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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 20. Стадион: .
АИК
2:1
Второй тайм: 84'
Броммапойкарна
0'
0:1
10' Гол
Тимосси-Андерссон Алекс
1:1
34' Гол
Питтас Яннис
37' Желтая карточка
Питтас Яннис
45' Желтая карточка
Абрахамссон Александер
2:1
45' Гол
Салетрос Антон
61' Желтая карточка
Taha Ayari
82' Желтая карточка
Эрквист Расмус

Ход матча

10'
0:1
Тимосси-Андерссон Алекс
(Wilmer Odefalk)
34'
Питтас Яннис
(Модесто Руй)
1:1
37'
Питтас Яннис
 
45'
 
Абрахамссон Александер
45'
Салетрос Антон
2:1
46'
 
Evans Botchway
Кристенсен Фредерик
46'
 
Веткал Мартин
Ирандуст Далехо
46'
 
Hlynur Karlsson
Абрахамссон Александер
46'
 
Эрквист Расмус
Wilmer Odefalk
61'
Taha Ayari
 
64'
Бьорнстрем Аксель
Taha Ayari
 
76'
 
Theo Bergvall
Evans Botchway
80'
Гвидетти Йон
Питтас Яннис
 
82'
 
Эрквист Расмус

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Броммапойкарна
4.05
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6.00
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Все Коэффициенты
30
Диавара
Исмаэль
17
Тюкосен
Мадс
4
Папаяннопулос
Сотирис
16
Хансен
Беньямин
32
Модесто
Руй
2
Эд
Эскил
10
Целина
Берсант
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
12
Мрозек
Фабиан
17
Alexander
Jensen
26
Чалышир
Андре
3
Абрахамссон
Александер
7
Кристенсен
Фредерик
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
10
Wilmer
Odefalk
16
Adam
Jakobsen
9
Васич
Никола
19
Ирандуст
Далехо
АИК
5-3-2
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

АИК
Броммапойкарна

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

17 матчей

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:2
ТМК
0:3
А
2:2
А
0:2
ТМК
1:2
ТМК
2:2
А
0:2
А
5:1
А
0:4
А
4:2
А
0:6
А
4:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
2:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

2.56
2.75

Среднее время на гол

35
32

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

0.5
1.44

Среднее время на гол

180
62

Всего голов

27
35

Голов в среднем за матч

1.59
2.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

56
43

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 10 0.5
Модесто Руй 6 0.3
Целина Берсант 4 0.2
Беширович Дино 3 0.15
Салетрос Антон 2 0.1
Исмаила Кулибали 2 0.1
Тюкосен Мадс 1 0.05
Фараж Омар 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Abdihakin Ali 1 0.05
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 12 0.6
Фрицсон Людвиг 4 0.2
Adam Jakobsen 3 0.15
Кристенсен Фредерик 2 0.1
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0.1
Ирандуст Далехо 1 0.05
Wilmer Odefalk 1 0.05
Торбьерн Эггем 1 0.05
Эрквист Расмус 1 0.05
Барслунд Каре 1 0.05
Evans Botchway 1 0.05
Сёдерстрём Тим 0 0
Hlynur Karlsson 0 0
Alexander Jensen 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Милошевич Александер 3 0
Салетрос Антон 3 0
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 2 0
Mikkjal Thomassen 0 1
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Питтас Яннис 1 0
Эд Эскил 1 0
Taha Ayari 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Adam Jakobsen 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Барслунд Каре 2 0
Эрквист Расмус 1 0
Alexander Jensen 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

АИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

2
8
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

10
11
АИК
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
21% (4)
16% (3)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

18
17
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
5
29%
29%
61-75
5
28%
2
12%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
9%
4
21%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
4
36%
1
5%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
6
29%
6
30%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
19%
5
25%
76-90

Забито

32
29
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
6%
3
10%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
7
22%
7
24%
31-45
7
22%
4
14%
46-60
8
25%
6
21%
61-75
6
19%
5
17%
76-90

Пропущено

32
39
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
3
9%
7
18%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
10
31%
7
18%
46-60
5
16%
6
15%
61-75
4
13%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2

Результаты матчей

АИК
Броммапойкарна

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

АИК
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
2
7
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
8
11
1.5
9
10
2
17
2.5
5
14
2
17
3.5
3
16
2
17
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
5.
АИК
 2:1 20 10 2 8 33 - 35 32
6.
ГАИС
 19 10 1 8 24 - 24 31
7.
Хеккен
 1:1 19 9 4 6 39 - 32 31
8.
Мьельбю
 19 9 3 7 29 - 26 30
9.
Сириус
 20 8 4 8 33 - 30 28
10.
Броммапойкарна
 1:2 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 19 7 0 12 22 - 35 21
13.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
14.
Вернаму
 1:1 20 5 5 10 22 - 31 20
15.
Кальмар
 20 5 2 13 26 - 44 17
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
ГАИС
 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
АИК
 2:1 10 7 0 3 21 - 11 21
5.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
6.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
7.
Хеккен
 1:1 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 1:2 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 1:1 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 1:2 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 1:1 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Хеккен
 1:1 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
АИК
 2:1 10 3 2 5 12 - 24 11
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 10 2 0 8 9 - 26 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
АИК Питтас Яннис 10 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
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