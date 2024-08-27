  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 20.
Браге
0:3
Конец матча
Хельсинборг
0'
0:1
36' Гол
Сильверхолт Тейлор
0:2
45' Пенальти
Сильверхолт Тейлор
65' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
0:3
77' Гол
Сильверхолт Тейлор
90'+5
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
3
Teodor
Waalemark
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
6
Тити
Адиль
21
Henry
Sletsjoee
7
Викстрём
Эмиль
33
Amar
Muhsin
10
Берггрен
Густав
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Браге
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Браге
Хельсинборг

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
3:0
С
0:0
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.71
0.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
210

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 10 (2) 0.5
Johan Arvidsson 2 0.1
Henry Sletsjoee 2 0.1
Берггрен Густав 2 0.1
Тити Адиль 2 0.1
Викстрём Эмиль 1 0.05
Christopher Redenstrand 1 0.05
Kevin Appiah Nyarko 1 0.05
Ferhan Abic 1 0.05
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 9 (3) 0.45
Лупер Вильгельм 5 (2) 0.25
Amar Muhsin 4 0.2
Benjamin Acquah 3 0.15
Ervin Gigovac 2 0.1
Биркфельдт Йон 2 0.1
Adrian Svanback 2 0.1
Milan Rasmussen 2 0.1
Олссон Деннис 1 0.05
Benjamin Orn 1 0.05
Рогне Томас 1 0.05
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Ieltsin Camoes 3 0
Берггрен Густав 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Тити Адиль 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oskar Aagren 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Биркфельдт Йон 5 0
Рогне Томас 3 1
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Lukas Kjellnaes 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лупер Вильгельм 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Adrian Svanback 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Браге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
0
Браге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хельсинборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
10
Браге
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Хельсинборг
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
5
31%
3
16%
16-30
3
19%
6
32%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
38%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Забито

25
29
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
0
0%
3
10%
1-15
6
24%
5
17%
16-30
5
20%
9
31%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
6
24%
1
3%
61-75
6
24%
6
21%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
24%
2
10%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
2
12%
6
30%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2
Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3
Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1

Результаты матчей

Браге
Хельсинборг

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:3
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
3
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Браге
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
5
7
13
1.5
8
12
1
19
2.5
7
13
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 20 11 5 4 33 - 23 38
2.
Хельсинборг
 20 10 6 4 30 - 19 36
3.
Дегерфорс
 20 9 8 3 36 - 22 35
4.
Сандвикен
 20 10 4 6 34 - 23 34
5.
Эстер
 20 9 6 5 30 - 18 33
6.
Браге
 20 9 5 6 25 - 17 32
7.
Утсиктенс
 20 8 4 8 24 - 24 28
8.
Треллеборг
 20 7 5 8 21 - 28 26
9.
Варберг БоИС
 20 7 4 9 30 - 29 25
10.
Эстерсунд
 20 6 6 8 22 - 28 24
11.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
12.
Эребру
 20 6 5 9 27 - 28 23
13.
Оддевольд
 20 5 7 8 23 - 34 22
14.
Гефле
 20 5 6 9 29 - 40 21
15.
Сундсвалль
 20 5 4 11 17 - 31 19
16.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
3.
Дегерфорс
 10 6 3 1 22 - 11 21
4.
Браге
 10 6 2 2 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
5.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
6.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Треллеборг
 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 9
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эстер Адольфссон Маттис 1 5
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    • Где смотреть матч Браге 0:3 Хельсинборг онлайн

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