  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 20.
Эргрюте
1:3
Конец матча
Дегерфорс
0'
0:1
1' Гол
Вукоевич Диян
37' Желтая карточка
Файе Абдулайе
0:2
45' Гол
Нетабай Нахом Гирмай
1:2
56' Гол
Noah Christoffersson
1:3
74' Гол
Линдгрен Густав
77' Желтая карточка
Якобссон Вилле
90'+8
44
Густафссон
Хампус
5
Christoffer
Styffe
6
Дюрестам
Микаэль
25
Файе
Абдулайе
24
Свенссон
Уильям
7
Виндехолл
Чарли
8
Муянич
Амел
19
Андреассон
Антон
15
Дальквист
Исак
11
Noah
Christoffersson
22
Сана
Тобиас
1
Якобссон
Вилле
6
Грасия
Карлос
30
Bernardo
Morgado
23
Хеден
Линдског
Александр
12
Линделль
Эрик
20
Гравиус
Христос
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
2
Mamadouba
Diaby
8
Хольмен
Кевин
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
Эргрюте
3-4-3
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Эргрюте
Дегерфорс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
4:1
К
5:0
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
3:0
С
1:2
С
2:3
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
1:3
С
2:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.3
Noah Christoffersson 5 0.25
Абукар Айдарус 3 0.15
Свенссон Уильям 3 0.15
Азулай Джонатан 3 (3) 0.15
Люндберг Виктор 2 0.1
Дюрестам Микаэль 2 0.1
Полсон Дэниел 1 0.05
Дальквист Исак 1 0.05
Сана Тобиас 1 0.05
Андреассон Антон 1 0.05
Christoffer Styffe 1 0.05
Виндехолл Чарли 1 0.05
Муянич Амел 0 0
Тагессон Линус 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 10 0.5
Линдгрен Густав 8 (2) 0.4
Абдулла Пашанг 5 0.25
Хольмен Кевин 2 0.1
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.1
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.1
Elias Pihlstrom 1 0.05
Mamadouba Diaby 1 0.05
Teo Groenborg 1 0.05
Линделль Эрик 1 0.05
Моро Насиру 1 0.05
Alper Demirol 1 0.05
Бишис Джейми 1 0.05
Мартенссон Йохан 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Adi Fisic 0 0
Касси Люк 0 0
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 7 0
Дальквист Исак 4 0
Виндехолл Чарли 4 0
Муянич Амел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Сана Тобиас 1 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 4 1
Ольссон Себастьян II 5 0
Bernardo Morgado 3 1
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Линдгрен Густав 4 0
Alper Demirol 2 1
Хольмен Кевин 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Якобссон Вилле 2 0
Adi Fisic 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Вукоевич Диян 1 0
Линделль Эрик 1 0
Elias Pihlstrom 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Дегерфорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
8
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

6
22
Эргрюте
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
5%
3
21%
1-15
6
32%
3
21%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
3
16%
2
14%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
4
36%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

11
23
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
9%
1
4%
1-15
2
18%
7
30%
16-30
3
27%
4
17%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
27%
6
26%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
43%
3
30%
76-90

Забито

30
37
15 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
2
7%
4
11%
1-15
8
27%
10
27%
16-30
5
17%
6
16%
31-45
6
20%
5
14%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
6
20%
8
22%
76-90

Пропущено

30
21
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
7%
6
29%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
7
33%
46-60
6
20%
1
5%
61-75
8
27%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2
Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2
Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2

Результаты матчей

Эргрюте
Дегерфорс

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
2:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
6 раз 30%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
7
3
3
8
2.5
3
7
1
10
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
8
12
1.5
10
10
5
15
2.5
4
16
1
19
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 20 11 5 4 33 - 23 38
2.
Дегерфорс
 20 9 8 3 36 - 22 35
3.
Сандвикен
 20 10 4 6 34 - 23 34
4.
Хельсинборг
 19 9 6 4 27 - 19 33
5.
Эстер
 20 9 6 5 30 - 18 33
6.
Браге
 19 9 5 5 25 - 14 32
7.
Треллеборг
 20 7 5 8 21 - 28 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Варберг БоИС
 20 7 4 9 30 - 29 25
10.
Эстерсунд
 20 6 6 8 22 - 28 24
11.
Эребру
 19 6 5 8 25 - 25 23
12.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
13.
Оддевольд
 20 5 7 8 23 - 34 22
14.
Гефле
 20 5 6 9 29 - 40 21
15.
Сундсвалль
 20 5 4 11 17 - 31 19
16.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
3.
Дегерфорс
 10 6 3 1 22 - 11 21
4.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
9.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
10.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
11.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
5.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
6.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Треллеборг
 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 8 (5)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эстер Адольфссон Маттис 1 5
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    • 46'
      Свенссон Уильям уходит с поля. Беркрот Никлас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Гравиус Христос сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Нетабай Нахом Гирмай бьет в цель!
    • 42'
      William Lundin получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Абдулай Фэй получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Хольмен Кевин сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Вукоевич Диян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эргрюте 1:3 Дегерфорс онлайн

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