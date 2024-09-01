Тур: 21.
0:2
Второй тайм: 90'
0'
0:1
39' ГолPierre Larsen
0:2
45' ГолFilip Bohman
65' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
78' Желтая карточкаКабаши Ариан
Ход матча
39'
0:1
45'
0:2
65'
78'
17
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Benjamin Orn
-
22 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Armin Culum
-
-
16 Ammar Asani
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Хельсинборг
Треллеборг
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
22 матча
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.27
Среднее время на гол
43
70
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.09
1.45
Среднее время на гол
82
61
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.59
1.36
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|9 (3)
|0.43
|Лупер Вильгельм
|5 (2)
|0.24
|Benjamin Acquah
|3
|0.14
|Ervin Gigovac
|2
|0.1
|Биркфельдт Йон
|2
|0.1
|Adrian Svanback
|2
|0.1
|Milan Rasmussen
|2
|0.1
|Benjamin Orn
|1
|0.05
|Рогне Томас
|1
|0.05
|Amar Muhsin
|1
|0.05
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|6
|0.29
|Pierre Larsen
|4
|0.19
|Filip Bohman
|4
|0.19
|Armin Culum
|2
|0.1
|Zander Hyltoft
|2
|0.1
|Othmane Salama
|2
|0.1
|Eren Alievski
|1
|0.05
|Мортенсен Николас
|1
|0.05
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.05
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Биркфельдт Йон
|6
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Lukas Kjellnaes
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Adrian Svanback
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|6
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Огвуче Абель
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Асома Самуэль
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Хельсинборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
19
9
Хельсинборг
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Треллеборг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
24
13
Голы по времени матча
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
26%
6
46%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Забито
29
22
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
3
10%
2
9%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
9
31%
4
18%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
1
3%
5
23%
61-75
6
21%
7
32%
76-90
Пропущено
20
27
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
10%
2
7%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
3
15%
8
30%
30%
31-45
6
30%
4
15%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
3
15%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2
Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Треллеборг
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:3
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:1
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
3
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
64
37
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
155
812
515
713
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|5
|4
|36 - 23
|41
|2.
|21
|10
|8
|3
|38 - 22
|38
|3.
|0:2
|21
|10
|6
|5
|30 - 21
|36
|4.
|21
|10
|5
|6
|36 - 25
|35
|5.
|21
|9
|7
|5
|32 - 20
|34
|6.
|20
|9
|5
|6
|25 - 17
|32
|7.
|21
|8
|5
|8
|25 - 25
|29
|8.
|2:0
|21
|8
|5
|8
|23 - 28
|29
|9.
|21
|7
|5
|9
|31 - 30
|26
|10.
|21
|6
|6
|9
|27 - 28
|24
|11.
|21
|6
|6
|9
|22 - 30
|24
|12.
|1:0
|21
|6
|6
|9
|30 - 40
|24
|13.
|20
|6
|5
|9
|30 - 30
|23
|14.
|21
|5
|7
|9
|23 - 37
|22
|15.
|21
|5
|5
|11
|17 - 31
|20
|16.
|0:1
|21
|5
|4
|12
|13 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|22 - 6
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|3.
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|7.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|8.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|10.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|11.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|13.
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|14.
|0:2
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|15.
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|16.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|5 - 12
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|3.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|4.
|2:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|5.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|9.
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|10.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|12.
|1:0
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|13.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 18
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|3 - 19
|3
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|9 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 5
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5