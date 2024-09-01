Тур: 21. Стадион: Platinumcars Arena.
3:3
Конец матча
0'
1:0
25' ГолНюман Кристоффер
31' Желтая карточкаSamuel Holm
1:1
47' ГолЮссеф Али
2:1
49' ГолНюман Кристоффер
2:2
54' ГолSamuel Holm
58' Желтая карточкаСисей Йеспер
2:3
74' ПенальтиЮссеф Али
81' Желтая карточкаГустафссон Симон
90' Желтая карточкаВатсон Макс
90' Желтая карточкаАбрахамссон Петер
3:3
90' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
90'+6
Ход матча
25'
31'
47'
1:1
49'
54'
2:2
58'
74'
2:3
81'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 8
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
15
Samuel
Holm
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
33 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Хеккен
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
31 матч
38.7%
16.1%
45.2%
12 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Среднее время на гол
52
80
Всего голов
37
18
Голов в среднем за матч
2.18
1.29
Среднее время на гол
41
70
Всего голов
61
37
Голов в среднем за матч
1.97
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|10
|0.48
|Прица Тим
|4
|0.19
|Траустасон Арнор
|4
|0.19
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.19
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|0.14
|Kevin Jansson
|1
|0.05
|Ture Sandberg
|1
|0.05
|Лушаку Исмет
|1
|0.05
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инусса Зейдан
|6
|0.3
|Лаюни Амор
|5
|0.25
|Юссеф Али
|5 (1)
|0.25
|Хрстич Срджан
|5
|0.25
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.2
|Рюгор Миккель
|3
|0.15
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.15
|Линдберг Юлиус
|3
|0.15
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.1
|Ромео Аман
|1
|0.05
|Ховланд Эвен
|1
|0.05
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.05
|Samuel Holm
|1
|0.05
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Ватсон Макс
|4
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Сисей Йеспер
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Густафссон Симон
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Лундквист Адам
|3
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Инусса Зейдан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Хеккен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
8
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хеккен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
5
20
ИФК Норрчепинг
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Хеккен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
12%
5
31%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
18%
5
25%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
5
23%
5
25%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
2
9%
6
30%
76-90
Забито
11
24
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
27%
4
17%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
6
55%
6
25%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Пропущено
23
17
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
5
29%
29%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90
Забито
28
40
8 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
0
0%
3
8%
1-15
6
21%
7
18%
16-30
2
7%
7
18%
31-45
8
29%
11
28%
46-60
7
25%
6
15%
61-75
5
18%
6
15%
76-90
Пропущено
45
37
22 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
8
18%
6
16%
1-15
7
16%
7
19%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
8
18%
10
27%
46-60
8
18%
2
5%
61-75
7
16%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1
ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3
Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Хеккен
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
13 раз 62%
2
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
3
6 раз 30%
2
4 раза 20%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
47
73
29
55
110
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
28
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
173
615
137
219
911
120
317
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6