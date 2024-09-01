  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 21.
Браге
0:1
Второй тайм: 88'
Эргрюте
0'
29' Желтая карточка
Oskar Aagren
34' Желтая карточка
Азулай Джонатан
0:1
37' Пенальти
Азулай Джонатан
38' Вторая желтая карточка
Oskar Aagren

Ход матча

29'
Oskar Aagren
 
34'
 
Азулай Джонатан
37'
0:1
Азулай Джонатан
38'
Oskar Aagren
 
78'
Oliwer Stark
Johan Arvidsson
 
78'
Filip Sjoeberg1
Вейлид Сесар
 
78'
Тити Адиль
Берггрен Густав
 
84'
 
Люндберг Виктор
Noah Christoffersson
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Эргрюте
7.94
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5.40
4.50
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Все Коэффициенты
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
17
Pontus
Jonsson1
12
Ieltsin
Camoes
33
Amar
Muhsin
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
6
Дюрестам
Микаэль
25
Файе
Абдулайе
19
Андреассон
Антон
21
Кенндал
Уильям
8
Муянич
Амел
7
Виндехолл
Чарли
15
Дальквист
Исак
11
Noah
Christoffersson
22
Сана
Тобиас
Браге
4-4-2
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Браге
Эргрюте

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:2
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
2:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.22

Среднее время на гол

42
73

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.94
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

46
72

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 10 (2) 0.48
Amar Muhsin 3 0.14
Johan Arvidsson 2 0.1
Henry Sletsjoee 2 0.1
Берггрен Густав 2 0.1
Тити Адиль 2 0.1
Викстрём Эмиль 1 0.05
Christopher Redenstrand 1 0.05
Kevin Appiah Nyarko 1 0.05
Ferhan Abic 1 0.05
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.29
Noah Christoffersson 5 0.24
Азулай Джонатан 4 (4) 0.19
Абукар Айдарус 3 0.14
Свенссон Уильям 3 0.14
Люндберг Виктор 2 0.1
Дюрестам Микаэль 2 0.1
Полсон Дэниел 1 0.05
Дальквист Исак 1 0.05
Сана Тобиас 1 0.05
Андреассон Антон 1 0.05
Christoffer Styffe 1 0.05
Виндехолл Чарли 1 0.05
Муянич Амел 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 0
Oskar Aagren 2 1
Зеттерстрём Александр 3 0
Ieltsin Camoes 3 0
Берггрен Густав 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Тити Адиль 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 7 0
Дальквист Исак 4 0
Виндехолл Чарли 4 0
Азулай Джонатан 3 0
Муянич Амел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Сана Тобиас 1 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Браге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Браге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

8
15
Браге
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Эргрюте
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
5
31%
2
18%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Пропущено

8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
38%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
6
43%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
2
22%
3
16%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
6
38%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Забито

25
30
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
0
0%
2
7%
1-15
6
24%
8
27%
16-30
5
20%
5
17%
31-45
2
8%
6
20%
46-60
6
24%
3
10%
61-75
6
24%
6
20%
76-90

Пропущено

17
30
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
3
18%
5
17%
31-45
2
12%
5
17%
46-60
2
12%
6
20%
61-75
4
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0
Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2
Эргрюте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1
Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2

Результаты матчей

Браге
Эргрюте

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Браге
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
5
1.5
5
6
1
9
2.5
3
8
1
9
3.5
1
10
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
8
12
1
19
2.5
5
15
1
19
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 21 12 5 4 36 - 23 41
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 21 10 6 5 30 - 22 36
4.
Сандвикен
 21 10 5 6 36 - 25 35
5.
Эстер
 21 9 7 5 32 - 20 34
6.
Браге
 0:1 21 9 5 7 25 - 18 32
7.
Утсиктенс
 21 8 5 8 25 - 25 29
8.
Треллеборг
 21 8 5 8 24 - 28 29
9.
Эргрюте
 1:0 21 7 5 9 31 - 30 26
10.
Варберг БоИС
 21 7 5 9 31 - 30 26
11.
Эребру
 21 6 6 9 27 - 28 24
12.
Эстерсунд
 21 6 6 9 22 - 30 24
13.
Гефле
 21 6 6 9 30 - 40 24
14.
Оддевольд
 21 5 7 9 23 - 37 22
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 21 5 4 12 13 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Браге
 0:1 11 6 2 3 16 - 9 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Эргрюте
 1:0 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
15.
Оддевольд
 10 3 4 3 10 - 14 13
16.
Сковде АИК
 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Треллеборг
 11 4 2 5 12 - 14 14
5.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
6.
Браге
 0:1 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Эргрюте
 1:0 10 3 3 4 12 - 14 12
8.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
9.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
10.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 9 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Mamadou Diagne 7
Эстер Алиев Алибек 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Oskar Aagren получает вторую желтую карточку. Удаление.
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Эргрюте
7.94
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5.40
4.50
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