  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 21.
Хельсинборг
0:2
Второй тайм: 90'
Треллеборг
0'
0:1
39' Гол
Pierre Larsen
0:2
45' Гол
Filip Bohman
65' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
78' Желтая карточка
Кабаши Ариан

Ход матча

39'
0:1
Pierre Larsen
(Filip Bohman)
45'
0:2
Filip Bohman
(Eren Alievski)
61'
Milan Rasmussen
Adrian Svanback
 
61'
Хелльборг Адам
Ervin Gigovac
 
61'
Chisom Chidi
Benjamin Acquah
 
65'
Биркфельдт Йон
 
73'
Benjamin Orn
Рогне Томас
 
77'
Кабаши Ариан
Lukas Kjellnaes
 
77'
 
Андерссон Маттиас
Othmane Salama
78'
Кабаши Ариан
 
85'
 
Бьеркен Фритьоф
Pierre Larsen
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Хельсинборг
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1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
34
Бьорквист
Маркус
14
Асома
Самуэль
7
Pierre
Larsen
22
Мартинссон
Фредрик
17
Filip
Bohman
29
Othmane
Salama
Хельсинборг
4-4-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Треллеборг

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
К
2:1
ТМК
0:1
С
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:0
ТМК
3:1
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0
А
1:3
А
7:3
ШК
2:1
ТМС
1:3
А
1:0
А
0:0
А
4:2
А
2:2
ТМС
3:4
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.27

Среднее время на гол

43
70

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.09
1.45

Среднее время на гол

82
61

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.59
1.36

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 9 (3) 0.43
Лупер Вильгельм 5 (2) 0.24
Benjamin Acquah 3 0.14
Ervin Gigovac 2 0.1
Биркфельдт Йон 2 0.1
Adrian Svanback 2 0.1
Milan Rasmussen 2 0.1
Benjamin Orn 1 0.05
Рогне Томас 1 0.05
Amar Muhsin 1 0.05
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 6 0.29
Pierre Larsen 4 0.19
Filip Bohman 4 0.19
Armin Culum 2 0.1
Zander Hyltoft 2 0.1
Othmane Salama 2 0.1
Eren Alievski 1 0.05
Мортенсен Николас 1 0.05
Бьеркен Фритьоф 1 0.05
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Бьорквист Маркус 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Биркфельдт Йон 6 0
Рогне Томас 3 1
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Lukas Kjellnaes 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лупер Вильгельм 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Adrian Svanback 1 0
William Westerlund 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 6 0
Хёрберг Феликс 4 0
Огвуче Абель 4 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Асома Самуэль 1 0
Emmanuel Godwin 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Хельсинборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

19
9
Хельсинборг
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Треллеборг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

24
13

Голы по времени матча

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
26%
6
46%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Забито

29
22
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
3
10%
2
9%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
9
31%
4
18%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
1
3%
5
23%
61-75
6
21%
7
32%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
10%
2
7%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
3
15%
8
30%
30%
31-45
6
30%
4
15%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
3
15%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2
Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Треллеборг

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:3
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
3
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
3
7
6
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
5
8
12
1.5
5
15
7
13
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 21 12 5 4 36 - 23 41
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 0:2 21 10 6 5 30 - 21 36
4.
Сандвикен
 21 10 5 6 36 - 25 35
5.
Эстер
 21 9 7 5 32 - 20 34
6.
Браге
 20 9 5 6 25 - 17 32
7.
Утсиктенс
 21 8 5 8 25 - 25 29
8.
Треллеборг
 2:0 21 8 5 8 23 - 28 29
9.
Варберг БоИС
 21 7 5 9 31 - 30 26
10.
Эребру
 21 6 6 9 27 - 28 24
11.
Эстерсунд
 21 6 6 9 22 - 30 24
12.
Гефле
 1:0 21 6 6 9 30 - 40 24
13.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
14.
Оддевольд
 21 5 7 9 23 - 37 22
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 0:1 21 5 4 12 13 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Браге
 10 6 2 2 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 1:0 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 2:0 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Хельсинборг
 0:2 11 3 5 3 10 - 11 14
15.
Оддевольд
 10 3 4 3 10 - 14 13
16.
Сковде АИК
 0:1 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 0:2 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Треллеборг
 2:0 11 4 2 5 11 - 14 14
5.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
6.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
8.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
9.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Гефле
 1:0 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 0:1 10 2 2 6 8 - 19 8
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 9 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Эстер Алиев Алибек 1 5
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Eren Alievski сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Filip Bohman бьет в цель!
  • 39'
    Filip Bohman сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Pierre Larsen бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Хельсинборг
    Ничья
    Треллеборг
    40.00
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    7.79
    4.12
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