Тур: 20. Стадион: Бравида Арена. Зрители: 4293
0'
3' Желтая карточкаДабо Понтус
1:0
27' ГолJeremy Agbonifo
1:1
74' ПенальтиЗелькович Айдин
76' Желтая карточкаЛаурсен Якоб-Баррет
79' Желтая карточкаРюгор Миккель
82' Желтая карточкаFrank Junior Adjei
88' Желтая карточкаБастос Марко
90' Желтая карточкаHampus Naesstroem
90' Желтая карточкаЭнгвалль Густав
90'+5
Ход матча
3'
27'
1:0
74'
1:1
79'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
16
Дабо
Понтус
15
Samuel
Holm
20
Винст
Фредди
21
Ле
Ру
Люк
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Гаши АлбинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
23 Samuel Kotto
-
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
История личных встреч
Хеккен
Вернаму
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
3
1.75
Среднее время на гол
30
51
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инусса Зейдан
|6
|0.32
|Лаюни Амор
|5
|0.26
|Хрстич Срджан
|5
|0.26
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.21
|Рюгор Миккель
|3
|0.16
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.16
|Юссеф Али
|3
|0.16
|Линдберг Юлиус
|3
|0.16
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.11
|Ромео Аман
|1
|0.05
|Ховланд Эвен
|1
|0.05
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.05
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.35
|Зелькович Айдин
|5 (2)
|0.25
|Энгвалль Густав
|3
|0.15
|Берг Виктор
|2
|0.1
|Терн Симон
|1
|0.05
|Юханссон Карл
|1
|0.05
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.05
|Hampus Naesstroem
|1
|0.05
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.05
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Лундквист Адам
|3
|0
|Густафссон Симон
|3
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Инусса Зейдан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Frank Junior Adjei
|5
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Samuel Kotto
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Вернаму
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
3
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
20
Упущенные победы
12
6
Хеккен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Вернаму
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
19
9
Голы по времени матча
Забито
24
12
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
8%
2
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
6
25%
3
25%
46-60
4
17%
4
33%
61-75
4
17%
1
8%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
5
29%
29%
4
50%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
29%
29%
7
32%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
12%
5
23%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90
Забито
37
23
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
8%
3
13%
1-15
7
19%
1
4%
16-30
7
19%
3
13%
31-45
9
24%
7
30%
46-60
5
14%
7
30%
61-75
6
16%
2
9%
76-90
Пропущено
34
30
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
6
18%
8
27%
1-15
6
18%
6
20%
16-30
3
9%
6
20%
31-45
9
26%
1
3%
46-60
2
6%
5
17%
61-75
8
24%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1
Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
Вернаму
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4
Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2
Результаты матчей
Хеккен
Вернаму
Точный счет
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
73
37
55
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
54
46
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
137
127
713
811
119
316
119
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|10 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6