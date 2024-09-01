Тур: 21. Стадион: Гримста.
2:1
Первый тайм: 40'
Ход матча
7'
1:0
28'
1:1
34'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эстман ЛеоНападающий
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
История личных встреч
Броммапойкарна
Эльфсборг
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
0.7
Среднее время на гол
135
128
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|13
|0.62
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.19
|Adam Jakobsen
|3
|0.14
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.1
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0.1
|Ирандуст Далехо
|1
|0.05
|Wilmer Odefalk
|1
|0.05
|Торбьерн Эггем
|1
|0.05
|Эрквист Расмус
|1
|0.05
|Барслунд Каре
|1
|0.05
|Evans Botchway
|1
|0.05
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|7
|0.33
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.24
|Хедлунд Симон
|5
|0.24
|Зенели Арбер
|4
|0.19
|Абдулаи Джалал
|4
|0.19
|Йегбе Терри
|3
|0.14
|Фрик Пер
|2
|0.1
|Хольмен Себастьян
|2
|0.1
|Зенели Бесфорт
|1
|0.05
|Ларссон Йохан
|1
|0.05
|Кайб Рами
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Хольтен Эмиль
|1
|0.05
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.05
|Хульт Никлас
|0
|0
|Оума Тимоти
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|6
|0
|Абдулаи Джалал
|5
|0
|Касем Ахмед
|3
|1
|Оума Тимоти
|2
|1
|Хульт Никлас
|3
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Байду Майкл
|1
|1
|Йегбе Терри
|1
|1
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Ибрахим Бухари
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Фрик Пер
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
5
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Эльфсборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
24
Броммапойкарна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
Эльфсборг
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
20
29
Голы по времени матча
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
20
18
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
6
30%
4
22%
46-60
3
15%
5
28%
61-75
5
25%
2
11%
76-90
Забито
18
26
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
17%
4
15%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
17%
6
23%
31-45
3
17%
7
27%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
2
11%
4
15%
76-90
Пропущено
21
13
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
5
24%
2
15%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Забито
30
37
15 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
4
13%
5
14%
1-15
4
13%
6
16%
16-30
7
23%
8
22%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
6
20%
3
8%
61-75
5
17%
7
19%
76-90
Пропущено
41
31
19 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 16
7
17%
2
6%
1-15
7
17%
5
16%
16-30
5
12%
6
19%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
6
15%
7
23%
61-75
9
22%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3
Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1
Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Эльфсборг
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
92
18
56
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
63
56
27
47
18
29
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
173
911
119
515
614
317
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|21
|15
|3
|3
|52 - 19
|48
|2.
|0:3
|20
|12
|2
|6
|33 - 21
|38
|3.
|20
|11
|3
|6
|36 - 20
|36
|4.
|21
|11
|3
|7
|34 - 28
|36
|5.
|21
|11
|2
|8
|34 - 35
|35
|6.
|21
|10
|3
|8
|25 - 25
|33
|7.
|1:2
|21
|10
|2
|9
|40 - 31
|32
|8.
|19
|9
|4
|6
|39 - 32
|31
|9.
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|2:1
|21
|7
|7
|7
|35 - 39
|28
|11.
|20
|7
|2
|11
|25 - 42
|23
|12.
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|13.
|21
|7
|0
|14
|23 - 39
|21
|14.
|21
|5
|5
|11
|22 - 32
|20
|15.
|21
|5
|3
|13
|18 - 29
|18
|16.
|21
|5
|3
|13
|27 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|10
|9
|0
|1
|26 - 4
|27
|2.
|1:2
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|17 - 10
|23
|5.
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|6.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|0:3
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|9.
|10
|5
|0
|5
|13 - 10
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|14 - 19
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|12.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|10
|7
|0
|3
|21 - 11
|21
|2.
|3:0
|11
|6
|3
|2
|26 - 15
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|4.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|5.
|2:1
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|10
|4
|0
|6
|11 - 15
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|1:2
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|16.
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|13 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6