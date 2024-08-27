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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 1497
Конгсвингер
1:0
Конец матча
Санднес
0'
15' Желтая карточка
Andreas Dybevik
1:0
22' Гол
Lucas Ravn-Haren
34' Желтая карточка
Daniel Braut
90'+7
1
Стрёмберг
Август
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
2
Нильссон
Джоэл
27
Andreas
Dybevik
20
Jesper
Grundt
6
Harald
Holter
11
Уильямс
Ноа
14
Lucas
Ravn-Haren
9
Adem
Gueven
30
Мбайе
Серинье
2
Herman
Kleppa
24
Асанте
Эйрик
3
Espen
Hammer
Berger
17
Нюхаген
Андреас
21
Бркич
Харис
18
Эбю
Олав
31
Йортесет
Исак
19
Daniel
Braut
10
Хейланн
Томми
25
Endre
Osenbroch
Конгсвингер
4-4-2
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Санднес

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
1:2
ТПМ
0:1
ПД
3:1
ПД
4:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
6:0
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:3
Т(
0:2
ПД
1:1
ПД
1:2
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
0:0

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

2.11
1.67

Среднее время на гол

42
54

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.48
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.45
Уильямс Ноа 5 0.25
Моберг Вегар 4 (1) 0.2
Adem Gueven 4 0.2
Нильссон Джоэл 3 0.15
Jesper Grundt 3 0.15
Harald Holter 2 0.1
Ludvig Langrekken 1 0.05
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.05
Eric Taylor 1 0.05
Albert Leer Sandstad 1 0.05
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 8 0.4
Daniel Braut 3 0.15
Сакор Важебах 1 0.05
Нюхаген Андреас 1 0.05
Herman Kleppa 1 0.05
Markus Aanesland 1 0.05
Бркич Харис 1 0.05
Matias Belli Moldskred 1 0.05
Эбю Олав 1 0.05
Artan Memedov 1 0.05
Noah Bertelsen 1 0.05
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 6 0
Harald Holter 2 1
Холме Фредрик 2 1
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Andreas Dybevik 2 0
Ludvig Langrekken 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Emil Adrendrup Nielsen 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюхаген Андреас 5 0
Бркич Харис 4 0
Gullbrandur Oeregaard 4 0
Хейланн Томми 3 0
Endre Osenbroch 3 0
Сакор Важебах 2 0
Espen Hammer Berger 2 0
Markus Aanesland 2 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 2 0
Daniel Braut 2 0
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Санднес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
4
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Санднес
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
17

Упущенные победы

15
9
Конгсвингер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Санднес
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
30% (6)
60% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
17

Упущенные победы

23
13

Голы по времени матча

Забито

20
5
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
1
20%
31-45
4
20%
1
20%
46-60
4
20%
1
20%
61-75
4
20%
2
40%
76-90

Пропущено

17
28
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
12%
4
14%
1-15
4
24%
8
29%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
3
18%
2
7%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
4
24%
5
18%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
27%
6
40%
61-75
1
7%
1
7%
76-90

Пропущено

16
23
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
3
13%
1-15
6
38%
1
4%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
9
39%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Забито

35
20
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
4
11%
1
5%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
8
23%
4
20%
31-45
5
14%
2
10%
46-60
8
23%
7
35%
61-75
5
14%
3
15%
76-90

Пропущено

33
51
16 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
3
9%
7
14%
1-15
10
30%
9
18%
16-30
3
9%
8
16%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
5
15%
13
25%
61-75
6
18%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3
Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1
Санднес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3
Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0

Результаты матчей

Конгсвингер
Санднес

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
6
4
5
5
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
12
8
11
9
1.5
6
14
6
14
2.5
2
18
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 20 14 3 3 54 - 23 45
2.
Брюне
 20 12 2 6 31 - 20 38
3.
Мосс
 20 11 2 7 35 - 30 35
4.
Эгерсунд
 20 10 5 5 44 - 39 35
5.
Стабек
 20 9 6 5 44 - 38 33
6.
Конгсвингер
 20 8 8 4 34 - 34 32
7.
Согндаль
 20 8 6 6 30 - 23 30
8.
Люн
 20 7 8 5 43 - 30 29
9.
Рёуфосс
 20 7 5 8 20 - 24 26
10.
Ранхейм
 20 6 6 8 31 - 32 24
11.
Мьёндален
 20 5 6 9 28 - 34 21
12.
Осане
 20 5 6 9 27 - 34 21
13.
Левангер
 20 4 9 7 31 - 30 21
14.
Олесунн
 20 5 3 12 24 - 38 18
15.
ИК Старт
 20 4 5 11 25 - 41 17
16.
Санднес
 20 3 4 13 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
3.
Мосс
 10 7 1 2 17 - 9 22
4.
Стабек
 10 6 2 2 25 - 14 20
5.
Конгсвингер
 10 5 4 1 20 - 17 19
6.
Согндаль
 10 5 3 2 21 - 11 18
7.
Люн
 10 4 5 1 25 - 11 17
8.
Эгерсунд
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
10.
ИК Старт
 10 4 2 4 16 - 19 14
11.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
12.
Осане
 10 3 4 3 13 - 19 13
13.
Мьёндален
 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
15.
Санднес
 10 2 2 6 15 - 23 8
16.
Олесунн
 11 2 2 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 10 7 2 1 25 - 12 23
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Брюне
 10 5 0 5 13 - 11 15
4.
Мосс
 10 4 1 5 18 - 21 13
5.
Рёуфосс
 10 3 4 3 11 - 12 13
6.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Стабек
 10 3 4 3 19 - 24 13
8.
Люн
 10 3 3 4 18 - 19 12
9.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
10.
Левангер
 11 2 5 4 16 - 19 11
11.
Олесунн
 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Ранхейм
 11 2 4 5 15 - 20 10
13.
Мьёндален
 9 2 2 5 11 - 16 8
14.
Осане
 10 2 2 6 14 - 15 8
15.
Санднес
 10 1 2 7 5 - 28 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Волеренга Fidel Brice Ambina 6
Весь список
  • 46'
    Хейланн Томми уходит с поля. Matias Belli Moldskred выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Daniel Braut получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Уильямс Ноа сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Лукас Равн-Харен бьет в цель!
  • 15'
    Andreas Dybevik получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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