  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 21.
Хельсинборг
0:3
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
39' Гол
Pierre Larsen
0:2
45' Гол
Filip Bohman
65' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
78' Желтая карточка
Кабаши Ариан
0:3
90' Гол
Бьеркен Фритьоф
90'+7
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
34
Бьорквист
Маркус
14
Асома
Самуэль
7
Pierre
Larsen
22
Мартинссон
Фредрик
17
Filip
Bohman
29
Othmane
Salama
Хельсинборг
4-4-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Треллеборг

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
К
2:1
ТМК
0:1
С
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:0
ТМК
3:1
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0
А
1:3
А
7:3
ШК
2:1
ТМС
1:3
А
1:0
А
0:0
А
4:2
А
2:2
ТМС
3:4
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.27

Среднее время на гол

43
70

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.09
1.45

Среднее время на гол

82
61

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.59
1.36

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 9 (3) 0.43
Лупер Вильгельм 5 (2) 0.24
Benjamin Acquah 3 0.14
Ervin Gigovac 2 0.1
Биркфельдт Йон 2 0.1
Adrian Svanback 2 0.1
Milan Rasmussen 2 0.1
Benjamin Orn 1 0.05
Рогне Томас 1 0.05
Amar Muhsin 1 0.05
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 6 0.29
Pierre Larsen 4 0.19
Filip Bohman 4 0.19
Armin Culum 2 0.1
Zander Hyltoft 2 0.1
Бьеркен Фритьоф 2 0.1
Othmane Salama 2 0.1
Eren Alievski 1 0.05
Мортенсен Николас 1 0.05
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Johannes Kack 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Биркфельдт Йон 6 0
Рогне Томас 3 1
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Lukas Kjellnaes 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Лупер Вильгельм 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Adrian Svanback 1 0
William Westerlund 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 6 0
Хёрберг Феликс 4 0
Огвуче Абель 4 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Асома Самуэль 1 0
Emmanuel Godwin 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Хельсинборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Треллеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

19
9
Хельсинборг
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Треллеборг
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

24
13

Голы по времени матча

Забито

10
12
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
5
42%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
4
33%
4
29%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
26%
6
46%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Забито

29
25
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
3
10%
2
8%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
9
31%
6
24%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
1
3%
5
20%
61-75
6
21%
8
32%
76-90

Пропущено

23
27
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
9%
2
7%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
22%
8
30%
30%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
4
17%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2
Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Треллеборг

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:3
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:3
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
3
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
4
1.5
4
7
6
4
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
16
5
8
13
1.5
6
15
7
14
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 21 12 5 4 36 - 23 41
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 21 10 6 5 30 - 22 36
4.
Сандвикен
 21 10 5 6 36 - 25 35
5.
Эстер
 21 9 7 5 32 - 20 34
6.
Браге
 0:1 21 9 5 7 25 - 18 32
7.
Утсиктенс
 21 8 5 8 25 - 25 29
8.
Треллеборг
 21 8 5 8 24 - 28 29
9.
Эргрюте
 1:0 21 7 5 9 31 - 30 26
10.
Варберг БоИС
 21 7 5 9 31 - 30 26
11.
Эребру
 21 6 6 9 27 - 28 24
12.
Эстерсунд
 21 6 6 9 22 - 30 24
13.
Гефле
 21 6 6 9 30 - 40 24
14.
Оддевольд
 21 5 7 9 23 - 37 22
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 21 5 4 12 13 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Браге
 0:1 11 6 2 3 16 - 9 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Эргрюте
 1:0 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
15.
Оддевольд
 10 3 4 3 10 - 14 13
16.
Сковде АИК
 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Треллеборг
 11 4 2 5 12 - 14 14
5.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
6.
Браге
 0:1 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Эргрюте
 1:0 10 3 3 4 12 - 14 12
8.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
9.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
10.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 9 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Mamadou Diagne 7
Эстер Алиев Алибек 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Eren Alievski сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Filip Bohman бьет в цель!
    • 39'
      Filip Bohman сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Pierre Larsen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хельсинборг 0:3 Треллеборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный