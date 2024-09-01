Тур: 21.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
17' Желтая карточкаАдриан Самуэль
53' Желтая карточкаFilip Drinic
0:1
69' ГолЛундин Антон
81' Желтая карточкаАбрахам Саргон
Ход матча
17'
53'
69'
0:1
81'
99
Shergo
Shhab
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Shergo ShhabНападающий
- Запасные игроки
-
23 Овсенек ЖигаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Charbel Abraham
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Сковде АИК
Гефле
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
135
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|3
|0.14
|Моро Мамудо
|3
|0.14
|Filip Schyberg
|2
|0.1
|Абрахам Саргон
|2 (2)
|0.1
|Emil Skillermo
|1
|0.05
|Mikael Moerk
|1
|0.05
|Mamadou Diagne
|1
|0.05
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Сёрман Самуэль
|0
|0
|Edvin Tellgren
|0
|0
|Armend Suljev
|0
|0
|Marcus Mikhail
|0
|0
|Shergo Shhab
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|7
|0.33
|Constantino Capotondi
|6
|0.29
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.29
|Лундин Антон
|4
|0.19
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.1
|Эдквист Адриан
|2
|0.1
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.1
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|5
|1
|Mamadou Diagne
|6
|0
|Stefan Alexander Ljubicic
|4
|0
|Зендехас Адриан
|3
|0
|Абрахам Эльмар
|3
|0
|Hugo Engstroem
|3
|0
|Абрахам Саргон
|2
|0
|Fritiof Hellichius
|2
|0
|Сёрман Самуэль
|2
|0
|Elias Lindell
|2
|0
|Marcus Mikhail
|2
|0
|Srdjan Tufegdzic
|2
|0
|Filip Drinic
|2
|0
|Овсенек Жига
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Edvin Tellgren
|1
|0
|Armend Suljev
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|5
|0
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Gustav Friberg
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Гефле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
9
Сковде АИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Гефле
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
6
14
Сковде АИК
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Гефле
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
8
23
Голы по времени матча
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
20%
2
18%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
5
45%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
11
24
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
36%
5
21%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
3
27%
8
33%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
17
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
3
18%
1-15
3
16%
4
24%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
7
37%
4
24%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
12%
76-90
Забито
13
28
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 5
2
15%
5
18%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
2
15%
7
25%
76-90
Пропущено
30
41
10 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
7%
5
12%
1-15
3
10%
8
20%
16-30
5
17%
9
22%
31-45
8
27%
6
15%
46-60
5
17%
2
5%
61-75
7
23%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Орсунда - Сковде АИК 0:5 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Браге - Сковде АИК 2:0
Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0
Гефле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4
Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0
Результаты матчей
Сковде АИК
Гефле
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
2:1
2 раза 10%
0:0
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
9 раз 45%
2
2 раза 10%
2
8 раз 40%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
155
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|5
|4
|36 - 23
|41
|2.
|21
|10
|8
|3
|38 - 22
|38
|3.
|0:2
|21
|10
|6
|5
|30 - 21
|36
|4.
|21
|10
|5
|6
|36 - 25
|35
|5.
|21
|9
|7
|5
|32 - 20
|34
|6.
|20
|9
|5
|6
|25 - 17
|32
|7.
|21
|8
|5
|8
|25 - 25
|29
|8.
|2:0
|21
|8
|5
|8
|23 - 28
|29
|9.
|21
|7
|5
|9
|31 - 30
|26
|10.
|21
|6
|6
|9
|27 - 28
|24
|11.
|21
|6
|6
|9
|22 - 30
|24
|12.
|1:0
|21
|6
|6
|9
|30 - 40
|24
|13.
|20
|6
|5
|9
|30 - 30
|23
|14.
|21
|5
|7
|9
|23 - 37
|22
|15.
|21
|5
|5
|11
|17 - 31
|20
|16.
|0:1
|21
|5
|4
|12
|13 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|22 - 6
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|3.
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|7.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|8.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|10.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|11.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|13.
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|14.
|0:2
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|15.
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|16.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|5 - 12
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|3.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|4.
|2:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|5.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|9.
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|10.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|12.
|1:0
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|13.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 18
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|3 - 19
|3
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|9 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 5
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5