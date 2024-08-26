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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 20. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:2
Второй тайм: 56'
Мьельбю
0'
0:1
14' Гол
Seedy Jagne
19' Желтая карточка
Кусу Манассе
0:2
29' Гол
Ставицки Тимо

Ход матча

14'
0:1
Seedy Jagne
(Ставицки Тимо)
19'
 
Кусу Манассе
29'
0:2
Ставицки Тимо
(Elliot Stroud)
44'
 
Лундин Александер
Тернквист Ноэль
46'
 
Икбал Абдуллах
Петтерссон Том
46'
Сисей Йеспер
Траустасон Арнор
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Мьельбю
3.45
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9.00
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2.83
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Все Коэффициенты
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
24
Эрикссон
Антон
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
11
Лушаку
Исмет
37
Moutaz
Neffati
26
Хазени
Кристоффер
8
Сигюргейрссон
Исак
5
Нюман
Кристоффер
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
13
Jakob
Kiilerich
Rask
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
3
Брорссон
Арвид
8
Кусу
Манассе
11
Ставицки
Тимо
6
Seedy
Jagne
18
Бергстрем
Якоб
17
Elliot
Stroud
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Мьельбю
3-4-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Мьельбю

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

А
3:0
А
0:2
А
1:2
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
3:2
А
1:2
КШ
2:0
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
0:3
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.36
0.78

Среднее время на гол

66
115

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.36

Среднее время на гол

67
66

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.35
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
81

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 7 0.35
Прица Тим 4 0.2
Траустасон Арнор 4 0.2
Сигюргейрссон Исак 4 0.2
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.1
Kevin Jansson 1 0.05
Ture Sandberg 1 0.05
Лушаку Исмет 1 0.05
Бьёрк Карл 0 0
Ватсон Макс 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
Moutaz Neffati 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.3
Elliot Stroud 4 0.2
Йоханссон Херман 4 0.2
Seedy Jagne 3 0.15
Штоль Адам 2 (2) 0.1
Рёйкьер Никлас 2 0.1
Густафссон Виктор 2 0.1
Jakob Kiilerich Rask 2 0.1
Йоханссон Александр 1 0.05
Брорссон Арвид 1 0.05
Ставицки Тимо 1 0.05
Silas Nwankwo 1 0.05
Викстрём Расмус 1 0.05
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Каллей Яхья 4 0
Kevin Jansson 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Салихович Дино 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Прица Тим 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 3 0
Брорссон Арвид 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Abdoulie Manneh 2 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
3
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

5
19
ИФК Норрчепинг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Мьельбю
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

13
9
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
3
33%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
4
29%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
2
12%
5
36%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
27%
6
30%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
6
55%
4
20%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Пропущено

23
12
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
5
22%
3
25%
76-90

Забито

24
29
7 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
0
0%
5
17%
1-15
5
21%
8
28%
16-30
2
8%
4
14%
31-45
7
29%
29%
4
14%
46-60
6
25%
4
14%
61-75
4
17%
4
14%
76-90

Пропущено

40
26
20 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
7
18%
2
8%
1-15
6
15%
3
12%
16-30
7
18%
3
12%
31-45
6
15%
7
27%
46-60
7
18%
3
12%
61-75
7
18%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1
ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Мьельбю

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 63%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
4
1
8
2.5
4
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
16
3
5
14
1.5
8
11
1
18
2.5
5
14
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 0:0 20 11 3 6 36 - 20 36
4.
Мьельбю
 2:0 20 10 3 7 31 - 26 33
5.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
6.
ГАИС
 0:0 20 10 2 8 24 - 24 32
7.
АИК
 20 10 2 8 33 - 35 32
8.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
9.
Сириус
 20 8 4 8 33 - 30 28
10.
Броммапойкарна
 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 0:2 20 7 2 11 24 - 42 23
12.
Хальмстад
 0:1 20 7 0 13 22 - 36 21
13.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
14.
Вернаму
 20 5 5 10 22 - 31 20
15.
Вестерос
 1:0 20 5 3 12 17 - 27 18
16.
Кальмар
 20 5 2 13 26 - 44 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
ГАИС
 0:0 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
5.
Мьельбю
 2:0 10 6 3 1 20 - 12 21
6.
Хаммарбю
 0:0 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 0:1 10 5 0 5 13 - 10 15
10.
ИФК Норрчепинг
 0:2 10 5 0 5 13 - 19 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 1:0 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 0:0 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Мьельбю
 2:0 10 4 0 6 11 - 14 12
9.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
АИК
 10 3 2 5 12 - 24 11
11.
ГАИС
 0:0 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
Вестерос
 1:0 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
ИФК Норрчепинг
 0:2 10 2 2 6 11 - 23 8
15.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
16.
Хальмстад
 0:1 10 2 0 8 9 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
АИК Питтас Яннис 10 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
  • 19'
    Кусу Манассе получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Ставицки Тимо сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Imam Jagne бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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ИФК Норрчепинг
Ничья
Мьельбю
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