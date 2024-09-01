Тур: 21.
0'
29' Желтая карточкаOskar Aagren
34' Желтая карточкаАзулай Джонатан
0:1
37' ПенальтиАзулай Джонатан
38' Вторая желтая карточкаOskar Aagren
Ход матча
29'
34'
37'
0:1
38'
22
Вейлид
Сесар
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
15 Oliwer Stark
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Браге
Эргрюте
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.22
Среднее время на гол
42
73
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.94
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
46
72
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|10 (2)
|0.48
|Amar Muhsin
|3
|0.14
|Johan Arvidsson
|2
|0.1
|Henry Sletsjoee
|2
|0.1
|Берггрен Густав
|2
|0.1
|Тити Адиль
|2
|0.1
|Викстрём Эмиль
|1
|0.05
|Christopher Redenstrand
|1
|0.05
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.05
|Ferhan Abic
|1
|0.05
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.29
|Noah Christoffersson
|5
|0.24
|Азулай Джонатан
|4 (4)
|0.19
|Абукар Айдарус
|3
|0.14
|Свенссон Уильям
|3
|0.14
|Люндберг Виктор
|2
|0.1
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.1
|Полсон Дэниел
|1
|0.05
|Дальквист Исак
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|Андреассон Антон
|1
|0.05
|Christoffer Styffe
|1
|0.05
|Виндехолл Чарли
|1
|0.05
|Муянич Амел
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Oskar Aagren
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Ieltsin Camoes
|3
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|7
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Браге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
6
Браге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
8
15
Браге
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Эргрюте
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
5
31%
2
18%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
27%
76-90
Пропущено
8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
38%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
6
43%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
2
22%
3
16%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
6
38%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Забито
25
30
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
0
0%
2
7%
1-15
6
24%
8
27%
16-30
5
20%
5
17%
31-45
2
8%
6
20%
46-60
6
24%
3
10%
61-75
6
24%
6
20%
76-90
Пропущено
17
30
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
3
18%
5
17%
31-45
2
12%
5
17%
46-60
2
12%
6
20%
61-75
4
24%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0
Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2
Эргрюте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1
Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2
Результаты матчей
Браге
Эргрюте
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Браге
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
55
56
19
38
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
164
713
812
119
515
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|5
|4
|36 - 23
|41
|2.
|21
|10
|8
|3
|38 - 22
|38
|3.
|21
|10
|6
|5
|30 - 22
|36
|4.
|21
|10
|5
|6
|36 - 25
|35
|5.
|21
|9
|7
|5
|32 - 20
|34
|6.
|0:1
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|7.
|21
|8
|5
|8
|25 - 25
|29
|8.
|21
|8
|5
|8
|24 - 28
|29
|9.
|1:0
|21
|7
|5
|9
|31 - 30
|26
|10.
|21
|7
|5
|9
|31 - 30
|26
|11.
|21
|6
|6
|9
|27 - 28
|24
|12.
|21
|6
|6
|9
|22 - 30
|24
|13.
|21
|6
|6
|9
|30 - 40
|24
|14.
|21
|5
|7
|9
|23 - 37
|22
|15.
|21
|5
|5
|11
|17 - 31
|20
|16.
|21
|5
|4
|12
|13 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|22 - 6
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|3.
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|5.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 9
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|7.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|8.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|10.
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|13.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|14.
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|15.
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|16.
|11
|3
|2
|6
|5 - 12
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|3.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|4.
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|5.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|6.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|7.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|10.
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 18
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|3 - 19
|3
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|9 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|7
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 5