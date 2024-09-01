  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 20432
Мальмё
4:0
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
9' Гол
Болин Уго
2:0
20' Гол
Кристиансен Андерс
3:0
22' Гол в свои ворота
Ларссон Якоб
32' Желтая карточка
Ринне Якоб
36' Желтая карточка
Шуллер Расмус
58' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
4:0
80' Гол
Телин Исаак
90' Желтая карточка
Розенгрен Отто
90'+6
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Рослер
Колин
38
Болин
Уго
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
10
Кристиансен
Андерс
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Keita
Kosugi
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
20
Нгуэн
Токмак
23
Викхейм
Густав
29
Хаарала
Сантери
Мальмё
3-4-3
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Юргорден

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

36 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
15 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.6%
25%
44.4%
11 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

К
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:0
К
2:2
А
2:3
А
4:0
А
1:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
К
3:0
А
1:0
А
3:0
А
0:1
А
3:2
А
3:1
А
1:0
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
2:2
А
0:2
А
3:2
А
3:1
А
2:3
А
1:0
А
0:1
А
1:0
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:2
А
1:1

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.05

Среднее время на гол

69
85

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.06

Среднее время на гол

50
85

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 0.62
Ботхейм Эрик 10 (1) 0.48
Болин Уго 7 0.33
Нанаси Себастьян 6 0.29
Кристиансен Андерс 3 0.14
Йонсен Лассер Берг 2 0.1
Рикс Сёрен 2 0.1
Корнелиус Дерек 2 0.1
Пенья Серхио 1 0.05
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.05
Янссон Понтус 1 0.05
Веккья Стефано 1 0.05
Зеттерстрем Нильс 1 0.05
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Али Таха Абди 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 8 (1) 0.4
Гулликсен Тобиас 4 0.2
Нгуэн Токмак 4 0.2
Бергвалль Лукас 3 0.15
Сабович Бесард 3 0.15
Фаллениус Оскар 2 0.1
Samuel Holm 2 0.1
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.1
Patric Aaslund 2 0.1
Викхейм Густав 1 0.05
Тенхо Миро 1 0.05
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Хаарала Сантери 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Keita Kosugi 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Розенгрен Отто 4 0
Рикс Сёрен 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 3 0
Пенья Серхио 2 0
Далин Юхан 2 0
Телин Исаак 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Али Таха Абди 1 0
Маколли Элисон 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 6 0
Ларссон Якоб 5 0
Викхейм Густав 4 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Samuel Holm 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Шуллер Расмус 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Ринне Якоб 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0

Результаты матчей

Мальмё
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

0
2
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Юргорден
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

24
12
Мальмё
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
14% (3)
29% (6)
Юргорден
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

24
14

Голы по времени матча

Забито

25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
4
16%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
6
24%
4
18%
31-45
4
16%
5
23%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
6
24%
5
23%
76-90

Пропущено

6
11
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

26
12
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
4
15%
1
8%
1-15
1
4%
3
25%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
9
35%
4
33%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
5
33%
1
10%
76-90

Забито

51
34
24 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 13
2 Не забивали 4
8
16%
4
12%
1-15
4
8%
6
18%
16-30
12
24%
4
12%
31-45
8
16%
7
21%
46-60
4
8%
4
12%
61-75
15
29%
29%
9
26%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
5%
2
10%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
3
14%
6
29%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1
ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3
Юргорден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2
Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2

Результаты матчей

Мальмё
Юргорден

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
5
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
5
4 раза 19%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
4
6
4
6
2.5
1
9
4
6
3.5
3
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
6
4
4
7
2.5
4
6
3
8
3.5
2
8
1
10
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
15
5
14
7
1.5
10
10
8
13
2.5
5
15
7
14
3.5
2
18
4
17
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 21 15 3 3 53 - 19 48
2.
Юргорден
 20 12 2 6 33 - 22 38
3.
Хаммарбю
 0:0 21 11 4 6 36 - 20 37
4.
Мьельбю
 21 11 3 7 34 - 28 36
5.
АИК
 21 11 2 8 34 - 35 35
6.
Эльфсборг
 21 10 3 8 42 - 32 33
7.
ГАИС
 21 10 3 8 25 - 25 33
8.
Хеккен
 0:0 20 9 5 6 39 - 32 32
9.
Сириус
 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Броммапойкарна
 21 6 8 7 36 - 41 26
11.
ИФК Норрчепинг
 0:0 21 7 3 11 25 - 42 24
12.
Гётеборг
 0:0 21 5 7 9 21 - 31 22
13.
Хальмстад
 21 7 0 14 23 - 39 21
14.
Вернаму
 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Вестерос
 21 5 3 13 18 - 29 18
16.
Кальмар
 21 5 3 13 27 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
6.
Хаммарбю
 0:0 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 0:0 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 1 5 14 - 19 16
10.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 10 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Гётеборг
 0:0 11 2 5 4 9 - 15 11
13.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
14.
Вестерос
 11 3 1 7 10 - 16 10
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 0:0 11 5 2 4 16 - 11 17
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
6.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
7.
Хеккен
 0:0 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 10 4 0 6 11 - 15 12
10.
Гётеборг
 0:0 10 3 2 5 12 - 16 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
Эльфсборг
 10 2 2 6 14 - 21 8
15.
ИФК Норрчепинг
 0:0 10 2 2 6 11 - 23 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Ринне Якоб получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Ларссон Якоб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 20'
      Колин Рослер сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Кристиансен Андерс бьет в цель!
    • 9'
      Кристиансен Андерс сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Болин Уго бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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