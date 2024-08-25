Тур: 20. Стадион: Strawberry Arena. Зрители: 23051
2:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолТимосси-Андерссон Алекс
1:1
34' ГолПиттас Яннис
37' Желтая карточкаПиттас Яннис
45' Желтая карточкаАбрахамссон Александер
2:1
45' ГолСалетрос Антон
61' Желтая карточкаTaha Ayari
82' Желтая карточкаЭрквист Расмус
90' Желтая карточкаДиавара Исмаэль
90'+7
Ход матча
10'
34'
1:1
37'
45'
2:1
61'
82'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
2
Эд
Эскил
24
Lamine
Dabo
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйЗащитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariНападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
-
37 Ahmad Faqa
-
-
14 Aaron Rydell
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
АИК
Броммапойкарна
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
17 матчей
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
2.56
2.75
Среднее время на гол
35
32
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.5
1.44
Среднее время на гол
180
62
Всего голов
27
35
Голов в среднем за матч
1.59
2.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
56
43
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|10
|0.5
|Модесто Руй
|6
|0.3
|Целина Берсант
|4
|0.2
|Беширович Дино
|3
|0.15
|Салетрос Антон
|2
|0.1
|Исмаила Кулибали
|2
|0.1
|Тюкосен Мадс
|1
|0.05
|Фараж Омар
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Abdihakin Ali
|1
|0.05
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|12
|0.6
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.2
|Adam Jakobsen
|3
|0.15
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.1
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0.1
|Ирандуст Далехо
|1
|0.05
|Wilmer Odefalk
|1
|0.05
|Торбьерн Эггем
|1
|0.05
|Эрквист Расмус
|1
|0.05
|Барслунд Каре
|1
|0.05
|Evans Botchway
|1
|0.05
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Салетрос Антон
|3
|0
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|0
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
9
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
10
11
АИК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Броммапойкарна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
23
18
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
5%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
30%
3
17%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
5
25%
2
11%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
17%
4
19%
1-15
2
17%
5
24%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
6
29%
6
30%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
19%
5
25%
76-90
Забито
34
30
13 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
6%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
9
26%
7
23%
31-45
7
21%
4
13%
46-60
8
24%
6
20%
61-75
6
18%
5
17%
76-90
Пропущено
33
41
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
12%
7
17%
1-15
4
12%
7
17%
16-30
6
18%
5
12%
31-45
10
30%
7
17%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
4
12%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2
Результаты матчей
АИК
Броммапойкарна
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
АИК
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
55
45
28
18
28
18
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
46
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
164
911
911
218
515
218
317
218
119
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|10 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6