Тур: 20.
0'
0:1
25' ГолЯсин Ахмед
1:1
33' ГолЛима Лукас
2:1
40' ГолPredrag Randjelovic II
51' Желтая карточкаElias Barsoum
3:1
59' ГолЛима Лукас
61' Желтая карточкаХольмберг Карл
3:2
69' ГолАндерссон Эрик
90'+6
Ход матча
25'
0:1
33'
1:1
40'
51'
59'
3:1
60'
61'
69'
30
Хадая
Элиас
7
Бом
Карл
11
Бук
Робин
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
-
11 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
10 Jaheem Burke
-
16 Dijar Ferati
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Утсиктенс
Эребру
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас
|5
|0.25
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.25
|Бук Робин
|4 (1)
|0.2
|Моенза Малкольм
|2
|0.1
|Фальцетас Александр
|2
|0.1
|Albin Skoglund
|2
|0.1
|Мохидин Аллан
|1
|0.05
|Бом Карл
|1
|0.05
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.05
|Брандт Йеспер
|1
|0.05
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.6
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.1
|Ясин Ахмед
|2
|0.1
|Саид Мохаммед
|2
|0.1
|Андерссон Эрик
|2
|0.1
|Гваргис Питер
|1
|0.05
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.05
|Бакман Виктор
|1
|0.05
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Крона Себастьян
|1
|0.05
|Adam Bark
|1
|0.05
|Elias Barsoum
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|6
|0
|Пекальски Иво
|5
|0
|Мохидин Аллан
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Родеблад Лове Кевин
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Suleman Zurmati
|3
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|0
|Маккью Эрик
|5
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
6
Утсиктенс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Эребру
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
18
Утсиктенс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Эребру
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
5
36%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
3
27%
6
33%
76-90
Забито
11
18
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
8
44%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
3
17%
76-90
Пропущено
12
10
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
5
50%
76-90
Забито
25
27
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
3
12%
1
4%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
5
20%
3
11%
31-45
7
28%
10
37%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
4
16%
6
22%
76-90
Пропущено
23
28
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
2
9%
2
7%
1-15
5
22%
3
11%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
5
22%
3
11%
61-75
7
30%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2
Эребру
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1
Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1
Результаты матчей
Утсиктенс
Эребру
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
64
28
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
137
713
812
218
416
119
218
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|9
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5