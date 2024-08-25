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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 23051
АИК
2:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
0:1
10' Гол
Тимосси-Андерссон Алекс
1:1
34' Гол
Питтас Яннис
37' Желтая карточка
Питтас Яннис
45' Желтая карточка
Абрахамссон Александер
2:1
45' Гол
Салетрос Антон
61' Желтая карточка
Taha Ayari
82' Желтая карточка
Эрквист Расмус
90' Желтая карточка
Диавара Исмаэль
90'+7
30
Диавара
Исмаэль
17
Тюкосен
Мадс
4
Папаяннопулос
Сотирис
16
Хансен
Беньямин
32
Модесто
Руй
2
Эд
Эскил
10
Целина
Берсант
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
12
Мрозек
Фабиан
17
Alexander
Jensen
26
Чалышир
Андре
3
Абрахамссон
Александер
7
Кристенсен
Фредерик
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
10
Wilmer
Odefalk
16
Adam
Jakobsen
9
Васич
Никола
19
Ирандуст
Далехо
АИК
5-3-2
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

АИК
Броммапойкарна

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

17 матчей

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:2
ТМК
0:3
А
2:2
А
0:2
ТМК
1:2
ТМК
2:2
А
0:2
А
5:1
А
0:4
А
4:2
А
0:6
А
4:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
2:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

2.56
2.75

Среднее время на гол

35
32

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

0.5
1.44

Среднее время на гол

180
62

Всего голов

27
35

Голов в среднем за матч

1.59
2.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

56
43

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 10 0.5
Модесто Руй 6 0.3
Целина Берсант 4 0.2
Беширович Дино 3 0.15
Салетрос Антон 2 0.1
Исмаила Кулибали 2 0.1
Тюкосен Мадс 1 0.05
Фараж Омар 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Abdihakin Ali 1 0.05
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 12 0.6
Фрицсон Людвиг 4 0.2
Adam Jakobsen 3 0.15
Кристенсен Фредерик 2 0.1
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0.1
Ирандуст Далехо 1 0.05
Wilmer Odefalk 1 0.05
Торбьерн Эггем 1 0.05
Эрквист Расмус 1 0.05
Барслунд Каре 1 0.05
Evans Botchway 1 0.05
Сёдерстрём Тим 0 0
Hlynur Karlsson 0 0
Alexander Jensen 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Милошевич Александер 3 0
Салетрос Антон 3 0
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 2 0
Mikkjal Thomassen 0 1
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Питтас Яннис 1 0
Эд Эскил 1 0
Taha Ayari 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Adam Jakobsen 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Барслунд Каре 2 0
Alexander Jensen 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
9
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

10
11
АИК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Броммапойкарна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

23
18

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
5%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
30%
3
17%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
5
25%
2
11%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
17%
4
19%
1-15
2
17%
5
24%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
6
29%
6
30%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
19%
5
25%
76-90

Забито

34
30
13 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
6%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
9
26%
7
23%
31-45
7
21%
4
13%
46-60
8
24%
6
20%
61-75
6
18%
5
17%
76-90

Пропущено

33
41
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
12%
7
17%
1-15
4
12%
7
17%
16-30
6
18%
5
12%
31-45
10
30%
7
17%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
4
12%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1
Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2

Результаты матчей

АИК
Броммапойкарна

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

АИК
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
4
5
2
8
2.5
1
8
2
8
3.5
1
8
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
16
4
9
11
1.5
9
11
2
18
2.5
5
15
2
18
3.5
3
17
2
18
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
5.
АИК
 20 10 2 8 33 - 35 32
6.
ГАИС
 19 10 1 8 24 - 24 31
7.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
8.
Мьельбю
 19 9 3 7 29 - 26 30
9.
Сириус
 20 8 4 8 33 - 30 28
10.
Броммапойкарна
 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 19 7 0 12 22 - 35 21
13.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
14.
Вернаму
 20 5 5 10 22 - 31 20
15.
Кальмар
 20 5 2 13 26 - 44 17
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
ГАИС
 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
5.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
6.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
АИК
 10 3 2 5 12 - 24 11
10.
Мьельбю
 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 10 2 0 8 9 - 26 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
АИК Питтас Яннис 10 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Салетрос Антон бьет в цель!
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