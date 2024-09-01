  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 21. Стадион: .
Гётеборг
0:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
56' Желтая карточка
Фредериксен Николай
56' Желтая карточка
Пинас Шакилль
59' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
73' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
73' Желтая карточка
Bazoumana Toure
81' Желтая карточка
Странд Симон
86' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
87' Красная карточка
Hussein Carneil
90' Желтая карточка
Багер Йонас
0:1
90' Гол
Jusef Erabi
90'+15

Ход матча

55'
 
Странд Симон
Фофана Ибрахима
56'
Фредериксен Николай
 
56'
 
Пинас Шакилль
59'
 
Хаммар Фредрик
64'
Скеллеруп Лаурс
Фредериксен Николай
 
64'
Норлин Густаф
Крузе Давид
 
73'
Эрлингмарк Огюст
 
73'
 
Bazoumana Toure
76'
Карлен Адам
Трондсен Андерс
 
80'
 
Маджед Монтадер
Bazoumana Toure
81'
 
Странд Симон
83'
Hussein Carneil
Paulos Abraham
 
86'
Тордарсон Колбейнн
 
87'
Hussein Carneil
 
89'
 
Фенгер Мадс
Хаммар Фредрик
89'
 
Ти Дивайн
Йоханссон Оскар
90'
Багер Йонас
 
90'
0:1
Jusef Erabi
(Маджед Монтадер)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
12
Карлстрём
Якоб
13
Свенссон
Густаф
3
Эрлингмарк
Огюст
17
Вендт
Оскар
8
Багер
Йонас
6
Трондсен
Андерс
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
23
Тордарсон
Колбейнн
15
Крузе
Давид
11
Paulos
Abraham
22
Фредериксен
Николай
1
Хан
Уорнер
17
Фофана
Ибрахима
6
Вагич
Павле
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
22
Маркус
Карлссон
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
Гётеборг
5-3-2
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Гётеборг
Хаммарбю

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

А
0:1
ТМК
1:3
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:0
ТМК
2:0
А
3:0
А
0:0
А
0:4
А
1:1
К
1:3
А
6:2
А
0:0
А
3:0
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
2:0
А
0:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.91
0.93

Среднее время на гол

99
96

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.91

Среднее время на гол

54
99

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.35
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
97

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 6 0.29
Норлин Густаф 3 0.14
Thomas Santos 2 0.1
Муколли Арбнор 2 0.1
Петтерссон Оскар 2 0.1
Тордарсон Колбейнн 1 0.05
Свенссон Густаф 1 0.05
Malick Junior Yalcouye 1 0.05
Вендт Оскар 1 0.05
Скеллеруп Лаурс 1 0.05
Карлстранд Линус 1 0.05
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.33
Bazoumana Toure 6 0.29
Jusef Erabi 6 0.29
Пинас Шакилль 4 0.19
Теки Тесфальдет 3 0.14
Deniz Gul 3 0.14
Йоханссон Оскар 2 (1) 0.1
Джуканович Виктор 2 0.1
Саиди Абдельрахман 2 0.1
Куртулус Эдвин 1 0.05
Marc Llinares 1 0.05
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0
Маджед Монтадер 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 5 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Багер Йонас 2 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Paulos Abraham 2 0
Hussein Carneil 0 1
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Карлен Адам 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Крузе Давид 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 6 0
Хаммар Фредрик 4 0
Теки Тесфальдет 3 0
Bazoumana Toure 3 0
Вагич Павле 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Странд Симон 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
2
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хаммарбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

8
19
Гётеборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Хаммарбю
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
3
30%
6
35%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
7
47%
4
36%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Забито

13
20
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
23%
6
30%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
3
23%
4
20%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Забито

23
37
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
2
9%
5
14%
1-15
2
9%
7
19%
16-30
2
9%
1
3%
31-45
4
17%
7
19%
46-60
7
30%
9
24%
61-75
6
26%
8
22%
76-90

Пропущено

30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
1
3%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
11
37%
4
20%
31-45
5
17%
4
20%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
8
27%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0
Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3
Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1

Результаты матчей

Гётеборг
Хаммарбю

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
10
1.5
7
3
1
10
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
16
5
4
17
1.5
12
9
2
19
2.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 21 15 3 3 53 - 19 48
2.
Хаммарбю
 21 12 3 6 37 - 20 39
3.
Юргорден
 20 12 2 6 33 - 22 38
4.
Мьельбю
 21 11 3 7 34 - 28 36
5.
АИК
 21 11 2 8 34 - 35 35
6.
Эльфсборг
 21 10 3 8 42 - 32 33
7.
ГАИС
 21 10 3 8 25 - 25 33
8.
Хеккен
 20 9 5 6 42 - 35 32
9.
Сириус
 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Броммапойкарна
 21 6 8 7 36 - 41 26
11.
ИФК Норрчепинг
 21 7 3 11 28 - 45 24
12.
Хальмстад
 21 7 0 14 23 - 39 21
13.
Гётеборг
 21 5 6 10 21 - 32 21
14.
Вернаму
 21 5 5 11 22 - 32 20
15.
Вестерос
 21 5 3 13 18 - 29 18
16.
Кальмар
 21 5 3 13 27 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 10 7 0 3 21 - 11 21
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
8.
Юргорден
 10 5 2 3 12 - 10 17
9.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
10.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 10 15
11.
Сириус
 10 4 2 4 19 - 14 14
12.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
13.
Вестерос
 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Кальмар
 10 2 2 6 14 - 21 8
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
2.
Мальмё
 11 6 3 2 26 - 15 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 11 4 4 3 21 - 18 16
6.
Вернаму
 10 4 3 3 12 - 8 15
7.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 10 4 0 6 11 - 15 12
10.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
11.
ГАИС
 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
Эльфсборг
 10 2 2 6 14 - 21 8
15.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Эльфсборг Хольмен Себастьян 6
Юргорден Сабович Бесард 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гётеборг 0:1 Хаммарбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный