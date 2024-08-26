Тур: 20. Стадион: Platinumcars Arena. Зрители: 8108
1:2
Конец матча
0'
0:1
14' ГолSeedy Jagne
19' Желтая карточкаКусу Манассе
0:2
29' ГолСтавицки Тимо
1:2
69' ГолНюман Кристоффер
90' Желтая карточкаВатсон Макс
90' Желтая карточкаЛушаку Исмет
90' Желтая карточкаЙоханссон Херман
90'+5
Ход матча
14'
0:1
19'
29'
0:2
69'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
11
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Мьельбю
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.36
0.78
Среднее время на гол
66
115
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.36
Среднее время на гол
67
66
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.35
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
81
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|8
|0.4
|Прица Тим
|4
|0.2
|Траустасон Арнор
|4
|0.2
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.2
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.1
|Kevin Jansson
|1
|0.05
|Ture Sandberg
|1
|0.05
|Лушаку Исмет
|1
|0.05
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.3
|Elliot Stroud
|4
|0.2
|Йоханссон Херман
|4
|0.2
|Seedy Jagne
|3
|0.15
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.1
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.1
|Густафссон Виктор
|2
|0.1
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.1
|Йоханссон Александр
|1
|0.05
|Брорссон Арвид
|1
|0.05
|Ставицки Тимо
|1
|0.05
|Silas Nwankwo
|1
|0.05
|Викстрём Расмус
|1
|0.05
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Ватсон Макс
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Abdoulie Manneh
|2
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Мьельбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
3
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Мьельбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
5
19
ИФК Норрчепинг
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Мьельбю
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
0
0%
4
36%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
43%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
21%
1
7%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
2
11%
5
33%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
27%
6
30%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
6
55%
4
20%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Пропущено
23
12
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
5
22%
3
25%
76-90
Забито
25
31
7 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
0
0%
6
19%
1-15
5
20%
9
29%
29%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
7
28%
4
13%
46-60
7
28%
4
13%
61-75
4
16%
4
13%
76-90
Пропущено
42
27
22 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
8
19%
2
7%
1-15
7
17%
3
11%
16-30
7
17%
3
11%
31-45
6
14%
7
26%
46-60
7
17%
4
15%
61-75
7
17%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1
ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Мьельбю
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
13 раз 65%
2
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
37
64
19
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
173
515
911
119
515
119
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|10 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6