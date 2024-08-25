Тур: 20.
4:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолДжуниор Джон
2:0
39' ГолДжуниор Джон
50' Желтая карточкаАсома Самуэль
69' Желтая карточкаHady Saleh Karim
90' Желтая карточкаMohammed Sadat
3:0
90' ГолJames Kirby
4:0
90' ГолJames Kirby
90'+9
Ход матча
2'
39'
50'
69'
90'
90'
3:0
90'
4:0
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
18 James Kirby
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Filip Bohman
-
16 Ammar Asani
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Сандвикен
Треллеборг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуниор Джон
|7
|0.35
|James Kirby
|7
|0.35
|Calvin Kabuye
|5
|0.25
|Amin Al-Hamawi
|4
|0.2
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.15
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.1
|Бирингиро Лига
|1
|0.05
|Martin Springfeldt
|1
|0.05
|Якобссон Феликс
|1
|0.05
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.05
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.05
|Liam Vaboe
|1
|0.05
|Jonathan Karlsson
|0
|0
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|6
|0.3
|Pierre Larsen
|3
|0.15
|Filip Bohman
|3
|0.15
|Armin Culum
|2
|0.1
|Zander Hyltoft
|2
|0.1
|Othmane Salama
|2
|0.1
|Мортенсен Николас
|1
|0.05
|Eren Alievski
|1
|0.05
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.05
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Mamadou Koyate
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|1
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Jonathan Karlsson
|2
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Kasper Harletun
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mohammed Sadat
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|6
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Огвуче Абель
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Асома Самуэль
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Сандвикен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
10
9
Сандвикен
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
45% (9)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Треллеборг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
22
9
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
14%
1
11%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
3
14%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
5%
3
33%
61-75
10
45%
1
11%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Забито
12
13
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
3
25%
6
46%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Забито
34
22
12 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
4
12%
2
9%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
4
12%
4
18%
31-45
4
12%
1
5%
46-60
4
12%
5
23%
61-75
13
38%
7
32%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
23
27
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
9%
2
7%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
4
17%
8
30%
30%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
4
17%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2
Результаты матчей
Сандвикен
Треллеборг
Точный счет
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:2
3 раза 15%
4:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
73
28
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
55
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
155
128
515
416
119
218
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 5