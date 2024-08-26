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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 4688
Хальмстад
0:1
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
19' Гол
Саиди Абдельрахман
30' Желтая карточка
Ульссон Маркус
45' Желтая карточка
Саиди Абдельрахман
56' Желтая карточка
Alexander Warneryd
90' Желтая карточка
Джебара Камиль
0:1
90' Не забитый пенальти
Видесхейм-Пауль Расмус
90'+9
12
Эрландссон
Тим
17
Боман
Андре
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
21
Ульссон
Маркус
13
Эйольфссон
Гисли
24
Седерберг
Ноа
8
Сведберг
Джонатан
11
William
Granath
14
Тёрготт
Блэйр
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
35
Браттберг
Йохан
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
16
Floris
Smand
29
Alexander
Warneryd
24
Marcus
Linday
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
Хальмстад
3-5-2
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Хальмстад
Вестерос

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:1
С
1:1
С
2:2
К
0:0
С
2:1
С
2:3
С
2:3
С
0:0
КШ
2:2
К
2:2

Голы

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

0.75
2.17

Среднее время на гол

120
41

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.3
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
60

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.25
Viktor Granath 4 0.2
William Granath 3 0.15
Снаер Ингассон Бирнир 3 (1) 0.15
Офосу-Айе Фил 2 0.1
Аль-Аммари Амир 1 0.05
Ульссон Маркус 1 0.05
Сведберг Джонатан 1 0.05
Баффо Джозеф 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Gabriel Wallentin 1 0.05
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 4 0.2
Ахлинви Маттео 3 0.15
Оффия Генри 3 0.15
Йоханссон Саймон 1 0.05
Patric Aaslund 1 0.05
Диабате Ибрахим 1 0.05
Гефверт Симон 1 0.05
Herman Magnusson 1 0.05
Jabir Abdihakim Ali 1 0.05
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Gabriel Wallentin 4 0
Ногейра Винисиус 4 0
Ульссон Маркус 3 0
Сведберг Джонатан 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 4 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Max Larsson 3 0
Alexander Warneryd 3 0
Alex Douglas 2 0
Herman Magnusson 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Джебара Камиль 1 0
Бузаине Элиас 1 0
Marcus Linday 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Вестерос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Хальмстад
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Вестерос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

4
7
Хальмстад
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (10)
10% (2)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
45% (9)
5% (1)
Вестерос
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
40%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Забито

10
9
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
4
40%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Пропущено

25
14
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
8
32%
2
14%
16-30
3
12%
6
43%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
6
24%
1
7%
76-90

Забито

23
17
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
6
26%
1
6%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

35
27
19 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
5
14%
3
11%
1-15
9
26%
4
15%
16-30
5
14%
7
26%
31-45
3
9%
7
26%
46-60
6
17%
1
4%
61-75
7
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1
Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Вестерос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2
Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1

Результаты матчей

Хальмстад
Вестерос

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
11
9
5
15
1.5
4
16
3
17
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 20 14 3 3 49 - 19 45
2.
Юргорден
 19 12 2 5 33 - 18 38
3.
Хаммарбю
 20 11 3 6 36 - 20 36
4.
Мьельбю
 20 10 3 7 31 - 27 33
5.
Эльфсборг
 20 10 2 8 39 - 29 32
6.
ГАИС
 20 10 2 8 24 - 24 32
7.
АИК
 20 10 2 8 33 - 35 32
8.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
9.
Сириус
 20 8 4 8 33 - 30 28
10.
Броммапойкарна
 20 6 7 7 33 - 38 25
11.
ИФК Норрчепинг
 20 7 2 11 25 - 42 23
12.
Хальмстад
 20 7 0 13 22 - 36 21
13.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
14.
Вернаму
 20 5 5 10 22 - 31 20
15.
Вестерос
 20 5 3 12 17 - 27 18
16.
Кальмар
 20 5 2 13 26 - 44 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
2.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
ГАИС
 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
5.
Мьельбю
 10 6 3 1 20 - 12 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 10 15
10.
ИФК Норрчепинг
 10 5 0 5 14 - 19 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 9 2 3 4 12 - 20 9
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 9 7 0 2 21 - 8 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
5.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
6.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Мьельбю
 10 4 0 6 11 - 15 12
9.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
АИК
 10 3 2 5 12 - 24 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
15.
Эльфсборг
 9 2 1 6 11 - 18 7
16.
Хальмстад
 10 2 0 8 9 - 26 6
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Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
АИК Питтас Яннис 10 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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