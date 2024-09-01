Тур: 21.
0'
29' Желтая карточкаOskar Aagren
35' Желтая карточкаАзулай Джонатан
38' Вторая желтая карточкаOskar Aagren
0:1
39' ПенальтиАзулай Джонатан
0:2
90' ГолЛюндберг Виктор
90'+5
Ход матча
29'
35'
38'
39'
0:1
90'
0:2
22
Вейлид
Сесар
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
15 Oliwer Stark
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Браге
Эргрюте
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.22
Среднее время на гол
42
73
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.94
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
46
72
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|10 (2)
|0.48
|Amar Muhsin
|3
|0.14
|Johan Arvidsson
|2
|0.1
|Henry Sletsjoee
|2
|0.1
|Берггрен Густав
|2
|0.1
|Тити Адиль
|2
|0.1
|Викстрём Эмиль
|1
|0.05
|Christopher Redenstrand
|1
|0.05
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.05
|Ferhan Abic
|1
|0.05
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.29
|Noah Christoffersson
|5
|0.24
|Азулай Джонатан
|4 (4)
|0.19
|Абукар Айдарус
|3
|0.14
|Свенссон Уильям
|3
|0.14
|Люндберг Виктор
|3
|0.14
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.1
|Полсон Дэниел
|1
|0.05
|Дальквист Исак
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|Андреассон Антон
|1
|0.05
|Christoffer Styffe
|1
|0.05
|Виндехолл Чарли
|1
|0.05
|Муянич Амел
|0
|0
|Карлссон Монц
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Oskar Aagren
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Ieltsin Camoes
|3
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|7
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
6
Браге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эргрюте
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
8
15
Браге
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Эргрюте
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
5
31%
2
15%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
40%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
6
43%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
2
22%
3
16%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
6
38%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Забито
25
32
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
0
0%
2
6%
1-15
6
24%
8
25%
16-30
5
20%
6
19%
31-45
2
8%
6
19%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
6
24%
7
22%
76-90
Пропущено
19
30
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
4
21%
2
7%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
5
26%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0
Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2
Эргрюте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1
Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2
Результаты матчей
Браге
Эргрюте
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Браге
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
56
56
110
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
174
714
912
120
516
120
120
120
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|9 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|7
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 5