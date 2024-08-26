Тур: 20.
0'
0:1
1' ГолВукоевич Диян
37' Желтая карточкаФайе Абдулайе
0:2
45' ГолНетабай Нахом Гирмай
1:2
56' ГолNoah Christoffersson
1:3
74' ГолЛиндгрен Густав
77' Желтая карточкаЯкобссон Вилле
90'+8
Ход матча
1'
0:1
37'
45'
56'
74'
77'
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
-
17 Касси ЛюкНападающий
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Эргрюте
Дегерфорс
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.3
|Noah Christoffersson
|5
|0.25
|Абукар Айдарус
|3
|0.15
|Свенссон Уильям
|3
|0.15
|Азулай Джонатан
|3 (3)
|0.15
|Люндберг Виктор
|2
|0.1
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.1
|Полсон Дэниел
|1
|0.05
|Дальквист Исак
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|Андреассон Антон
|1
|0.05
|Christoffer Styffe
|1
|0.05
|Виндехолл Чарли
|1
|0.05
|Муянич Амел
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|10
|0.5
|Линдгрен Густав
|8 (2)
|0.4
|Абдулла Пашанг
|5
|0.25
|Хольмен Кевин
|2
|0.1
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.1
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.1
|Elias Pihlstrom
|1
|0.05
|Mamadouba Diaby
|1
|0.05
|Teo Groenborg
|1
|0.05
|Линделль Эрик
|1
|0.05
|Моро Насиру
|1
|0.05
|Alper Demirol
|1
|0.05
|Бишис Джейми
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|7
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|4
|1
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Линдгрен Густав
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Дегерфорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
8
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
6
22
Эргрюте
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
5%
3
21%
1-15
6
32%
3
21%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
3
16%
2
14%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
4
36%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
11
23
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
9%
1
4%
1-15
2
18%
7
30%
16-30
3
27%
4
17%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
27%
6
26%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
43%
3
30%
76-90
Забито
30
37
15 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
2
7%
4
11%
1-15
8
27%
10
27%
16-30
5
17%
6
16%
31-45
6
20%
5
14%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
6
20%
8
22%
76-90
Пропущено
30
21
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
7%
6
29%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
7
33%
46-60
6
20%
1
5%
61-75
8
27%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2
Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2
Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2
Результаты матчей
Эргрюте
Дегерфорс
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
2:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
6 раз 30%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
73
38
37
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
37
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
812
1010
515
416
119
218
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|8 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5