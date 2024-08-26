Тур: 20.
1:4
Конец матча
0'
1:0
5' ГолДзабич Робин
10' Желтая карточкаБроман Густав
1:1
12' ГолКурочкин Антон
1:2
44' ГолIsak Bjerkebo
1:3
50' ГолKevin Appiah Nyarko
65' Желтая карточкаChristian Stark
68' Желтая карточкаКустович Кевин
1:4
90' ГолЙоханссон Александр
90'+5
Ход матча
5'
1:0
10'
12'
1:1
44'
1:2
50'
65'
68'
90'
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
-
23 Max NilssonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Aulon Bitiqi
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Roar Hansen
История личных встреч
Ландскруна
Варберг БоИС
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Среднее время на гол
50
150
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.35
|Дзабич Робин
|4
|0.2
|Эгнелль Адам
|4
|0.2
|Vincent Sundberg
|3
|0.15
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.15
|Max Nilsson
|3
|0.15
|Samuel Burakovsky
|3
|0.15
|Карлссон Виктор
|1
|0.05
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.05
|Jesper Strid
|1
|0.05
|Йонссон Мелкер
|1
|0.05
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|7
|0.35
|Aulon Bitiqi
|4 (1)
|0.2
|Йоханссон Александр II
|3
|0.15
|Курочкин Антон
|2 (1)
|0.1
|Токич Марк
|2
|0.1
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.1
|Эдлунд Олле
|2
|0.1
|Yusuff Abdulazeez
|2
|0.1
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Янссон Лео
|1
|0.05
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
|Броман Густав
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Philip Andersson I
|4
|0
|Max Nilsson
|4
|0
|Vincent Sundberg
|3
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Christian Stark
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|4
|1
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Курочкин Антон
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Броман Густав
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кустович Кевин
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Варберг БоИС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
4
Ландскруна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Варберг БоИС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
14
14
Ландскруна
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Варберг БоИС
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
17%
2
15%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
3
17%
5
38%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Забито
33
29
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
9
27%
2
7%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
4
12%
8
28%
46-60
6
18%
5
17%
61-75
5
15%
6
21%
76-90
Пропущено
23
30
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
13%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
17%
6
20%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
7
30%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3
Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3
Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2
Результаты матчей
Ландскруна
Варберг БоИС
Точный счет
0:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
1:3
3 раза 15%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
55
37
28
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
28
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
164
911
713
614
416
317
317
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|8 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5