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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 21. Стадион: .
Санднес
0:2
Конец матча
Волеренга
0'
49' Желтая карточка
Бркич Харис
0:1
50' Гол
Юклеред Симен
0:2
64' Гол
Риснаес Магнус
87' Желтая карточка
Хейланн Томми
90'+8
30
Мбайе
Серинье
2
Herman
Kleppa
24
Асанте
Эйрик
3
Espen
Hammer
Berger
17
Нюхаген
Андреас
21
Бркич
Харис
18
Эбю
Олав
31
Йортесет
Исак
19
Daniel
Braut
10
Хейланн
Томми
9
Riki
Alba
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
17
Carl
Lange
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
7
Риснаес
Магнус
Санднес
4-3-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Санднес
Волеренга

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
8:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
0:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

4.25
1.67

Среднее время на гол

21
54

Всего голов

20
5

Голов в среднем за матч

2.86
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

31
126

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 8 0.38
Daniel Braut 3 0.14
Сакор Важебах 1 0.05
Нюхаген Андреас 1 0.05
Herman Kleppa 1 0.05
Markus Aanesland 1 0.05
Бркич Харис 1 0.05
Matias Belli Moldskred 1 0.05
Эбю Олав 1 0.05
Artan Memedov 1 0.05
Noah Bertelsen 1 0.05
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 9 0.43
Рийкс Мис 9 0.43
Хоканс Даниэль 5 0.24
Браянац Муамер 5 0.24
Бьёрдаль Хенрик 4 (1) 0.19
Странд Петтер 4 0.19
Камара Ола 4 0.19
Риснаес Магнус 3 0.14
Хеденстад Вегар 2 0.1
Filip Thorvaldsen 2 0.1
Юклеред Симен 1 0.05
Борхгревинк Кристиан 1 0.05
Carl Lange 1 0.05
Fidel Brice Ambina 1 0.05
Adrian Kurd Roenning 1 0.05
Кройцриглер Мартин 1 0.05
Ярл Себастиан 1 0.05
Aaron Kiil Olsen 1 0.05
Хаген Элиас 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюхаген Андреас 5 0
Бркич Харис 5 0
Хейланн Томми 4 0
Gullbrandur Oeregaard 4 0
Endre Osenbroch 3 0
Сакор Важебах 2 0
Espen Hammer Berger 2 0
Markus Aanesland 2 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 2 0
Daniel Braut 2 0
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 6 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Stian Sjoevold Thorstensen 1 0

Результаты матчей

Санднес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Волеренга
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

11
5
Санднес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Волеренга
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

3
29
Санднес
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
57% (12)
33% (7)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Волеренга
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

27
11

Упущенные победы

14
34

Голы по времени матча

Забито

15
26
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
6
23%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
6
40%
4
15%
61-75
1
7%
5
19%
76-90

Пропущено

25
13
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
12%
1
8%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
12%
5
38%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
10
40%
3
23%
61-75
4
16%
4
31%
76-90

Забито

5
30
1 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
9
30%
16-30
1
20%
1
3%
31-45
1
20%
6
20%
46-60
1
20%
5
17%
61-75
2
40%
8
27%
76-90

Пропущено

28
10
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
14%
1
10%
1-15
8
29%
1
10%
16-30
5
18%
2
20%
31-45
2
7%
2
20%
46-60
4
14%
3
30%
61-75
5
18%
1
10%
76-90

Забито

20
56
8 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 32
5 Забивали первыми 15
9 Не забивали 1
1
5%
3
5%
1-15
3
15%
15
27%
16-30
4
20%
6
11%
31-45
2
10%
10
18%
46-60
7
35%
9
16%
61-75
3
15%
13
23%
76-90

Пропущено

53
23
24 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
7
13%
2
9%
1-15
9
17%
1
4%
16-30
8
15%
7
30%
31-45
6
11%
2
9%
46-60
14
26%
6
26%
61-75
9
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Конгсвингер - Санднес 1:0 Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1
Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1
Волеренга
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2
Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1

Результаты матчей

Санднес
Волеренга

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Санднес
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
6
5
1.5
6
4
2
9
2.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
20
1
6
15
1.5
15
6
2
19
2.5
10
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 21 15 3 3 56 - 23 48
2.
Брюне
 20 12 2 6 31 - 20 38
3.
Мосс
 20 11 2 7 35 - 30 35
4.
Эгерсунд
 20 10 5 5 44 - 39 35
5.
Стабек
 20 9 6 5 44 - 38 33
6.
Конгсвингер
 20 8 8 4 34 - 34 32
7.
Согндаль
 20 8 6 6 30 - 23 30
8.
Люн
 20 7 8 5 43 - 30 29
9.
Рёуфосс
 20 7 5 8 20 - 24 26
10.
Ранхейм
 20 6 6 8 31 - 32 24
11.
Мьёндален
 20 5 6 9 28 - 34 21
12.
Осане
 20 5 6 9 27 - 34 21
13.
Левангер
 20 4 9 7 31 - 30 21
14.
Олесунн
 20 5 3 12 24 - 38 18
15.
ИК Старт
 20 4 5 11 25 - 41 17
16.
Санднес
 21 3 4 14 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
3.
Мосс
 10 7 1 2 17 - 9 22
4.
Стабек
 10 6 2 2 25 - 14 20
5.
Конгсвингер
 10 5 4 1 20 - 17 19
6.
Согндаль
 10 5 3 2 21 - 11 18
7.
Люн
 10 4 5 1 25 - 11 17
8.
Эгерсунд
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
10.
ИК Старт
 10 4 2 4 16 - 19 14
11.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
12.
Осане
 10 3 4 3 13 - 19 13
13.
Мьёндален
 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
15.
Олесунн
 11 2 2 7 15 - 24 8
16.
Санднес
 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Брюне
 10 5 0 5 13 - 11 15
4.
Мосс
 10 4 1 5 18 - 21 13
5.
Рёуфосс
 10 3 4 3 11 - 12 13
6.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Стабек
 10 3 4 3 19 - 24 13
8.
Люн
 10 3 3 4 18 - 19 12
9.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
10.
Левангер
 11 2 5 4 16 - 19 11
11.
Олесунн
 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Ранхейм
 11 2 4 5 15 - 20 10
13.
Мьёндален
 9 2 2 5 11 - 16 8
14.
Осане
 10 2 2 6 14 - 15 8
15.
Санднес
 10 1 2 7 5 - 28 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
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Топ нарушителей
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Волеренга Fidel Brice Ambina 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Санднес 0:2 Волеренга онлайн

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