Тур: 21. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
56' Желтая карточкаФредериксен Николай
56' Желтая карточкаПинас Шакилль
59' Желтая карточкаХаммар Фредрик
73' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
73' Желтая карточкаBazoumana Toure
81' Желтая карточкаСтранд Симон
86' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
87' Красная карточкаHussein Carneil
90' Желтая карточкаБагер Йонас
0:1
90' ГолJusef Erabi
90'+15
Ход матча
56'
59'
73'
73'
81'
87'
90'
90'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
17
Вендт
Оскар
15
Крузе
Давид
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Lucas Kahed
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Gent Elezaj
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Гётеборг
Хаммарбю
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.91
0.93
Среднее время на гол
99
96
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.91
Среднее время на гол
54
99
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.35
0.92
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
66
97
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|6
|0.29
|Норлин Густаф
|3
|0.14
|Thomas Santos
|2
|0.1
|Муколли Арбнор
|2
|0.1
|Петтерссон Оскар
|2
|0.1
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0.05
|Свенссон Густаф
|1
|0.05
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.05
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.05
|Карлстранд Линус
|1
|0.05
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.33
|Bazoumana Toure
|6
|0.29
|Jusef Erabi
|6
|0.29
|Пинас Шакилль
|4
|0.19
|Теки Тесфальдет
|3
|0.14
|Deniz Gul
|3
|0.14
|Йоханссон Оскар
|2 (1)
|0.1
|Джуканович Виктор
|2
|0.1
|Саиди Абдельрахман
|2
|0.1
|Куртулус Эдвин
|1
|0.05
|Marc Llinares
|1
|0.05
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|5
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Карлен Адам
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Странд Симон
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
2
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хаммарбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
8
19
Гётеборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Хаммарбю
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
16
21
Голы по времени матча
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
3
30%
6
35%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
7
47%
4
36%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Забито
13
20
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
23%
6
30%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
3
23%
4
20%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Забито
23
37
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
2
9%
5
14%
1-15
2
9%
7
19%
16-30
2
9%
1
3%
31-45
4
17%
7
19%
46-60
7
30%
9
24%
61-75
6
26%
8
22%
76-90
Пропущено
30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
1
3%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
11
37%
4
20%
31-45
5
17%
4
20%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
8
27%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0
Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3
Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Результаты матчей
Гётеборг
Хаммарбю
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
82
110
73
110
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
37
56
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
165
417
129
219
813
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|6
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6