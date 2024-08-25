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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 1811
Согндаль
0:2
Конец матча
Ранхейм
0'
0:1
23' Гол
Sander Amble Haugen
57' Желтая карточка
Erik Toenne
59' Желтая карточка
Видтун-Нильсен Симен
0:2
62' Гол
Dennis Gaustad
85' Желтая карточка
Йонсен Микаэль-Терсет
90'+8
1
Lars
Jendal
3
Робертсен
Йеспер
16
Emmanuel
Olugbe
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
77
Oskar
Borgthorsson
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
10
Сконес
Каспер
30
Флатакер
Эрик
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
2
Слёрдаль
Филип
6
Jacob
Tromsdal
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
21
Lucas
Kolstad
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
27
Gustav
Mogensen
17
Vetle
Wenaas
Согндаль
4-4-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Ранхейм

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
0:4
ТПМ
3:1
ПД
1:0
ПД
4:0
ТПМ
1:0
ТПМ
1:0
ПД
3:2
ПД
1:0
А
2:2
А
2:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.88
0.75

Среднее время на гол

48
120

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.35
Флатакер Эрик 6 0.3
Хинтса Оливер 4 0.2
Эрикссон Феликс 3 0.15
Daniel Arrocha 3 (3) 0.15
Martin Hoeyland 3 0.15
Фло Пер-Эгиль 1 0.05
Mathias Oren 1 0.05
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 11 (3) 0.55
Бюэ Бендик 9 0.45
Dennis Gaustad 3 0.15
Gustav Mogensen 3 0.15
Sander Amble Haugen 2 0.1
Vetle Wenaas 1 0.05
Erik Toenne 1 0.05
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 4 0
Martin Hoeyland 3 0
Эрикссон Феликс 3 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Edmund Baidoo 3 0
Lars Jendal 2 0
Флатакер Эрик 2 0
Joakim Nundal 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Mathias Oren 1 0
Emmanuel Olugbe 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Toenne 5 0
Сетер Йон-Хоу 4 0
Йонсен Микаэль-Терсет 4 0
Nikolai Skuseth 4 0
Слёрдаль Филип 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Видтун-Нильсен Симен 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Lucas Kolstad 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0

Результаты матчей

Согндаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ранхейм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
11
Согндаль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ранхейм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

8
13
Согндаль
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Ранхейм
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
5
26%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
32%
2
13%
61-75
1
5%
5
33%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
3
15%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
1
8%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Забито

10
15
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
6
60%
4
27%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
7
54%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

29
30
18 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
2
7%
3
10%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
11
38%
7
23%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
2
7%
7
23%
76-90

Пропущено

24
33
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
5
21%
3
9%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
3
13%
9
27%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
7
29%
29%
8
24%
61-75
5
21%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0
Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1
Ранхейм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ранхейм - Мьёндален 0:1 Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1
Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3

Результаты матчей

Согндаль
Ранхейм

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
5
4
3
7
2.5
3
6
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
17
3
9
11
1.5
10
10
3
17
2.5
4
16
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 20 14 3 3 54 - 23 45
2.
Брюне
 19 11 2 6 29 - 19 35
3.
Мосс
 19 11 2 6 33 - 27 35
4.
Стабек
 19 9 5 5 43 - 37 32
5.
Эгерсунд
 19 9 5 5 41 - 37 32
6.
Согндаль
 20 8 6 6 30 - 23 30
7.
Конгсвингер
 19 7 8 4 33 - 34 29
8.
Люн
 20 7 8 5 43 - 30 29
9.
Ранхейм
 20 6 6 8 31 - 32 24
10.
Рёуфосс
 19 6 5 8 18 - 23 23
11.
Левангер
 19 4 9 6 31 - 28 21
12.
Осане
 19 5 5 9 26 - 33 20
13.
Олесунн
 19 5 3 11 23 - 36 18
14.
Мьёндален
 19 4 6 9 26 - 34 18
15.
ИК Старт
 19 4 5 10 24 - 39 17
16.
Санднес
 19 3 4 12 20 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
3.
Мосс
 10 7 1 2 17 - 9 22
4.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
5.
Согндаль
 10 5 3 2 21 - 11 18
6.
Люн
 10 4 5 1 25 - 11 17
7.
Конгсвингер
 9 4 4 1 19 - 17 16
8.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
11.
Осане
 10 3 4 3 13 - 19 13
12.
Эгерсунд
 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
14.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
15.
Санднес
 10 2 2 6 15 - 23 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 10 7 2 1 25 - 12 23
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
5.
Стабек
 10 3 4 3 19 - 24 13
6.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
7.
Люн
 10 3 3 4 18 - 19 12
8.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
9.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
10.
Олесунн
 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Рёуфосс
 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Ранхейм
 11 2 4 5 15 - 20 10
13.
Мьёндален
 9 2 2 5 11 - 16 8
14.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
15.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
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Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Волеренга Fidel Brice Ambina 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
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    • 46'
      Сконес Каспер уходит с поля. Joakim Berg Nundal выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Шелбред Пер-Сильян сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Sander Amble Haugen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Согндаль 0:2 Ранхейм онлайн

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