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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 25076
Хаммарбю
0:0
Конец матча
ГАИС
0'
18' Желтая карточка
Ибрагим Харун
21' Желтая карточка
Gustav Lundgren
37' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
71' Желтая карточка
Хольмстрём Александр Аль
90' Желтая карточка
Axel Henriksson
90'+5

Ход матча

18'
 
Ибрагим Харун
21'
 
Gustav Lundgren
37'
Теки Тесфальдет
 
46'
 
Robin Wendin Thomasson
Оберг Йоаким
46'
Колландер Деннис
Hampus Skoglund
 
56'
 
Axel Henriksson
Селик Мерван
68'
 
Густафссон Филип
Ибрагим Харун
68'
 
Бечирович Эдвин
Chovanie Amatkarijo
71'
 
Хольмстрём Александр Аль
73'
Хаммар Фредрик
Теки Тесфальдет
 
81'
Маджед Монтадер
Йоханссон Оскар
 
84'
 
Lucas Hedlund
Хольмстрём Александр Аль
90'
 
Axel Henriksson

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
6
Вагич
Павле
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
33
Erik
Krantz
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
32
Ибрагим
Харун
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
26
Chovanie
Amatkarijo
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Хаммарбю
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
ГАИС

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

А
0:0
К
3:3
С
0:0
С
1:3
С
3:1
С
1:0
А
1:2
А
2:2
ТМС
1:1
А
2:4
А
2:0
А
4:0

Голы

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

2.14
0.4

Среднее время на гол

42
225

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.35
Bazoumana Toure 6 0.3
Jusef Erabi 5 0.25
Пинас Шакилль 4 0.2
Теки Тесфальдет 3 0.15
Deniz Gul 3 0.15
Йоханссон Оскар 2 (1) 0.1
Джуканович Виктор 2 0.1
Куртулус Эдвин 1 0.05
Саиди Абдельрахман 1 0.05
Marc Llinares 1 0.05
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 7 0.35
Axel Henriksson 5 0.25
Лав Джек Купер 4 0.2
Линдберг Йонас 2 0.1
Милованович Вилльям 2 0.1
Gustav Lundgren 1 0.05
Filip Beckman 1 0.05
Amin Boudri 1 0.05
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 5 0
Теки Тесфальдет 3 0
Хаммар Фредрик 3 0
Вагич Павле 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Bazoumana Toure 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 9 0
Ибрагим Харун 6 0
Милованович Вилльям 4 0
Amin Boudri 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Красники Мергим 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Robin Frej 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Gustav Lundgren 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
ГАИС
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
3
Хаммарбю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
ГАИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
15
Хаммарбю
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
ГАИС
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

19
18

Голы по времени матча

Забито

20
9
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
15%
3
33%
1-15
3
15%
3
33%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
30%
2
22%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
1
11%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
13%
3
19%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
6
38%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

36
25
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
5
14%
6
24%
1-15
7
19%
6
24%
16-30
1
3%
3
12%
31-45
7
19%
3
12%
46-60
9
25%
0
0%
61-75
7
19%
7
28%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
0
0%
3
14%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
4
20%
5
23%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
3
15%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0
Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0
ГАИС
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1
АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0

Результаты матчей

Хаммарбю
ГАИС

Точный счет

3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:0
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
7
3
5
5
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
12
8
12
8
1.5
9
11
8
12
2.5
3
17
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 20 11 3 6 36 - 20 36
4.
Мьельбю
 20 10 3 7 31 - 27 33
5.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
6.
ГАИС
 20 10 2 8 24 - 24 32
7.
АИК
 20 10 2 8 33 - 35 32
8.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
9.
Сириус
 20 8 4 8 33 - 30 28
10.
Броммапойкарна
 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 20 7 2 11 25 - 42 23
12.
Хальмстад
 20 7 0 13 22 - 36 21
13.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
14.
Вернаму
 20 5 5 10 22 - 31 20
15.
Вестерос
 20 5 3 12 17 - 27 18
16.
Кальмар
 20 5 2 13 26 - 44 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
ГАИС
 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
5.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 10 15
10.
ИФК Норрчепинг
 10 5 0 5 14 - 19 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Мьельбю
 10 4 0 6 11 - 15 12
9.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
АИК
 10 3 2 5 12 - 24 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
15.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
16.
Хальмстад
 10 2 0 8 9 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
АИК Питтас Яннис 10 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Теки Тесфальдет получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Gustav Lundgren получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Ибрагим Харун получил желтую карточку от судьи
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