .
Хеккен
1:1
Второй тайм: 90+'
Вернаму
0'
3' Желтая карточка
Дабо Понтус
1:0
27' Гол
Jeremy Agbonifo
1:1
74' Пенальти
Зелькович Айдин
76' Желтая карточка
Лаурсен Якоб-Баррет
79' Желтая карточка
Рюгор Миккель
81' Желтая карточка
Frank Junior Adjei
88' Желтая карточка
Бастос Марко
90' Желтая карточка

Ход матча

3'
Дабо Понтус
 
27'
Jeremy Agbonifo
(Инусса Зейдан)
1:0
46'
Юссеф Али
Инусса Зейдан
 
65'
 
Юханссон Карл
Терн Симон
65'
Рюгор Миккель
Дабо Понтус
 
65'
 
Бастос Марко
Винст Фредди
74'
1:1
Зелькович Айдин
76'
Лаурсен Якоб-Баррет
 
79'
Рюгор Миккель
 
80'
 
Johnbosco Samuel Kalu
Зелькович Айдин
81'
 
Frank Junior Adjei
88'
 
Бастос Марко
90'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Вернаму
3.50
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Все Коэффициенты
1
Линде
Андреас
11
Линдберг
Юлиус
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
7
Лаурсен
Якоб-Баррет
16
Дабо
Понтус
14
Густафссон
Симон
15
Samuel
Holm
23
Jeremy
Agbonifo
19
Хрстич
Срджан
29
Инусса
Зейдан
39
Андерссон
Виктор
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
21
Ле
Ру
Люк
11
Оливейра
Вендерсон
28
Frank
Junior
Adjei
14
Энгвалль
Густав
22
Терн
Симон
10
Зелькович
Айдин
Хеккен
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Вернаму

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

А
2:2
А
1:0
А
3:1
А
4:1
А
1:2
К
2:0
КШ
0:3

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
1.75

Среднее время на гол

30
51

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инусса Зейдан 6 0.32
Лаюни Амор 5 0.26
Хрстич Срджан 5 0.26
Густафссон Симон 4 (1) 0.21
Рюгор Миккель 3 0.16
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.16
Юссеф Али 3 0.16
Линдберг Юлиус 3 0.16
Чилуфя Эдвард 2 0.11
Ромео Аман 1 0.05
Ховланд Эвен 1 0.05
Jeremy Agbonifo 1 0.05
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.35
Зелькович Айдин 4 (1) 0.2
Энгвалль Густав 3 0.15
Берг Виктор 2 0.1
Терн Симон 1 0.05
Юханссон Карл 1 0.05
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Штайнвендер Михаэль 1 0.05
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 3 0
Лаюни Амор 3 0
Лундквист Адам 3 0
Густафссон Симон 3 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Инусса Зейдан 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Frank Junior Adjei 4 0
Энгвалль Густав 3 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0

Результаты матчей

Хеккен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Вернаму
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
2
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
20

Упущенные победы

12
6
Хеккен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Вернаму
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

18
8

Голы по времени матча

Забито

23
11
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
9%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
6
26%
3
27%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
4
17%
1
9%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
5
31%
3
43%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
29%
29%
7
32%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
12%
5
23%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Забито

36
22
16 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
8%
3
14%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
7
19%
3
14%
31-45
9
25%
7
32%
46-60
5
14%
6
27%
61-75
6
17%
2
9%
76-90

Пропущено

33
29
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
6
18%
8
28%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
9
27%
1
3%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
8
24%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1
Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
Вернаму
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4
Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2

Результаты матчей

Хеккен
Вернаму

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
2
1.5
3
7
5
4
2.5
3
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
7
12
6
1.5
7
12
8
10
2.5
1
18
3
15
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
5.
АИК
 2:1 20 10 2 8 33 - 35 32
6.
ГАИС
 19 10 1 8 24 - 24 31
7.
Хеккен
 1:1 19 9 4 6 39 - 32 31
8.
Мьельбю
 19 9 3 7 29 - 26 30
9.
Сириус
 20 8 4 8 33 - 30 28
10.
Броммапойкарна
 1:2 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 19 7 0 12 22 - 35 21
13.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
14.
Вернаму
 1:1 20 5 5 10 22 - 31 20
15.
Кальмар
 20 5 2 13 26 - 44 17
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
ГАИС
 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
АИК
 2:1 10 7 0 3 21 - 11 21
5.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
6.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
7.
Хеккен
 1:1 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 1:2 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 1:1 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 1:2 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 1:1 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Хеккен
 1:1 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
АИК
 2:1 10 3 2 5 12 - 24 11
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 10 2 0 8 9 - 26 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
АИК Питтас Яннис 10 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Инусса Зейдан сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Jeremy Agbonifo бьет в цель!
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    • 3'
      Дабо Понтус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Хеккен.
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