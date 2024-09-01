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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 21. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
3:3
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
25' Гол
Нюман Кристоффер
31' Желтая карточка
Samuel Holm
1:1
47' Гол
Юссеф Али
2:1
49' Гол
Нюман Кристоффер
2:2
54' Гол
Samuel Holm
58' Желтая карточка
Сисей Йеспер
2:3
74' Пенальти
Юссеф Али
81' Желтая карточка
Густафссон Симон
90' Желтая карточка
Ватсон Макс
90' Желтая карточка
Абрахамссон Петер
3:3
90' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
90'+6
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
24
Эрикссон
Антон
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
38
Ture
Sandberg
37
Moutaz
Neffati
26
Хазени
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
5
Нюман
Кристоффер
26
Абрахамссон
Петер
11
Линдберг
Юлиус
4
Лоде
Мариус
5
Ховланд
Эвен
7
Лаурсен
Якоб-Баррет
44
Ларсен
Ларс
Олден
14
Густафссон
Симон
15
Samuel
Holm
23
Jeremy
Agbonifo
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Хеккен

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

38.7%
16.1%
45.2%
12 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

А
1:2
А
4:1
А
2:2
К
3:0
А
3:3
А
1:1
А
5:0
А
0:1
К
2:3
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
4:1
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
3:1
А
0:2
КШ
3:1
К
3:1
А
0:0
А
2:0
А
1:0
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
0:1
А
2:2

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.71
1.12

Среднее время на гол

52
80

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

2.18
1.29

Среднее время на гол

41
70

Всего голов

61
37

Голов в среднем за матч

1.97
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 10 0.48
Прица Тим 4 0.19
Траустасон Арнор 4 0.19
Сигюргейрссон Исак 4 0.19
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 0.14
Kevin Jansson 1 0.05
Ture Sandberg 1 0.05
Лушаку Исмет 1 0.05
Бьёрк Карл 0 0
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
Moutaz Neffati 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инусса Зейдан 6 0.3
Лаюни Амор 5 0.25
Юссеф Али 5 (1) 0.25
Хрстич Срджан 5 0.25
Густафссон Симон 4 (1) 0.2
Рюгор Миккель 3 0.15
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.15
Линдберг Юлиус 3 0.15
Чилуфя Эдвард 2 0.1
Ромео Аман 1 0.05
Ховланд Эвен 1 0.05
Jeremy Agbonifo 1 0.05
Samuel Holm 1 0.05
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Ватсон Макс 4 0
Каллей Яхья 4 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Салихович Дино 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Прица Тим 1 0
Сисей Йеспер 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 4 0
Густафссон Симон 4 0
Лаюни Амор 3 0
Лундквист Адам 3 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Инусса Зейдан 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Samuel Holm 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Хеккен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
8
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хеккен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

5
20
ИФК Норрчепинг
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Хеккен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
12%
5
31%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
18%
5
25%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
5
23%
5
25%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
2
9%
6
30%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
27%
4
17%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
6
55%
6
25%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Пропущено

23
17
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
5
29%
29%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90

Забито

28
40
8 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
0
0%
3
8%
1-15
6
21%
7
18%
16-30
2
7%
7
18%
31-45
8
29%
11
28%
46-60
7
25%
6
15%
61-75
5
18%
6
15%
76-90

Пропущено

45
37
22 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
8
18%
6
16%
1-15
7
16%
7
19%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
8
18%
10
27%
46-60
8
18%
2
5%
61-75
7
16%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1
ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3
Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Хеккен

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
13 раз 62%
2
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
3
6 раз 30%
2
4 раза 20%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
7
3
2
9
2.5
5
5
1
10
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
17
3
6
15
1.5
13
7
2
19
2.5
9
11
1
20
3.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 21 15 3 3 53 - 19 48
2.
Хаммарбю
 21 12 3 6 37 - 20 39
3.
Юргорден
 20 12 2 6 33 - 22 38
4.
Мьельбю
 21 11 3 7 34 - 28 36
5.
АИК
 21 11 2 8 34 - 35 35
6.
Эльфсборг
 21 10 3 8 42 - 32 33
7.
ГАИС
 21 10 3 8 25 - 25 33
8.
Хеккен
 20 9 5 6 42 - 35 32
9.
Сириус
 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Броммапойкарна
 21 6 8 7 36 - 41 26
11.
ИФК Норрчепинг
 21 7 3 11 28 - 45 24
12.
Хальмстад
 21 7 0 14 23 - 39 21
13.
Гётеборг
 21 5 6 10 21 - 32 21
14.
Вернаму
 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Вестерос
 21 5 3 13 18 - 29 18
16.
Кальмар
 21 5 3 13 27 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
10.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 10 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
13.
Вестерос
 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
6.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
7.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 10 4 0 6 11 - 15 12
10.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
Эльфсборг
 10 2 2 6 14 - 21 8
15.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Samuel Leach Holm получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Шабани Лаорент сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 3:3 Хеккен онлайн

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