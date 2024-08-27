Тур: 20.
0:3
Конец матча
0'
0:1
36' ГолСильверхолт Тейлор
0:2
45' ПенальтиСильверхолт Тейлор
65' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
0:3
77' ГолСильверхолт Тейлор
90'+5
Ход матча
36'
45'
65'
77'
22
Вейлид
Сесар
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
15 Oliwer Stark
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Benjamin Orn
-
22 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Браге
Хельсинборг
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Среднее время на гол
36
270
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.71
0.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
210
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|10 (2)
|0.5
|Johan Arvidsson
|2
|0.1
|Henry Sletsjoee
|2
|0.1
|Берггрен Густав
|2
|0.1
|Тити Адиль
|2
|0.1
|Викстрём Эмиль
|1
|0.05
|Christopher Redenstrand
|1
|0.05
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.05
|Ferhan Abic
|1
|0.05
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|9 (3)
|0.45
|Лупер Вильгельм
|5 (2)
|0.25
|Amar Muhsin
|4
|0.2
|Benjamin Acquah
|3
|0.15
|Ervin Gigovac
|2
|0.1
|Биркфельдт Йон
|2
|0.1
|Adrian Svanback
|2
|0.1
|Milan Rasmussen
|2
|0.1
|Олссон Деннис
|1
|0.05
|Benjamin Orn
|1
|0.05
|Рогне Томас
|1
|0.05
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Ieltsin Camoes
|3
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Биркфельдт Йон
|5
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Lukas Kjellnaes
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Adrian Svanback
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Браге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
0
Браге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хельсинборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
10
Браге
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Хельсинборг
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
5
31%
3
16%
16-30
3
19%
6
32%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
38%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Забито
25
29
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
0
0%
3
10%
1-15
6
24%
5
17%
16-30
5
20%
9
31%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
6
24%
1
3%
61-75
6
24%
6
21%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
24%
2
10%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
2
12%
6
30%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2
Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3
Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1
Результаты матчей
Браге
Хельсинборг
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:3
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
3
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Браге
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
28
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
155
713
812
119
713
119
119
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|9
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5