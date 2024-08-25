Тур: 20. Стадион: Бравида Арена.
0'
3' Желтая карточкаДабо Понтус
1:0
27' ГолJeremy Agbonifo
1:1
74' ПенальтиЗелькович Айдин
76' Желтая карточкаЛаурсен Якоб-Баррет
79' Желтая карточкаРюгор Миккель
81' Желтая карточкаFrank Junior Adjei
88' Желтая карточкаБастос Марко
Ход матча
3'
27'
1:0
74'
1:1
79'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
16
Дабо
Понтус
15
Samuel
Holm
20
Винст
Фредди
21
Ле
Ру
Люк
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Гаши АлбинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
23 Samuel Kotto
-
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
История личных встреч
Хеккен
Вернаму
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
3
1.75
Среднее время на гол
30
51
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инусса Зейдан
|6
|0.32
|Лаюни Амор
|5
|0.26
|Хрстич Срджан
|5
|0.26
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.21
|Рюгор Миккель
|3
|0.16
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.16
|Юссеф Али
|3
|0.16
|Линдберг Юлиус
|3
|0.16
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.11
|Ромео Аман
|1
|0.05
|Ховланд Эвен
|1
|0.05
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.05
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.35
|Зелькович Айдин
|4 (1)
|0.2
|Энгвалль Густав
|3
|0.15
|Берг Виктор
|2
|0.1
|Терн Симон
|1
|0.05
|Юханссон Карл
|1
|0.05
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.05
|Hampus Naesstroem
|1
|0.05
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.05
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Лундквист Адам
|3
|0
|Густафссон Симон
|3
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Инусса Зейдан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Frank Junior Adjei
|4
|0
|Энгвалль Густав
|3
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Вернаму
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
2
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
20
Упущенные победы
12
6
Хеккен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Вернаму
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
18
8
Голы по времени матча
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
9%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
6
26%
3
27%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
4
17%
1
9%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
5
31%
3
43%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
29%
29%
7
32%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
12%
5
23%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90
Забито
36
22
16 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
8%
3
14%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
7
19%
3
14%
31-45
9
25%
7
32%
46-60
5
14%
6
27%
61-75
6
17%
2
9%
76-90
Пропущено
33
29
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
6
18%
8
28%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
9
27%
1
3%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
8
24%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1
Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
Вернаму
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4
Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2
Результаты матчей
Хеккен
Вернаму
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
72
37
54
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
54
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
127
126
712
810
118
315
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|5.
|2:1
|20
|10
|2
|8
|33 - 35
|32
|6.
|19
|10
|1
|8
|24 - 24
|31
|7.
|1:1
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|8.
|19
|9
|3
|7
|29 - 26
|30
|9.
|20
|8
|4
|8
|33 - 30
|28
|10.
|1:2
|20
|6
|7
|7
|33 - 38
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|19
|7
|0
|12
|22 - 35
|21
|13.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|14.
|1:1
|20
|5
|5
|10
|22 - 31
|20
|15.
|20
|5
|2
|13
|26 - 44
|17
|16.
|19
|4
|3
|12
|16 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|4.
|2:1
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|5.
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|6.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|7.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|5.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|6.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|2:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 24
|11
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|15.
|10
|2
|0
|8
|9 - 26
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|10 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6