Тур: 20. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1811
0'
0:1
23' ГолSander Amble Haugen
57' Желтая карточкаErik Toenne
59' Желтая карточкаВидтун-Нильсен Симен
0:2
62' ГолDennis Gaustad
85' Желтая карточкаЙонсен Микаэль-Терсет
90'+8
Ход матча
23'
57'
62'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
-
11 Солли СивертЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Tor Solvoll
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Согндаль
Ранхейм
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.88
0.75
Среднее время на гол
48
120
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|7
|0.35
|Флатакер Эрик
|6
|0.3
|Хинтса Оливер
|4
|0.2
|Эрикссон Феликс
|3
|0.15
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.15
|Martin Hoeyland
|3
|0.15
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.05
|Mathias Oren
|1
|0.05
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Oskar Borgthorsson
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|11 (3)
|0.55
|Бюэ Бендик
|9
|0.45
|Dennis Gaustad
|3
|0.15
|Gustav Mogensen
|3
|0.15
|Sander Amble Haugen
|2
|0.1
|Vetle Wenaas
|1
|0.05
|Erik Toenne
|1
|0.05
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|4
|0
|Martin Hoeyland
|3
|0
|Эрикссон Феликс
|3
|0
|Jacob Blixt Flaten
|3
|0
|Edmund Baidoo
|3
|0
|Lars Jendal
|2
|0
|Флатакер Эрик
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Emmanuel Olugbe
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Toenne
|5
|0
|Сетер Йон-Хоу
|4
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|4
|0
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Слёрдаль Филип
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Lucas Kolstad
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ранхейм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
11
Согндаль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ранхейм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
8
13
Согндаль
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Ранхейм
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
5
26%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
32%
2
13%
61-75
1
5%
5
33%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
3
15%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
1
8%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Забито
10
15
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
6
60%
4
27%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
7
54%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Забито
29
30
18 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
2
7%
3
10%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
11
38%
7
23%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
2
7%
7
23%
76-90
Пропущено
24
33
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
5
21%
3
9%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
3
13%
9
27%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
7
29%
29%
8
24%
61-75
5
21%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0
Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1
Ранхейм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ранхейм - Мьёндален 0:1 Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1
Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3
Результаты матчей
Согндаль
Ранхейм
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
64
54
37
36
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
37
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
173
911
1010
317
416
218
119
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5