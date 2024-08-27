  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 20.
Утсиктенс
3:2
Конец матча
Эребру
0'
0:1
25' Гол
Ясин Ахмед
1:1
33' Гол
Лима Лукас
2:1
40' Гол
Predrag Randjelovic II
51' Желтая карточка
Elias Barsoum
3:1
59' Гол
Лима Лукас
61' Желтая карточка
Хольмберг Карл
3:2
69' Гол
Андерссон Эрик
90'+6
30
Хадая
Элиас
2
Daniel
Hermansson
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
13
Моенза
Малкольм
6
Erik
Westermark
22
Predrag
Randjelovic
II
23
Пекальски
Иво
7
Бом
Карл
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
11
Кроон
Самуэль
7
Elias
Barsoum
6
Крона
Себастьян
10
Бакман
Виктор
17
Хольмберг
Карл
99
Ясин
Ахмед
Утсиктенс
4-4-2
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Утсиктенс
Эребру

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
5:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас 5 0.25
Трпчевски Филип 5 (1) 0.25
Бук Робин 4 (1) 0.2
Моенза Малкольм 2 0.1
Фальцетас Александр 2 0.1
Albin Skoglund 2 0.1
Мохидин Аллан 1 0.05
Бом Карл 1 0.05
Predrag Randjelovic II 1 0.05
Брандт Йеспер 1 0.05
Мартинссон Фредрик 0 0
Erik Westermark 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 12 (3) 0.6
Tobias Bjoernstad 2 0.1
Ясин Ахмед 2 0.1
Саид Мохаммед 2 0.1
Андерссон Эрик 2 0.1
Гваргис Питер 1 0.05
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.05
Бакман Виктор 1 0.05
Кроон Самуэль 1 0.05
Крона Себастьян 1 0.05
Adam Bark 1 0.05
Elias Barsoum 1 0.05
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Theodor Hansemon 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 6 0
Пекальски Иво 5 0
Мохидин Аллан 5 0
Predrag Randjelovic II 5 0
Albin Skoglund 5 0
Брандт Йеспер 4 0
Родеблад Лове Кевин 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Suleman Zurmati 3 0
Лима Лукас 2 0
Бук Робин 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Бом Карл 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 8 0
Маккью Эрик 5 1
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Саид Мохаммед 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Бакман Виктор 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
6
Утсиктенс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Эребру
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
18
Утсиктенс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Эребру
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
5
36%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
3
27%
6
33%
76-90

Забито

11
18
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
8
44%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
3
17%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
5
50%
76-90

Забито

25
27
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
3
12%
1
4%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
5
20%
3
11%
31-45
7
28%
10
37%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
4
16%
6
22%
76-90

Пропущено

23
28
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
2
9%
2
7%
1-15
5
22%
3
11%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
5
22%
3
11%
61-75
7
30%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2
Эребру
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1
Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Эребру

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
6
4
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
13
7
7
13
1.5
8
12
2
18
2.5
4
16
1
19
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 20 11 5 4 33 - 23 38
2.
Хельсинборг
 20 10 6 4 30 - 19 36
3.
Дегерфорс
 20 9 8 3 36 - 22 35
4.
Сандвикен
 20 10 4 6 34 - 23 34
5.
Эстер
 20 9 6 5 30 - 18 33
6.
Браге
 20 9 5 6 25 - 17 32
7.
Утсиктенс
 20 8 4 8 24 - 24 28
8.
Треллеборг
 20 7 5 8 21 - 28 26
9.
Варберг БоИС
 20 7 4 9 30 - 29 25
10.
Эстерсунд
 20 6 6 8 22 - 28 24
11.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
12.
Эребру
 20 6 5 9 27 - 28 23
13.
Оддевольд
 20 5 7 8 23 - 34 22
14.
Гефле
 20 5 6 9 29 - 40 21
15.
Сундсвалль
 20 5 4 11 17 - 31 19
16.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
3.
Дегерфорс
 10 6 3 1 22 - 11 21
4.
Браге
 10 6 2 2 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
5.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
6.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Треллеборг
 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
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Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 9
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эстер Адольфссон Маттис 1 5
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