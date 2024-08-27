Тур: 20. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1497
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаAndreas Dybevik
1:0
22' ГолLucas Ravn-Haren
34' Желтая карточкаDaniel Braut
90'+7
Ход матча
15'
22'
1:0
34'
11
Уильямс
Ноа
24
Асанте
Эйрик
21
Бркич
Харис
18
Эбю
Олав
19
Daniel
Braut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Tord Flolid
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Стейнар Нильсен
История личных встреч
Конгсвингер
Санднес
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
2.11
1.67
Среднее время на гол
42
54
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
65
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.45
|Уильямс Ноа
|5
|0.25
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.2
|Adem Gueven
|4
|0.2
|Нильссон Джоэл
|3
|0.15
|Jesper Grundt
|3
|0.15
|Harald Holter
|2
|0.1
|Ludvig Langrekken
|1
|0.05
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.05
|Eric Taylor
|1
|0.05
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.05
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|8
|0.4
|Daniel Braut
|3
|0.15
|Сакор Важебах
|1
|0.05
|Нюхаген Андреас
|1
|0.05
|Herman Kleppa
|1
|0.05
|Markus Aanesland
|1
|0.05
|Бркич Харис
|1
|0.05
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.05
|Эбю Олав
|1
|0.05
|Artan Memedov
|1
|0.05
|Noah Bertelsen
|1
|0.05
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|6
|0
|Harald Holter
|2
|1
|Холме Фредрик
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюхаген Андреас
|5
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|4
|0
|Хейланн Томми
|3
|0
|Endre Osenbroch
|3
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Espen Hammer Berger
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|2
|0
|Daniel Braut
|2
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Санднес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
4
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Санднес
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
17
Упущенные победы
15
9
Конгсвингер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Санднес
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
30% (6)
60% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
23
13
Голы по времени матча
Забито
20
5
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
1
20%
31-45
4
20%
1
20%
46-60
4
20%
1
20%
61-75
4
20%
2
40%
76-90
Пропущено
17
28
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
12%
4
14%
1-15
4
24%
8
29%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
3
18%
2
7%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
4
24%
5
18%
76-90
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
27%
6
40%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Пропущено
16
23
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
3
13%
1-15
6
38%
1
4%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
9
39%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Забито
35
20
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
4
11%
1
5%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
8
23%
4
20%
31-45
5
14%
2
10%
46-60
8
23%
7
35%
61-75
5
14%
3
15%
76-90
Пропущено
33
51
16 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
3
9%
7
14%
1-15
10
30%
9
18%
16-30
3
9%
8
16%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
5
15%
13
25%
61-75
6
18%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3
Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1
Санднес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3
Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0
Результаты матчей
Конгсвингер
Санднес
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
64
64
55
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
55
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
128
119
614
614
218
119
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|6