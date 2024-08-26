  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 20.
Ландскруна
1:3
Второй тайм: 63'
Варберг БоИС
0'
1:0
5' Гол
Дзабич Робин
10' Желтая карточка
Броман Густав
1:1
12' Гол
Курочкин Антон
1:2
44' Гол
Isak Bjerkebo
1:3
50' Гол
Kevin Appiah Nyarko

Ход матча

5'
Дзабич Робин
(Vincent Sundberg)
1:0
10'
 
Броман Густав
12'
1:1
Курочкин Антон
(Isak Bjerkebo)
44'
1:2
Isak Bjerkebo
(Курочкин Антон)
50'
1:3
Kevin Appiah Nyarko
(Транберг Робин)
56'
Christian Stark
Kofi Fosuhene Asare
 
56'
Карлссон Виктор
Линдман Эмиль
 
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Варберг БоИС
5.80
6.70
Реклама, fon.bet
5.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
24
Линдман
Эмиль
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
4
Gustaf
Bruzelius
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Силисуфай
Эди
47
Kofi
Fosuhene
Asare
29
Андерссон
Фредрик
12
Кустович
Кевин
2
Броман
Густав
24
Хеллман
Эмиль
5
Сверриссон
Оскар
11
Isak
Bjerkebo
13
Эдлунд
Олле
7
Транберг
Робин
9
Курочкин
Антон
25
Yusuff
Abdulazeez
19
Kevin
Appiah
Nyarko
Ландскруна
4-3-3
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Варберг БоИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:5
С
1:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.35
Дзабич Робин 4 0.2
Эгнелль Адам 4 0.2
Vincent Sundberg 3 0.15
Kofi Fosuhene Asare 3 0.15
Max Nilsson 3 0.15
Samuel Burakovsky 3 0.15
Карлссон Виктор 1 0.05
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 7 0.35
Aulon Bitiqi 4 (1) 0.2
Курочкин Антон 2 (1) 0.1
Токич Марк 2 0.1
Монтиль Диего II 2 (1) 0.1
Эдлунд Олле 2 0.1
Yusuff Abdulazeez 2 0.1
Йоханссон Александр II 2 0.1
Транберг Робин 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Янссон Лео 1 0.05
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0
Броман Густав 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Rassa Rahmani 3 1
Philip Andersson I 4 0
Max Nilsson 4 0
Vincent Sundberg 3 0
Эгнелль Адам 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Макс Мюлдер 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 4 1
Закриссон Хампус 5 0
Сверриссон Оскар 3 1
Токич Марк 4 0
Курочкин Антон 4 0
Aulon Bitiqi 4 0
Эдлунд Олле 3 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Броман Густав 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Варберг БоИС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Ландскруна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Варберг БоИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

14
14
Ландскруна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Варберг БоИС
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
3
18%
4
44%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

32
25
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
8
25%
1
4%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
4
13%
7
28%
46-60
6
19%
5
20%
61-75
5
16%
5
20%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
4
21%
5
17%
61-75
6
32%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3
Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3
Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2

Результаты матчей

Ландскруна
Варберг БоИС

Точный счет

4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
5
5
3
6
2.5
2
8
3
6
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
1
8
3
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
4
9
10
1.5
6
13
6
13
2.5
3
16
3
16
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:3 20 11 5 4 33 - 22 38
2.
Дегерфорс
 2:1 20 9 8 3 35 - 22 35
3.
Сандвикен
 20 10 4 6 34 - 23 34
4.
Хельсинборг
 19 9 6 4 27 - 19 33
5.
Эстер
 20 9 6 5 30 - 18 33
6.
Браге
 19 9 5 5 25 - 14 32
7.
Треллеборг
 20 7 5 8 21 - 28 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Варберг БоИС
 3:1 20 7 4 9 29 - 29 25
10.
Эстерсунд
 20 6 6 8 22 - 28 24
11.
Эребру
 19 6 5 8 25 - 25 23
12.
Эргрюте
 1:2 20 6 5 9 30 - 29 23
13.
Оддевольд
 0:2 20 5 7 8 23 - 33 22
14.
Гефле
 20 5 6 9 29 - 40 21
15.
Сундсвалль
 2:0 20 5 4 11 16 - 31 19
16.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
3.
Дегерфорс
 2:1 10 6 3 1 22 - 11 21
4.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Ландскруна
 1:3 10 6 2 2 18 - 12 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Сундсвалль
 2:0 10 5 2 3 13 - 12 17
9.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
10.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
11.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
12.
Варберг БоИС
 3:1 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Эргрюте
 1:2 11 4 2 5 19 - 15 14
15.
Оддевольд
 0:2 9 3 4 2 10 - 11 13
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 1:3 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Дегерфорс
 2:1 10 3 5 2 13 - 11 14
4.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
5.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
6.
Варберг БоИС
 3:1 10 3 2 5 13 - 13 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Треллеборг
 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
10.
Эргрюте
 1:2 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 0:2 11 2 3 6 13 - 22 9
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 2:0 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эстер Адольфссон Маттис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Курочкин Антон сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Isak Bjerkebo бьет в цель!
  • 12'
    Isak Bjerkebo сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Курочкин Антон бьет в цель!
  • 10'
    Броман Густав получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Vincent Sundberg сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Дзабич Робин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится победой Варберг БоИС.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.50. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.50 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Варберг БоИС
5.80
6.70
Реклама, fon.bet
5.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ландскруна 1:3 Варберг БоИС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ландскруна
Варберг БоИС
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный