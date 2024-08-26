Тур: 20. Стадион: Теле2 Арена.
0'
18' Желтая карточкаИбрагим Харун
21' Желтая карточкаGustav Lundgren
37' Желтая карточкаТеки Тесфальдет
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
-
33 Erik KrantzВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Amin Boudri
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Хаммарбю
ГАИС
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
2.14
0.4
Среднее время на гол
42
225
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.35
|Bazoumana Toure
|6
|0.3
|Jusef Erabi
|5
|0.25
|Пинас Шакилль
|4
|0.2
|Теки Тесфальдет
|3
|0.15
|Deniz Gul
|3
|0.15
|Йоханссон Оскар
|2 (1)
|0.1
|Джуканович Виктор
|2
|0.1
|Куртулус Эдвин
|1
|0.05
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.05
|Marc Llinares
|1
|0.05
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|7
|0.35
|Axel Henriksson
|5
|0.25
|Лав Джек Купер
|4
|0.2
|Линдберг Йонас
|2
|0.1
|Милованович Вилльям
|2
|0.1
|Gustav Lundgren
|1
|0.05
|Filip Beckman
|1
|0.05
|Amin Boudri
|1
|0.05
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|5
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Bazoumana Toure
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|8
|0
|Ибрагим Харун
|6
|0
|Милованович Вилльям
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Красники Мергим
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Gustav Lundgren
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
ГАИС
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
3
Хаммарбю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
ГАИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
15
Хаммарбю
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
ГАИС
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
20
9
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
15%
3
33%
1-15
3
15%
3
33%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
30%
2
22%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
1
11%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
13%
3
19%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
6
38%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
36
25
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
5
14%
6
24%
1-15
7
19%
6
24%
16-30
1
3%
3
12%
31-45
7
19%
3
12%
46-60
9
25%
0
0%
61-75
7
19%
7
28%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
0
0%
3
14%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
4
20%
5
23%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
3
15%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0
Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0
ГАИС
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0
Результаты матчей
Хаммарбю
ГАИС
Точный счет
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
72
73
54
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
55
27
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
127
910
811
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|0:0
|20
|11
|3
|6
|36 - 20
|36
|4.
|2:0
|20
|10
|3
|7
|31 - 26
|33
|5.
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|6.
|0:0
|20
|10
|2
|8
|24 - 24
|32
|7.
|20
|10
|2
|8
|33 - 35
|32
|8.
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|9.
|20
|8
|4
|8
|33 - 30
|28
|10.
|20
|6
|7
|7
|33 - 38
|25
|11.
|0:2
|20
|7
|2
|11
|24 - 42
|23
|12.
|0:1
|20
|7
|0
|13
|22 - 36
|21
|13.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|14.
|20
|5
|5
|10
|22 - 31
|20
|15.
|1:0
|20
|5
|3
|12
|17 - 27
|18
|16.
|20
|5
|2
|13
|26 - 44
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|0:0
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|4.
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|5.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|6.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|0:1
|10
|5
|0
|5
|13 - 10
|15
|10.
|0:2
|10
|5
|0
|5
|13 - 19
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|2:0
|10
|4
|0
|6
|11 - 14
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|12 - 24
|11
|11.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|16.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|9 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|10 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6