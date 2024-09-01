  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 21.
Сковде АИК
0:1
Второй тайм: 90+'
Гефле
0'
17' Желтая карточка
Адриан Самуэль
53' Желтая карточка
Filip Drinic
0:1
69' Гол
Лундин Антон
81' Желтая карточка
Абрахам Саргон

Ход матча

17'
 
Адриан Самуэль
53'
Filip Drinic
 
69'
0:1
Лундин Антон
75'
Stefan Alexander Ljubicic
Hugo Engstroem
 
75'
Kenan Bilalovic
Shergo Shhab
 
75'
 
Samouil Izountouemoi
Рафаэль Йорк
81'
Абрахам Саргон
 
87'
Armend Suljev
Сёрман Самуэль
 
87'
Emil Skillermo
Абрахам Эльмар
 
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Гефле
60.00
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3.64
Все Коэффициенты
30
Зендехас
Адриан
18
Edvin
Tellgren
4
Filip
Drinic
3
Filip
Schyberg
19
Сёрман
Самуэль
21
Marcus
Mikhail
10
Абрахам
Саргон
6
Абрахам
Эльмар
11
Mamadou
Diagne
13
Hugo
Engstroem
99
Shergo
Shhab
22
Нилльсон
Маттиас
19
Аспгрен
Кристоффер
29
Ройсхенберг
Мартин
3
Адольфссон
Йеспер
15
Gustav
Friberg
7
Эдквист
Адриан
6
Лагерфельдт
Лукас
35
Адриан
Самуэль
24
Рафаэль
Йорк
9
Йельте
Якоб
11
Энглунд
Лео
Сковде АИК
5-4-1
Гефле
4-4-2

История личных встреч

Сковде АИК
Гефле

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
4:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
135

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 3 0.14
Моро Мамудо 3 0.14
Filip Schyberg 2 0.1
Абрахам Саргон 2 (2) 0.1
Emil Skillermo 1 0.05
Mikael Moerk 1 0.05
Mamadou Diagne 1 0.05
Fritiof Hellichius 0 0
Сёрман Самуэль 0 0
Edvin Tellgren 0 0
Armend Suljev 0 0
Marcus Mikhail 0 0
Shergo Shhab 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 7 0.33
Constantino Capotondi 6 0.29
Энглунд Лео 6 (1) 0.29
Лундин Антон 4 0.19
Ройсхенберг Мартин 2 0.1
Эдквист Адриан 2 0.1
Лагерфельдт Лукас 2 0.1
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 5 1
Mamadou Diagne 6 0
Stefan Alexander Ljubicic 4 0
Зендехас Адриан 3 0
Абрахам Эльмар 3 0
Hugo Engstroem 3 0
Абрахам Саргон 2 0
Fritiof Hellichius 2 0
Сёрман Самуэль 2 0
Elias Lindell 2 0
Marcus Mikhail 2 0
Srdjan Tufegdzic 2 0
Filip Drinic 2 0
Овсенек Жига 1 0
Моро Мамудо 1 0
Edvin Tellgren 1 0
Armend Suljev 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 5 0
Лагерфельдт Лукас 5 0
Эдквист Адриан 2 1
Ройсхенберг Мартин 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Gustav Friberg 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Гефле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
9
Сковде АИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Гефле
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

6
14
Сковде АИК
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Гефле
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

8
23

Голы по времени матча

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
20%
2
18%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
5
45%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

11
24
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
36%
5
21%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
3
27%
8
33%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
17
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
3
18%
1-15
3
16%
4
24%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
7
37%
4
24%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
12%
76-90

Забито

13
28
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 5
2
15%
5
18%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
2
15%
7
25%
76-90

Пропущено

30
41
10 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
7%
5
12%
1-15
3
10%
8
20%
16-30
5
17%
9
22%
31-45
8
27%
6
15%
46-60
5
17%
2
5%
61-75
7
23%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Орсунда - Сковде АИК 0:5 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Браге - Сковде АИК 2:0
Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0
Гефле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4
Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0

Результаты матчей

Сковде АИК
Гефле

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
2:1
2 раза 10%
0:0
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
9 раз 45%
2
2 раза 10%
2
8 раз 40%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
15
5
2
18
1.5
11
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 21 12 5 4 36 - 23 41
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 0:2 21 10 6 5 30 - 21 36
4.
Сандвикен
 21 10 5 6 36 - 25 35
5.
Эстер
 21 9 7 5 32 - 20 34
6.
Браге
 20 9 5 6 25 - 17 32
7.
Утсиктенс
 21 8 5 8 25 - 25 29
8.
Треллеборг
 2:0 21 8 5 8 23 - 28 29
9.
Варберг БоИС
 21 7 5 9 31 - 30 26
10.
Эребру
 21 6 6 9 27 - 28 24
11.
Эстерсунд
 21 6 6 9 22 - 30 24
12.
Гефле
 1:0 21 6 6 9 30 - 40 24
13.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
14.
Оддевольд
 21 5 7 9 23 - 37 22
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 0:1 21 5 4 12 13 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Браге
 10 6 2 2 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 1:0 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 2:0 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Хельсинборг
 0:2 11 3 5 3 10 - 11 14
15.
Оддевольд
 10 3 4 3 10 - 14 13
16.
Сковде АИК
 0:1 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 0:2 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Треллеборг
 2:0 11 4 2 5 11 - 14 14
5.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
6.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
8.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
9.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Гефле
 1:0 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 0:1 10 2 2 6 8 - 19 8
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 9 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Эстер Алиев Алибек 1 5
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
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  • 53'
    Filip Drinic получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Адриан Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Гефле
60.00
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4.70
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3.64
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Сковде АИК
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