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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 21. Стадион: .
Броммапойкарна
2:1
Первый тайм: 40'
Эльфсборг

Ход матча

7'
Васич Никола
(Adam Jakobsen)
1:0
12'
 
Зенели Бесфорт
Томасен Йенс
28'
1:1
Кайб Рами
34'
Тимосси-Андерссон Алекс
(Alexander Jensen)
2:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Эльфсборг
3.80
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Все Коэффициенты
31
Otega
Ekperuoh
27
Барслунд
Каре
4
Бьёркандер
Эрик
26
Чалышир
Андре
17
Alexander
Jensen
5
Мартинссон-Нгуали
Серж
10
Wilmer
Odefalk
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
16
Adam
Jakobsen
9
Васич
Никола
31
Петтерссон
Исак
29
Ибрахим
Бухари
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
13
Ларссон
Йохан
7
Томасен
Йенс
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Кайб
Рами
18
Касем
Ахмед
14
Абдулаи
Джалал
11
Гвюдмюндссон
Эггерт-Арон
Броммапойкарна
4-2-3-1
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Эльфсборг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

А
3:0
А
0:3
А
5:0
А
1:2
А
0:2
К
1:2
К
1:0
А
0:1
А
2:2
А
1:0
А
6:0
ШК
3:1
А
2:2
А
1:0
А
1:0
А
1:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
0.7

Среднее время на гол

135
128

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 13 0.62
Фрицсон Людвиг 4 0.19
Adam Jakobsen 3 0.14
Кристенсен Фредерик 2 0.1
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0.1
Ирандуст Далехо 1 0.05
Wilmer Odefalk 1 0.05
Торбьерн Эггем 1 0.05
Эрквист Расмус 1 0.05
Барслунд Каре 1 0.05
Evans Botchway 1 0.05
Сёдерстрём Тим 0 0
Hlynur Karlsson 0 0
Alexander Jensen 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 7 0.33
Касем Ахмед 5 (1) 0.24
Хедлунд Симон 5 0.24
Зенели Арбер 4 0.19
Абдулаи Джалал 4 0.19
Йегбе Терри 3 0.14
Фрик Пер 2 0.1
Хольмен Себастьян 2 0.1
Зенели Бесфорт 1 0.05
Ларссон Йохан 1 0.05
Кайб Рами 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Хольтен Эмиль 1 0.05
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.05
Хульт Никлас 0 0
Оума Тимоти 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Adam Jakobsen 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Барслунд Каре 2 0
Alexander Jensen 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 6 0
Абдулаи Джалал 5 0
Касем Ахмед 3 1
Оума Тимоти 2 1
Хульт Никлас 3 0
Ларссон Йохан 3 0
Байду Майкл 1 1
Йегбе Терри 1 1
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Ибрахим Бухари 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Фрик Пер 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
5
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Эльфсборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
24
Броммапойкарна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
Эльфсборг
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

20
29

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
6
30%
4
22%
46-60
3
15%
5
28%
61-75
5
25%
2
11%
76-90

Забито

18
26
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
17%
4
15%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
17%
6
23%
31-45
3
17%
7
27%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
2
11%
4
15%
76-90

Пропущено

21
13
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
5
24%
2
15%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
4
19%
3
23%
76-90

Забито

30
37
15 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
4
13%
5
14%
1-15
4
13%
6
16%
16-30
7
23%
8
22%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
6
20%
3
8%
61-75
5
17%
7
19%
76-90

Пропущено

41
31
19 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 16
7
17%
2
6%
1-15
7
17%
5
16%
16-30
5
12%
6
19%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
6
15%
7
23%
61-75
9
22%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3
Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1
Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Эльфсборг

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
9
2
1
8
2.5
5
6
1
8
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
6
1.5
2
7
4
7
2.5
1
8
2
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
3
9
11
1.5
11
9
5
15
2.5
6
14
3
17
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 21 15 3 3 52 - 19 48
2.
Юргорден
 0:3 20 12 2 6 33 - 21 38
3.
Хаммарбю
 20 11 3 6 36 - 20 36
4.
Мьельбю
 21 11 3 7 34 - 28 36
5.
АИК
 21 11 2 8 34 - 35 35
6.
ГАИС
 21 10 3 8 25 - 25 33
7.
Эльфсборг
 1:2 21 10 2 9 40 - 31 32
8.
Хеккен
 19 9 4 6 39 - 32 31
9.
Сириус
 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Броммапойкарна
 2:1 21 7 7 7 35 - 39 28
11.
ИФК Норрчепинг
 20 7 2 11 25 - 42 23
12.
Гётеборг
 20 5 6 9 21 - 31 21
13.
Хальмстад
 21 7 0 14 23 - 39 21
14.
Вернаму
 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Вестерос
 21 5 3 13 18 - 29 18
16.
Кальмар
 21 5 3 13 27 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 10 9 0 1 26 - 4 27
2.
Эльфсборг
 1:2 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 0:3 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 10 15
10.
ИФК Норрчепинг
 10 5 0 5 14 - 19 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Броммапойкарна
 2:1 10 3 3 4 14 - 21 12
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Вестерос
 11 3 1 7 10 - 16 10
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0:3 10 7 0 3 21 - 11 21
2.
Мальмё
 3:0 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
4.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
5.
Броммапойкарна
 2:1 11 4 4 3 21 - 18 16
6.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
7.
Хеккен
 9 4 2 3 15 - 15 14
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 10 4 0 6 11 - 15 12
10.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
15.
Эльфсборг
 1:2 10 2 1 7 12 - 20 7
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 13 (4)
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Alexander Jensen сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Тимосси-Андерссон Алекс бьет в цель!
  • 28'
    Г О О О О Л - Кайб Рами бьет в цель!
  • 12'
    Томасен Йенс уходит с поля. Зенели Бесфорт выходит вместо него
  • 7'
    Адам Якобсен сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Васич Никола бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Броммапойкарна
Ничья
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