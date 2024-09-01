Тур: 21. Стадион: Эледа. Зрители: 20432
0'
1:0
9' ГолБолин Уго
2:0
20' ГолКристиансен Андерс
3:0
22' Гол в свои воротаЛарссон Якоб
32' Желтая карточкаРинне Якоб
36' Желтая карточкаШуллер Расмус
58' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
4:0
80' ГолТелин Исаак
90' Желтая карточкаРозенгрен Отто
90'+6
Ход матча
9'
1:0
20'
22'
3:0
32'
36'
80'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
27
Keita
Kosugi
20
Нгуэн
Токмак
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Мальмё
Юргорден
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
36 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
15 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.6%
25%
44.4%
11 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.29
1.05
Среднее время на гол
69
85
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
1.79
1.06
Среднее время на гол
50
85
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
Среднее время на гол
57
85
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13
|0.62
|Ботхейм Эрик
|10 (1)
|0.48
|Болин Уго
|7
|0.33
|Нанаси Себастьян
|6
|0.29
|Кристиансен Андерс
|3
|0.14
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.1
|Рикс Сёрен
|2
|0.1
|Корнелиус Дерек
|2
|0.1
|Пенья Серхио
|1
|0.05
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.05
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Веккья Стефано
|1
|0.05
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.05
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|8 (1)
|0.4
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.2
|Нгуэн Токмак
|4
|0.2
|Бергвалль Лукас
|3
|0.15
|Сабович Бесард
|3
|0.15
|Фаллениус Оскар
|2
|0.1
|Samuel Holm
|2
|0.1
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.1
|Patric Aaslund
|2
|0.1
|Викхейм Густав
|1
|0.05
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Розенгрен Отто
|4
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|3
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Далин Юхан
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|6
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Ринне Якоб
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
0
2
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Юргорден
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
24
12
Мальмё
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
14% (3)
29% (6)
Юргорден
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
24
14
Голы по времени матча
Забито
25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
4
16%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
6
24%
4
18%
31-45
4
16%
5
23%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
6
24%
5
23%
76-90
Пропущено
6
11
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
26
12
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
4
15%
1
8%
1-15
1
4%
3
25%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
9
35%
4
33%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
5
33%
1
10%
76-90
Забито
51
34
24 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 13
2 Не забивали 4
8
16%
4
12%
1-15
4
8%
6
18%
16-30
12
24%
4
12%
31-45
8
16%
7
21%
46-60
4
8%
4
12%
61-75
15
29%
29%
9
26%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
5%
2
10%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
3
14%
6
29%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1
ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3
Юргорден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2
Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2
Результаты матчей
Мальмё
Юргорден
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
5
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
5
4 раза 19%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
73
46
46
19
46
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
47
46
38
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
155
147
1010
813
515
714
218
417
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|53 - 19
|48
|2.
|20
|12
|2
|6
|33 - 22
|38
|3.
|0:0
|21
|11
|4
|6
|36 - 20
|37
|4.
|21
|11
|3
|7
|34 - 28
|36
|5.
|21
|11
|2
|8
|34 - 35
|35
|6.
|21
|10
|3
|8
|42 - 32
|33
|7.
|21
|10
|3
|8
|25 - 25
|33
|8.
|0:0
|20
|9
|5
|6
|39 - 32
|32
|9.
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|21
|6
|8
|7
|36 - 41
|26
|11.
|0:0
|21
|7
|3
|11
|25 - 42
|24
|12.
|0:0
|21
|5
|7
|9
|21 - 31
|22
|13.
|21
|7
|0
|14
|23 - 39
|21
|14.
|21
|5
|5
|11
|22 - 32
|20
|15.
|21
|5
|3
|13
|18 - 29
|18
|16.
|21
|5
|3
|13
|27 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|2.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|17 - 10
|23
|5.
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|6.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|14 - 19
|16
|10.
|10
|5
|0
|5
|13 - 10
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|15 - 23
|10
|14.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|10
|4
|0
|6
|11 - 15
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|15.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6