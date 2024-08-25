  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 20.
Сандвикен
2:0
Второй тайм: 60'
Треллеборг
0'
1:0
2' Гол
Джуниор Джон
2:0
39' Гол
Джуниор Джон
50' Желтая карточка
Асома Самуэль

Ход матча

2'
Джуниор Джон
(Jonathan Karlsson)
1:0
39'
Джуниор Джон
(Jonathan Karlsson)
2:0
50'
 
Асома Самуэль
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Треллеборг
1.60
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5.40
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Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
4
Jonathan
Karlsson
8
Сёдерберг
Даниэль
15
Джуниор
Джон
10
Ludwig
Thorell
16
Mohammed
Sadat
30
Amin
Al-Hamawi
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
34
Бьорквист
Маркус
14
Асома
Самуэль
7
Pierre
Larsen
22
Мартинссон
Фредрик
10
Hady
Saleh
Karim
29
Othmane
Salama
Сандвикен
4-5-1
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Сандвикен
Треллеборг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуниор Джон 7 0.35
Calvin Kabuye 5 0.25
James Kirby 5 0.25
Amin Al-Hamawi 4 0.2
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.15
Юсеф Мохаммед I 2 0.1
Martin Springfeldt 1 0.05
Бирингиро Лига 1 0.05
Якобссон Феликс 1 0.05
Сёдерберг Даниэль 1 0.05
Liam Vaboe 1 0.05
Oscar Sjoestrand 1 0.05
Jonathan Karlsson 0 0
Mohammed Sadat 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Adam Kiani 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 6 0.3
Pierre Larsen 3 0.15
Filip Bohman 3 0.15
Armin Culum 2 0.1
Zander Hyltoft 2 0.1
Othmane Salama 2 0.1
Мортенсен Николас 1 0.05
Eren Alievski 1 0.05
Бьеркен Фритьоф 1 0.05
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Бьорквист Маркус 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Calvin Kabuye 4 0
Mamadou Koyate 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Энгквист Эмиль 1 1
Якобссон Феликс 1 1
Jonathan Karlsson 2 0
Джуниор Джон 2 0
Kasper Harletun 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 5 0
Хёрберг Феликс 4 0
Огвуче Абель 4 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Асома Самуэль 1 0
Emmanuel Godwin 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4
Сандвикен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

10
9
Сандвикен
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
47% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Треллеборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
8
44%
1
11%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

12
13
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
3
25%
6
46%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Забито

30
22
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
10%
2
9%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
11
37%
7
32%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
9%
1
4%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
4
17%
7
30%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
4
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2

Результаты матчей

Сандвикен
Треллеборг

Точный счет

2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
3
1.5
2
8
3
6
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
11
8
1.5
5
14
3
16
2.5
1
18
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 19 11 5 3 32 - 19 38
2.
Сандвикен
 2:0 20 10 4 6 32 - 23 34
3.
Хельсинборг
 19 9 6 4 27 - 19 33
4.
Эстер
 20 9 6 5 30 - 18 33
5.
Браге
 19 9 5 5 25 - 14 32
6.
Дегерфорс
 19 8 8 3 33 - 21 32
7.
Треллеборг
 0:2 20 7 5 8 21 - 26 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Эстерсунд
 20 6 6 8 22 - 28 24
10.
Эргрюте
 19 6 5 8 29 - 27 23
11.
Эребру
 19 6 5 8 25 - 25 23
12.
Варберг БоИС
 19 6 4 9 26 - 28 22
13.
Оддевольд
 19 5 7 7 23 - 31 22
14.
Гефле
 20 5 6 9 29 - 40 21
15.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
16.
Сундсвалль
 19 4 4 11 14 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 2:0 10 8 0 2 20 - 6 24
2.
Дегерфорс
 10 6 3 1 22 - 11 21
3.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
4.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
9.
Треллеборг
 0:2 10 4 3 3 12 - 14 15
10.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
11.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
12.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
13.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
14.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
15.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
4.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
5.
Дегерфорс
 9 2 5 2 11 - 10 11
6.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
7.
Треллеборг
 0:2 10 3 2 5 9 - 12 11
8.
Сандвикен
 2:0 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эстер Адольфссон Маттис 1 5
Эребру Маккью Эрик 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Асома Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Jonathan Karlsson сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Джуниор Джон бьет в цель!
  • 2'
    Jonathan Karlsson сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Джуниор Джон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Треллеборг
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Где смотреть матч Сандвикен 2:0 Треллеборг онлайн

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Сандвикен
Треллеборг
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