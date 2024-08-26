Тур: 20. Стадион: Oerjans Vall.
0'
0:1
19' ГолСаиди Абдельрахман
30' Желтая карточкаУльссон Маркус
45' Желтая карточкаСаиди Абдельрахман
56' Желтая карточкаAlexander Warneryd
Ход матча
19'
30'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
17
Боман
Андре
16
Floris
Smand
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Floris SmandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
34 Elis Wahl
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Хальмстад
Вестерос
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
13
Голов в среднем за матч
0.75
2.17
Среднее время на гол
120
41
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.3
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
69
60
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.25
|Viktor Granath
|4
|0.2
|William Granath
|3
|0.15
|Снаер Ингассон Бирнир
|3 (1)
|0.15
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.1
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.05
|Ульссон Маркус
|1
|0.05
|Сведберг Джонатан
|1
|0.05
|Баффо Джозеф
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Gabriel Wallentin
|1
|0.05
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|4
|0.2
|Ахлинви Маттео
|3
|0.15
|Оффия Генри
|3
|0.15
|Йоханссон Саймон
|1
|0.05
|Patric Aaslund
|1
|0.05
|Диабате Ибрахим
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|1
|0.05
|Herman Magnusson
|1
|0.05
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.05
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Ногейра Винисиус
|4
|0
|Ульссон Маркус
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Alexander Warneryd
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Вестерос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Хальмстад
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Вестерос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
4
7
Хальмстад
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
11% (2)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
Вестерос
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
4
44%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Забито
10
9
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
4
40%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Пропущено
25
14
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
8
32%
2
14%
16-30
3
12%
6
43%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
6
24%
1
7%
76-90
Забито
23
16
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
6
26%
1
6%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
3
13%
5
31%
76-90
Пропущено
34
27
18 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
5
15%
3
11%
1-15
8
24%
4
15%
16-30
5
15%
7
26%
31-45
3
9%
7
26%
46-60
6
18%
1
4%
61-75
7
21%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1
Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Вестерос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2
Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1
Результаты матчей
Хальмстад
Вестерос
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
36
37
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
45
28
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
109
514
415
316
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|49 - 19
|45
|2.
|19
|12
|2
|5
|33 - 18
|38
|3.
|0:0
|20
|11
|3
|6
|36 - 20
|36
|4.
|2:0
|20
|10
|3
|7
|31 - 26
|33
|5.
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|6.
|0:0
|20
|10
|2
|8
|24 - 24
|32
|7.
|20
|10
|2
|8
|33 - 35
|32
|8.
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|9.
|20
|8
|4
|8
|33 - 30
|28
|10.
|20
|6
|7
|7
|33 - 38
|25
|11.
|0:2
|20
|7
|2
|11
|24 - 42
|23
|12.
|0:1
|20
|7
|0
|13
|22 - 36
|21
|13.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|14.
|20
|5
|5
|10
|22 - 31
|20
|15.
|1:0
|20
|5
|3
|12
|17 - 27
|18
|16.
|20
|5
|2
|13
|26 - 44
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|0:0
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|4.
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|5.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|6.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|0:1
|10
|5
|0
|5
|13 - 10
|15
|10.
|0:2
|10
|5
|0
|5
|13 - 19
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|12 - 20
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|2:0
|10
|4
|0
|6
|11 - 14
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|12 - 24
|11
|11.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|16.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|9 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|10 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6