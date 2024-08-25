Тур: 20. Стадион: Strawberry Arena.
2:1
Второй тайм: 84'
0'
0:1
10' ГолТимосси-Андерссон Алекс
1:1
34' ГолПиттас Яннис
37' Желтая карточкаПиттас Яннис
45' Желтая карточкаАбрахамссон Александер
2:1
45' ГолСалетрос Антон
61' Желтая карточкаTaha Ayari
82' Желтая карточкаЭрквист Расмус
Ход матча
10'
34'
1:1
37'
45'
2:1
61'
82'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
2
Эд
Эскил
24
Lamine
Dabo
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйЗащитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariНападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
-
37 Ahmad Faqa
-
-
14 Aaron Rydell
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
АИК
Броммапойкарна
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
17 матчей
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
2.56
2.75
Среднее время на гол
35
32
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.5
1.44
Среднее время на гол
180
62
Всего голов
27
35
Голов в среднем за матч
1.59
2.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
56
43
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|10
|0.5
|Модесто Руй
|6
|0.3
|Целина Берсант
|4
|0.2
|Беширович Дино
|3
|0.15
|Салетрос Антон
|2
|0.1
|Исмаила Кулибали
|2
|0.1
|Тюкосен Мадс
|1
|0.05
|Фараж Омар
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Abdihakin Ali
|1
|0.05
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|12
|0.6
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.2
|Adam Jakobsen
|3
|0.15
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.1
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0.1
|Ирандуст Далехо
|1
|0.05
|Wilmer Odefalk
|1
|0.05
|Торбьерн Эггем
|1
|0.05
|Эрквист Расмус
|1
|0.05
|Барслунд Каре
|1
|0.05
|Evans Botchway
|1
|0.05
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Салетрос Антон
|3
|0
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|0
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
АИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
2
8
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
10
11
АИК
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
21% (4)
16% (3)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
18
17
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
5
29%
29%
61-75
5
28%
2
12%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
9%
4
21%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
4
36%
1
5%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
6
29%
6
30%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
19%
5
25%
76-90
Забито
32
29
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
6%
3
10%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
7
22%
7
24%
31-45
7
22%
4
14%
46-60
8
25%
6
21%
61-75
6
19%
5
17%
76-90
Пропущено
32
39
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
3
9%
7
18%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
10
31%
7
18%
46-60
5
16%
6
15%
61-75
4
13%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2
Результаты матчей
АИК
Броммапойкарна
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
АИК
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
45
27
18
27
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
46
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
811
910
217
514
217
316
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|5.
|2:1
|20
|10
|2
|8
|33 - 35
|32
|6.
|19
|10
|1
|8
|24 - 24
|31
|7.
|1:1
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|8.
|19
|9
|3
|7
|29 - 26
|30
|9.
|20
|8
|4
|8
|33 - 30
|28
|10.
|1:2
|20
|6
|7
|7
|33 - 38
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|19
|7
|0
|12
|22 - 35
|21
|13.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|14.
|1:1
|20
|5
|5
|10
|22 - 31
|20
|15.
|20
|5
|2
|13
|26 - 44
|17
|16.
|19
|4
|3
|12
|16 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|4.
|2:1
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|5.
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|6.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|7.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|5.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|6.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|2:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 24
|11
|10.
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|15.
|10
|2
|0
|8
|9 - 26
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|10 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6