Тур: 20.
1:3
Второй тайм: 63'
0'
1:0
5' ГолДзабич Робин
10' Желтая карточкаБроман Густав
1:1
12' ГолКурочкин Антон
1:2
44' ГолIsak Bjerkebo
1:3
50' ГолKevin Appiah Nyarko
Ход матча
5'
1:0
10'
12'
1:1
44'
1:2
50'
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
-
23 Max NilssonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Aulon Bitiqi
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Roar Hansen
История личных встреч
Ландскруна
Варберг БоИС
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Среднее время на гол
50
150
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.35
|Дзабич Робин
|4
|0.2
|Эгнелль Адам
|4
|0.2
|Vincent Sundberg
|3
|0.15
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.15
|Max Nilsson
|3
|0.15
|Samuel Burakovsky
|3
|0.15
|Карлссон Виктор
|1
|0.05
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.05
|Jesper Strid
|1
|0.05
|Йонссон Мелкер
|1
|0.05
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|7
|0.35
|Aulon Bitiqi
|4 (1)
|0.2
|Курочкин Антон
|2 (1)
|0.1
|Токич Марк
|2
|0.1
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.1
|Эдлунд Олле
|2
|0.1
|Yusuff Abdulazeez
|2
|0.1
|Йоханссон Александр II
|2
|0.1
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Янссон Лео
|1
|0.05
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
|Броман Густав
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Philip Andersson I
|4
|0
|Max Nilsson
|4
|0
|Vincent Sundberg
|3
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|4
|1
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Курочкин Антон
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Броман Густав
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Варберг БоИС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Ландскруна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Варберг БоИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
14
14
Ландскруна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Варберг БоИС
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
3
18%
4
44%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
2
12%
1
11%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Забито
32
25
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
8
25%
1
4%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
4
13%
7
28%
46-60
6
19%
5
20%
61-75
5
16%
5
20%
76-90
Пропущено
19
29
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
4
21%
5
17%
61-75
6
32%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3
Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3
Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2
Результаты матчей
Ландскруна
Варберг БоИС
Точный счет
4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
54
55
36
28
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
18
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
910
613
613
316
316
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|20
|11
|5
|4
|33 - 22
|38
|2.
|2:1
|20
|9
|8
|3
|35 - 22
|35
|3.
|20
|10
|4
|6
|34 - 23
|34
|4.
|19
|9
|6
|4
|27 - 19
|33
|5.
|20
|9
|6
|5
|30 - 18
|33
|6.
|19
|9
|5
|5
|25 - 14
|32
|7.
|20
|7
|5
|8
|21 - 28
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|3:1
|20
|7
|4
|9
|29 - 29
|25
|10.
|20
|6
|6
|8
|22 - 28
|24
|11.
|19
|6
|5
|8
|25 - 25
|23
|12.
|1:2
|20
|6
|5
|9
|30 - 29
|23
|13.
|0:2
|20
|5
|7
|8
|23 - 33
|22
|14.
|20
|5
|6
|9
|29 - 40
|21
|15.
|2:0
|20
|5
|4
|11
|16 - 31
|19
|16.
|20
|5
|4
|11
|13 - 30
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|22 - 6
|24
|2.
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|3.
|2:1
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|1:3
|10
|6
|2
|2
|18 - 12
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|7.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|8.
|2:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|12.
|3:1
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|14.
|1:2
|11
|4
|2
|5
|19 - 15
|14
|15.
|0:2
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|16.
|10
|3
|2
|5
|5 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|1:3
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|3.
|2:1
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|4.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|5.
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|6.
|3:1
|10
|3
|2
|5
|13 - 13
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|10.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|13 - 22
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|15.
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|16.
|2:0
|10
|0
|2
|8
|3 - 19
|2
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5