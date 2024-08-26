  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 20.
Ландскруна
1:4
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
5' Гол
Дзабич Робин
10' Желтая карточка
Броман Густав
1:1
12' Гол
Курочкин Антон
1:2
44' Гол
Isak Bjerkebo
1:3
50' Гол
Kevin Appiah Nyarko
65' Желтая карточка
Christian Stark
68' Желтая карточка
Кустович Кевин
1:4
90' Гол
Йоханссон Александр
90'+5
1
Каддура
Амр
24
Линдман
Эмиль
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
4
Gustaf
Bruzelius
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Силисуфай
Эди
47
Kofi
Fosuhene
Asare
29
Андерссон
Фредрик
12
Кустович
Кевин
2
Броман
Густав
24
Хеллман
Эмиль
5
Сверриссон
Оскар
11
Isak
Bjerkebo
13
Эдлунд
Олле
7
Транберг
Робин
9
Курочкин
Антон
25
Yusuff
Abdulazeez
19
Kevin
Appiah
Nyarko
Ландскруна
4-3-3
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Варберг БоИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:5
С
1:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.35
Дзабич Робин 4 0.2
Эгнелль Адам 4 0.2
Vincent Sundberg 3 0.15
Kofi Fosuhene Asare 3 0.15
Max Nilsson 3 0.15
Samuel Burakovsky 3 0.15
Карлссон Виктор 1 0.05
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 7 0.35
Aulon Bitiqi 4 (1) 0.2
Йоханссон Александр II 3 0.15
Курочкин Антон 2 (1) 0.1
Токич Марк 2 0.1
Монтиль Диего II 2 (1) 0.1
Эдлунд Олле 2 0.1
Yusuff Abdulazeez 2 0.1
Транберг Робин 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Янссон Лео 1 0.05
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0
Броман Густав 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Rassa Rahmani 3 1
Philip Andersson I 4 0
Max Nilsson 4 0
Vincent Sundberg 3 0
Эгнелль Адам 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Christian Stark 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Макс Мюлдер 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 4 1
Закриссон Хампус 5 0
Сверриссон Оскар 3 1
Токич Марк 4 0
Курочкин Антон 4 0
Aulon Bitiqi 4 0
Эдлунд Олле 3 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Броман Густав 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кустович Кевин 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Варберг БоИС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
4
Ландскруна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Варберг БоИС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

14
14
Ландскруна
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Варберг БоИС
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
17%
2
15%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
3
17%
5
38%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

33
29
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
9
27%
2
7%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
4
12%
8
28%
46-60
6
18%
5
17%
61-75
5
15%
6
21%
76-90

Пропущено

23
30
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
13%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
17%
6
20%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
7
30%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3
Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3
Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2

Результаты матчей

Ландскруна
Варберг БоИС

Точный счет

0:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

1:3
3 раза 15%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8
3
7
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
2
8
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
4
9
11
1.5
7
13
6
14
2.5
4
16
3
17
3.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 20 11 5 4 33 - 23 38
2.
Дегерфорс
 20 9 8 3 36 - 22 35
3.
Сандвикен
 20 10 4 6 34 - 23 34
4.
Хельсинборг
 19 9 6 4 27 - 19 33
5.
Эстер
 20 9 6 5 30 - 18 33
6.
Браге
 19 9 5 5 25 - 14 32
7.
Треллеборг
 20 7 5 8 21 - 28 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Варберг БоИС
 20 7 4 9 30 - 29 25
10.
Эстерсунд
 20 6 6 8 22 - 28 24
11.
Эребру
 19 6 5 8 25 - 25 23
12.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
13.
Оддевольд
 20 5 7 8 23 - 34 22
14.
Гефле
 20 5 6 9 29 - 40 21
15.
Сундсвалль
 20 5 4 11 17 - 31 19
16.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
3.
Дегерфорс
 10 6 3 1 22 - 11 21
4.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
9.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
10.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
11.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
5.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
6.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Треллеборг
 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 8 (5)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эстер Адольфссон Маттис 1 5
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