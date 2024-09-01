Тур: 21. Стадион: Oester Hus Arena.
0'
49' Желтая карточкаБркич Харис
0:1
50' ГолЮклеред Симен
0:2
64' ГолРиснаес Магнус
87' Желтая карточкаХейланн Томми
90'+8
Ход матча
49'
50'
0:1
64'
0:2
87'
24
Асанте
Эйрик
21
Бркич
Харис
18
Эбю
Олав
19
Daniel
Braut
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
17
Carl
Lange
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
13 Tord Flolid
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Стейнар Нильсен
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Санднес
Волеренга
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
4.25
1.67
Среднее время на гол
21
54
Всего голов
20
5
Голов в среднем за матч
2.86
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
31
126
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|8
|0.38
|Daniel Braut
|3
|0.14
|Сакор Важебах
|1
|0.05
|Нюхаген Андреас
|1
|0.05
|Herman Kleppa
|1
|0.05
|Markus Aanesland
|1
|0.05
|Бркич Харис
|1
|0.05
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.05
|Эбю Олав
|1
|0.05
|Artan Memedov
|1
|0.05
|Noah Bertelsen
|1
|0.05
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|9
|0.43
|Рийкс Мис
|9
|0.43
|Хоканс Даниэль
|5
|0.24
|Браянац Муамер
|5
|0.24
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (1)
|0.19
|Странд Петтер
|4
|0.19
|Камара Ола
|4
|0.19
|Риснаес Магнус
|3
|0.14
|Хеденстад Вегар
|2
|0.1
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.1
|Юклеред Симен
|1
|0.05
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.05
|Carl Lange
|1
|0.05
|Fidel Brice Ambina
|1
|0.05
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.05
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.05
|Ярл Себастиан
|1
|0.05
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.05
|Хаген Элиас
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюхаген Андреас
|5
|0
|Бркич Харис
|5
|0
|Хейланн Томми
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|4
|0
|Endre Osenbroch
|3
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Espen Hammer Berger
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|2
|0
|Daniel Braut
|2
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|6
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Волеренга
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
11
5
Санднес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Волеренга
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
3
29
Санднес
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
57% (12)
33% (7)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Волеренга
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
27
11
Упущенные победы
14
34
Голы по времени матча
Забито
15
26
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
6
23%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
6
40%
4
15%
61-75
1
7%
5
19%
76-90
Пропущено
25
13
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
12%
1
8%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
12%
5
38%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
10
40%
3
23%
61-75
4
16%
4
31%
76-90
Забито
5
30
1 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
9
30%
16-30
1
20%
1
3%
31-45
1
20%
6
20%
46-60
1
20%
5
17%
61-75
2
40%
8
27%
76-90
Пропущено
28
10
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
14%
1
10%
1-15
8
29%
1
10%
16-30
5
18%
2
20%
31-45
2
7%
2
20%
46-60
4
14%
3
30%
61-75
5
18%
1
10%
76-90
Забито
20
56
8 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 32
5 Забивали первыми 15
9 Не забивали 1
1
5%
3
5%
1-15
3
15%
15
27%
16-30
4
20%
6
11%
31-45
2
10%
10
18%
46-60
7
35%
9
16%
61-75
3
15%
13
23%
76-90
Пропущено
53
23
24 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
7
13%
2
9%
1-15
9
17%
1
4%
16-30
8
15%
7
30%
31-45
6
11%
2
9%
46-60
14
26%
6
26%
61-75
9
17%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Конгсвингер - Санднес 1:0 Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1
Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1
Волеренга
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2
Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1
Результаты матчей
Санднес
Волеренга
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Санднес
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
91
65
64
29
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
201
615
156
219
1011
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|6