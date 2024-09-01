  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 21.
Сковде АИК
0:1
Конец матча
Гефле
0'
17' Желтая карточка
Адриан Самуэль
53' Желтая карточка
Filip Drinic
0:1
68' Гол
Gustav Friberg
81' Желтая карточка
Абрахам Саргон
90' Желтая карточка
Лундин Антон
90' Желтая карточка
Mamadou Diagne
90'+7
30
Зендехас
Адриан
18
Edvin
Tellgren
4
Filip
Drinic
3
Filip
Schyberg
19
Сёрман
Самуэль
21
Marcus
Mikhail
10
Абрахам
Саргон
6
Абрахам
Эльмар
11
Mamadou
Diagne
13
Hugo
Engstroem
99
Shergo
Shhab
22
Нилльсон
Маттиас
19
Аспгрен
Кристоффер
29
Ройсхенберг
Мартин
3
Адольфссон
Йеспер
15
Gustav
Friberg
7
Эдквист
Адриан
6
Лагерфельдт
Лукас
35
Адриан
Самуэль
24
Рафаэль
Йорк
9
Йельте
Якоб
11
Энглунд
Лео
Сковде АИК
5-4-1
Гефле
4-4-2

История личных встреч

Сковде АИК
Гефле

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
4:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
135

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 3 0.14
Моро Мамудо 3 0.14
Filip Schyberg 2 0.1
Абрахам Саргон 2 (2) 0.1
Emil Skillermo 1 0.05
Mikael Moerk 1 0.05
Mamadou Diagne 1 0.05
Fritiof Hellichius 0 0
Сёрман Самуэль 0 0
Edvin Tellgren 0 0
Armend Suljev 0 0
Marcus Mikhail 0 0
Shergo Shhab 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 7 0.33
Constantino Capotondi 6 0.29
Энглунд Лео 6 (1) 0.29
Лундин Антон 3 0.14
Ройсхенберг Мартин 2 0.1
Эдквист Адриан 2 0.1
Лагерфельдт Лукас 2 0.1
Gustav Friberg 1 0.05
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Diagne 7 0
Filip Schyberg 5 1
Stefan Alexander Ljubicic 4 0
Зендехас Адриан 3 0
Абрахам Эльмар 3 0
Hugo Engstroem 3 0
Абрахам Саргон 2 0
Fritiof Hellichius 2 0
Сёрман Самуэль 2 0
Elias Lindell 2 0
Marcus Mikhail 2 0
Srdjan Tufegdzic 2 0
Filip Drinic 2 0
Овсенек Жига 1 0
Моро Мамудо 1 0
Edvin Tellgren 1 0
Armend Suljev 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 5 0
Лагерфельдт Лукас 5 0
Эдквист Адриан 2 1
Ройсхенберг Мартин 3 0
Лундин Антон 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Gustav Friberg 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Гефле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
9
Сковде АИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Гефле
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

6
14
Сковде АИК
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Гефле
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

8
23

Голы по времени матча

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
20%
2
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
6
50%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
33%
5
21%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
4
33%
2
8%
61-75
3
25%
8
33%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
17
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
3
18%
1-15
3
16%
4
24%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
7
37%
4
24%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
12%
76-90

Забито

13
29
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 5
2
15%
5
17%
1-15
3
23%
1
3%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
2
15%
7
24%
61-75
2
15%
7
24%
76-90

Пропущено

31
41
10 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
6%
5
12%
1-15
3
10%
8
20%
16-30
5
16%
9
22%
31-45
8
26%
6
15%
46-60
6
19%
2
5%
61-75
7
23%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Орсунда - Сковде АИК 0:5 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Браге - Сковде АИК 2:0
Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0
Гефле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4
Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0

Результаты матчей

Сковде АИК
Гефле

Точный счет

0:2
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
9 раз 43%
2
2 раза 10%
2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
4
2
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
16
5
2
19
1.5
11
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 21 12 5 4 36 - 23 41
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 21 10 6 5 30 - 22 36
4.
Сандвикен
 21 10 5 6 36 - 25 35
5.
Эстер
 21 9 7 5 32 - 20 34
6.
Браге
 0:1 21 9 5 7 25 - 18 32
7.
Утсиктенс
 21 8 5 8 25 - 25 29
8.
Треллеборг
 21 8 5 8 24 - 28 29
9.
Эргрюте
 1:0 21 7 5 9 31 - 30 26
10.
Варберг БоИС
 21 7 5 9 31 - 30 26
11.
Эребру
 21 6 6 9 27 - 28 24
12.
Эстерсунд
 21 6 6 9 22 - 30 24
13.
Гефле
 21 6 6 9 30 - 40 24
14.
Оддевольд
 21 5 7 9 23 - 37 22
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 21 5 4 12 13 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Браге
 0:1 11 6 2 3 16 - 9 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Эргрюте
 1:0 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
15.
Оддевольд
 10 3 4 3 10 - 14 13
16.
Сковде АИК
 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Треллеборг
 11 4 2 5 12 - 14 14
5.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
6.
Браге
 0:1 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Эргрюте
 1:0 10 3 3 4 12 - 14 12
8.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
9.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
10.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 9 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Mamadou Diagne 7
Эстер Алиев Алибек 1 5
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Энглунд Лео уходит с поля. Лундин Антон выходит вместо него
    • 53'
      Filip Drinic получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Адриан Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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