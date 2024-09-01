Тур: 21.
0:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолСилисуфай Эди
0:2
44' ГолKofi Fosuhene Asare
0:3
52' ГолVincent Sundberg
64' Желтая карточкаPhilip Engelbrektsson
81' Желтая карточкаOscar Berntsson
83' Желтая карточкаGustaf Bruzelius
86' Желтая карточкаMax Nilsson
87' Желтая карточкаАль-Хамлави Ассад
90'+6
Ход матча
15'
0:1
44'
52'
81'
83'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Оддевольд
Ландскруна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.4
Среднее время на гол
120
225
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
135
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|0.43
|Каллудра Лиридон
|3
|0.14
|Крезич Даниэль
|2
|0.1
|Gabriel Sandberg
|2
|0.1
|Linus Tornblad
|1
|0.05
|Oscar Berntsson
|1
|0.05
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.05
|Alexander Almqvist
|1
|0.05
|Noa Bernhardtz
|1
|0.05
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.05
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.33
|Дзабич Робин
|4
|0.19
|Vincent Sundberg
|4
|0.19
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.19
|Эгнелль Адам
|4
|0.19
|Max Nilsson
|3
|0.14
|Samuel Burakovsky
|3
|0.14
|Карлссон Виктор
|1
|0.05
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.05
|Jesper Strid
|1
|0.05
|Йонссон Мелкер
|1
|0.05
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|6
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|4
|0
|Oscar Berntsson
|3
|0
|Philip Engelbrektsson
|3
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Max Nilsson
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Philip Andersson I
|4
|0
|Vincent Sundberg
|3
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Gustaf Bruzelius
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Christian Stark
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Ландскруна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
3
Оддевольд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ландскруна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
9
17
Оддевольд
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Ландскруна
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
11%
7
39%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
44%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
3
33%
3
17%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
27%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
5
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Забито
14
18
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
7%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
7
50%
2
11%
76-90
Пропущено
22
13
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
5
23%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Забито
23
36
8 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
2
9%
10
28%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
6
26%
6
17%
31-45
2
9%
5
14%
46-60
3
13%
6
17%
61-75
10
43%
5
14%
76-90
Пропущено
37
23
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 13
9
24%
3
13%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
9
24%
3
13%
46-60
3
8%
4
17%
61-75
6
16%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2
Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1
Ландскруна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0
Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1
Результаты матчей
Оддевольд
Ландскруна
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
3
1 раз 5%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
56
56
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
165
813
1011
120
714
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|5
|4
|36 - 23
|41
|2.
|21
|10
|8
|3
|38 - 22
|38
|3.
|0:2
|21
|10
|6
|5
|30 - 21
|36
|4.
|21
|10
|5
|6
|36 - 25
|35
|5.
|21
|9
|7
|5
|32 - 20
|34
|6.
|20
|9
|5
|6
|25 - 17
|32
|7.
|21
|8
|5
|8
|25 - 25
|29
|8.
|2:0
|21
|8
|5
|8
|23 - 28
|29
|9.
|21
|7
|5
|9
|31 - 30
|26
|10.
|21
|6
|6
|9
|27 - 28
|24
|11.
|21
|6
|6
|9
|22 - 30
|24
|12.
|1:0
|21
|6
|6
|9
|30 - 40
|24
|13.
|20
|6
|5
|9
|30 - 30
|23
|14.
|21
|5
|7
|9
|23 - 37
|22
|15.
|21
|5
|5
|11
|17 - 31
|20
|16.
|0:1
|21
|5
|4
|12
|13 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|22 - 6
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|3.
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|7.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|8.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|10.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|11.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|13.
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|14.
|0:2
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|15.
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|16.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|5 - 12
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|3.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|4.
|2:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|5.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|9.
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|10.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|12.
|1:0
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|13.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 18
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|3 - 19
|3
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|9 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 5
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5