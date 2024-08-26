Тур: 20. Стадион: Platinumcars Arena.
0:2
Второй тайм: 56'
Ход матча
14'
0:1
19'
29'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
11
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Мьельбю
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.36
0.78
Среднее время на гол
66
115
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.36
Среднее время на гол
67
66
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.35
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
81
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|7
|0.35
|Прица Тим
|4
|0.2
|Траустасон Арнор
|4
|0.2
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.2
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.1
|Kevin Jansson
|1
|0.05
|Ture Sandberg
|1
|0.05
|Лушаку Исмет
|1
|0.05
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.3
|Elliot Stroud
|4
|0.2
|Йоханссон Херман
|4
|0.2
|Seedy Jagne
|3
|0.15
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.1
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.1
|Густафссон Виктор
|2
|0.1
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.1
|Йоханссон Александр
|1
|0.05
|Брорссон Арвид
|1
|0.05
|Ставицки Тимо
|1
|0.05
|Silas Nwankwo
|1
|0.05
|Викстрём Расмус
|1
|0.05
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Abdoulie Manneh
|2
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
3
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
5
19
ИФК Норрчепинг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Мьельбю
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
13
9
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
3
33%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
4
29%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
2
12%
5
36%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
27%
6
30%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
6
55%
4
20%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Пропущено
23
12
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
5
22%
3
25%
76-90
Забито
24
29
7 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
0
0%
5
17%
1-15
5
21%
8
28%
16-30
2
8%
4
14%
31-45
7
29%
29%
4
14%
46-60
6
25%
4
14%
61-75
4
17%
4
14%
76-90
Пропущено
40
26
20 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
7
18%
2
8%
1-15
6
15%
3
12%
16-30
7
18%
3
12%
31-45
6
15%
7
27%
46-60
7
18%
3
12%
61-75
7
18%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1
ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Мьельбю
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 63%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
64
18
46
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
163
514
811
118
514
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|0:0
|20
|11
|3
|6
|36 - 20
|36
|4.
|2:0
|20
|10
|3
|7
|31 - 26
|33
|5.
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|6.
|0:0
|20
|10
|2
|8
|24 - 24
|32
|7.
|20
|10
|2
|8
|33 - 35
|32
|8.
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|9.
|20
|8
|4
|8
|33 - 30
|28
|10.
|20
|6
|7
|7
|33 - 38
|25
|11.
|0:2
|20
|7
|2
|11
|24 - 42
|23
|12.
|0:1
|20
|7
|0
|13
|22 - 36
|21
|13.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|14.
|20
|5
|5
|10
|22 - 31
|20
|15.
|1:0
|20
|5
|3
|12
|17 - 27
|18
|16.
|20
|5
|2
|13
|26 - 44
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|0:0
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|4.
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|5.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|6.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|0:1
|10
|5
|0
|5
|13 - 10
|15
|10.
|0:2
|10
|5
|0
|5
|13 - 19
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|2:0
|10
|4
|0
|6
|11 - 14
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|12 - 24
|11
|11.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|16.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|9 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|10 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6