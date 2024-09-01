  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 21.
Браге
0:2
Конец матча
Эргрюте
0'
29' Желтая карточка
Oskar Aagren
35' Желтая карточка
Азулай Джонатан
38' Вторая желтая карточка
Oskar Aagren
0:1
39' Пенальти
Азулай Джонатан
0:2
90' Гол
Люндберг Виктор
90'+5
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
17
Pontus
Jonsson1
12
Ieltsin
Camoes
33
Amar
Muhsin
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
6
Дюрестам
Микаэль
25
Файе
Абдулайе
19
Андреассон
Антон
21
Кенндал
Уильям
8
Муянич
Амел
7
Виндехолл
Чарли
15
Дальквист
Исак
11
Noah
Christoffersson
22
Сана
Тобиас
Браге
4-4-2
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Браге
Эргрюте

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:2
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
2:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.22

Среднее время на гол

42
73

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.94
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

46
72

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 10 (2) 0.48
Amar Muhsin 3 0.14
Johan Arvidsson 2 0.1
Henry Sletsjoee 2 0.1
Берггрен Густав 2 0.1
Тити Адиль 2 0.1
Викстрём Эмиль 1 0.05
Christopher Redenstrand 1 0.05
Kevin Appiah Nyarko 1 0.05
Ferhan Abic 1 0.05
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.29
Noah Christoffersson 5 0.24
Азулай Джонатан 4 (4) 0.19
Абукар Айдарус 3 0.14
Свенссон Уильям 3 0.14
Люндберг Виктор 3 0.14
Дюрестам Микаэль 2 0.1
Полсон Дэниел 1 0.05
Дальквист Исак 1 0.05
Сана Тобиас 1 0.05
Андреассон Антон 1 0.05
Christoffer Styffe 1 0.05
Виндехолл Чарли 1 0.05
Муянич Амел 0 0
Карлссон Монц 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 0
Oskar Aagren 2 1
Зеттерстрём Александр 3 0
Ieltsin Camoes 3 0
Берггрен Густав 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Тити Адиль 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 7 0
Дальквист Исак 4 0
Виндехолл Чарли 4 0
Азулай Джонатан 3 0
Муянич Амел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Сана Тобиас 1 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Браге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эргрюте
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

8
15
Браге
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Эргрюте
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
5
31%
2
15%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
40%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
6
43%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
2
22%
3
16%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
6
38%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Забито

25
32
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
0
0%
2
6%
1-15
6
24%
8
25%
16-30
5
20%
6
19%
31-45
2
8%
6
19%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
6
24%
7
22%
76-90

Пропущено

19
30
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
4
21%
2
7%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
5
26%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0
Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2
Эргрюте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1
Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2

Результаты матчей

Браге
Эргрюте

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Браге
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
17
4
7
14
1.5
9
12
1
20
2.5
5
16
1
20
3.5
1
20
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 21 12 5 4 36 - 23 41
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 21 10 6 5 30 - 22 36
4.
Сандвикен
 21 10 5 6 36 - 25 35
5.
Эстер
 21 9 7 5 32 - 20 34
6.
Браге
 21 9 5 7 25 - 19 32
7.
Утсиктенс
 21 8 5 8 25 - 25 29
8.
Треллеборг
 21 8 5 8 24 - 28 29
9.
Эргрюте
 21 7 5 9 32 - 30 26
10.
Варберг БоИС
 21 7 5 9 31 - 30 26
11.
Эребру
 21 6 6 9 27 - 28 24
12.
Эстерсунд
 21 6 6 9 22 - 30 24
13.
Гефле
 21 6 6 9 30 - 40 24
14.
Оддевольд
 21 5 7 9 23 - 37 22
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 21 5 4 12 13 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Браге
 11 6 2 3 16 - 10 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
15.
Оддевольд
 10 3 4 3 10 - 14 13
16.
Сковде АИК
 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Треллеборг
 11 4 2 5 12 - 14 14
5.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
6.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Эргрюте
 10 3 3 4 13 - 14 12
8.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
9.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
10.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 9 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Mamadou Diagne 7
Эстер Алиев Алибек 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Азулай Джонатан из команды Эргрюте забивает с точки!
  • 38'
    Oskar Aagren получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 37'
    ГОООООЛ - Браге забивает с пенальти
  • 35'
    Азулай Джонатан получил желтую карточку от судьи
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    • 29'
      Oskar Aagren получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 0:2 Эргрюте онлайн

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