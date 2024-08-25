Тур: 20.
2:0
Второй тайм: 60'
Ход матча
2'
39'
50'
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
18 James Kirby
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Filip Bohman
-
16 Ammar Asani
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Сандвикен
Треллеборг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуниор Джон
|7
|0.35
|Calvin Kabuye
|5
|0.25
|James Kirby
|5
|0.25
|Amin Al-Hamawi
|4
|0.2
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.15
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.1
|Martin Springfeldt
|1
|0.05
|Бирингиро Лига
|1
|0.05
|Якобссон Феликс
|1
|0.05
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.05
|Liam Vaboe
|1
|0.05
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.05
|Jonathan Karlsson
|0
|0
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|6
|0.3
|Pierre Larsen
|3
|0.15
|Filip Bohman
|3
|0.15
|Armin Culum
|2
|0.1
|Zander Hyltoft
|2
|0.1
|Othmane Salama
|2
|0.1
|Мортенсен Николас
|1
|0.05
|Eren Alievski
|1
|0.05
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.05
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Mamadou Koyate
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|1
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Jonathan Karlsson
|2
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Kasper Harletun
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Огвуче Абель
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Асома Самуэль
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Сандвикен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
10
9
Сандвикен
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
47% (9)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Треллеборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
8
44%
1
11%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
12
13
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
3
25%
6
46%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Забито
30
22
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
10%
2
9%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
11
37%
7
32%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
9%
1
4%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
4
17%
7
30%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
4
17%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2
Результаты матчей
Сандвикен
Треллеборг
Точный счет
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
63
28
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
55
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
118
514
316
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 19
|38
|2.
|2:0
|20
|10
|4
|6
|32 - 23
|34
|3.
|19
|9
|6
|4
|27 - 19
|33
|4.
|20
|9
|6
|5
|30 - 18
|33
|5.
|19
|9
|5
|5
|25 - 14
|32
|6.
|19
|8
|8
|3
|33 - 21
|32
|7.
|0:2
|20
|7
|5
|8
|21 - 26
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|20
|6
|6
|8
|22 - 28
|24
|10.
|19
|6
|5
|8
|29 - 27
|23
|11.
|19
|6
|5
|8
|25 - 25
|23
|12.
|19
|6
|4
|9
|26 - 28
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|23 - 31
|22
|14.
|20
|5
|6
|9
|29 - 40
|21
|15.
|20
|5
|4
|11
|13 - 30
|19
|16.
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|8
|0
|2
|20 - 6
|24
|2.
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|7.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|8.
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|9.
|0:2
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|14.
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|15.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|16.
|10
|3
|2
|5
|5 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|3.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|4.
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|5.
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|6.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|7.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|8.
|2:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|15.
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|16.
|10
|0
|2
|8
|3 - 19
|2
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 5