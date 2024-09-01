  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 21.
Оддевольд
0:3
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
15' Гол
Силисуфай Эди
0:2
44' Гол
Kofi Fosuhene Asare
0:3
52' Гол
Vincent Sundberg
64' Желтая карточка
Philip Engelbrektsson
81' Желтая карточка
Oscar Berntsson
83' Желтая карточка
Gustaf Bruzelius
86' Желтая карточка
Max Nilsson
87' Желтая карточка
Аль-Хамлави Ассад
90'+6
1
Armin
Ibrahimovic
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
4
Philip
Engelbrektsson
12
Крезич
Даниэль
17
Olle
Kjellman
Olblad
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
20
Adam
Engelbrektsson
15
Аль-Хамлави
Ассад
22
Йоханссон
Юлиус
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
7
Карлссон
Виктор
10
Эгнелль
Адам
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Силисуфай
Эди
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Оддевольд
3-5-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Оддевольд
Ландскруна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
4:0
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.4

Среднее время на гол

120
225

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
135

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 9 (1) 0.43
Каллудра Лиридон 3 0.14
Крезич Даниэль 2 0.1
Gabriel Sandberg 2 0.1
Linus Tornblad 1 0.05
Oscar Berntsson 1 0.05
Philip Engelbrektsson 1 0.05
Alexander Almqvist 1 0.05
Noa Bernhardtz 1 0.05
Olle Kjellman Olblad 1 0.05
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.33
Дзабич Робин 4 0.19
Vincent Sundberg 4 0.19
Kofi Fosuhene Asare 4 0.19
Эгнелль Адам 4 0.19
Max Nilsson 3 0.14
Samuel Burakovsky 3 0.14
Карлссон Виктор 1 0.05
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 6 0
Аль-Хамлави Ассад 4 0
Oscar Berntsson 3 0
Philip Engelbrektsson 3 0
Крезич Даниэль 2 0
Filip Karlin 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Gustav Forssell 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Max Nilsson 5 0
Rassa Rahmani 3 1
Philip Andersson I 4 0
Vincent Sundberg 3 0
Эгнелль Адам 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Gustaf Bruzelius 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Christian Stark 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Макс Мюлдер 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Ландскруна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
3
Оддевольд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ландскруна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

9
17
Оддевольд
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Ландскруна
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
11%
7
39%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
44%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
3
33%
3
17%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
27%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
5
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Забито

14
18
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
7%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
7
50%
2
11%
76-90

Пропущено

22
13
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
5
23%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Забито

23
36
8 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
2
9%
10
28%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
6
26%
6
17%
31-45
2
9%
5
14%
46-60
3
13%
6
17%
61-75
10
43%
5
14%
76-90

Пропущено

37
23
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 13
9
24%
3
13%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
9
24%
3
13%
46-60
3
8%
4
17%
61-75
6
16%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2
Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1
Ландскруна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0
Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1

Результаты матчей

Оддевольд
Ландскруна

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
3
1 раз 5%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
5
6
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
16
5
8
13
1.5
10
11
1
20
2.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 21 12 5 4 36 - 23 41
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 0:2 21 10 6 5 30 - 21 36
4.
Сандвикен
 21 10 5 6 36 - 25 35
5.
Эстер
 21 9 7 5 32 - 20 34
6.
Браге
 20 9 5 6 25 - 17 32
7.
Утсиктенс
 21 8 5 8 25 - 25 29
8.
Треллеборг
 2:0 21 8 5 8 23 - 28 29
9.
Варберг БоИС
 21 7 5 9 31 - 30 26
10.
Эребру
 21 6 6 9 27 - 28 24
11.
Эстерсунд
 21 6 6 9 22 - 30 24
12.
Гефле
 1:0 21 6 6 9 30 - 40 24
13.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
14.
Оддевольд
 21 5 7 9 23 - 37 22
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 0:1 21 5 4 12 13 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Браге
 10 6 2 2 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 1:0 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 2:0 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Хельсинборг
 0:2 11 3 5 3 10 - 11 14
15.
Оддевольд
 10 3 4 3 10 - 14 13
16.
Сковде АИК
 0:1 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 0:2 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Треллеборг
 2:0 11 4 2 5 11 - 14 14
5.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
6.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
8.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
9.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Гефле
 1:0 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 0:1 10 2 2 6 8 - 19 8
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 9 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Эстер Алиев Алибек 1 5
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
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    • 52'
      Г О О О О Л - Vincent Sundberg бьет в цель!
    • 46'
      Йоханссон Юлиус уходит с поля. Oscar Iglicar Berntsson выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Силисуфай Эди сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Kofi Fosuhene Asare бьет в цель!
    • 15'
      Дзабич Робин сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Силисуфай Эди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оддевольд 0:3 Ландскруна онлайн

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