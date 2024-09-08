Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
0:4
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаДе Ла Вега Педро
45' Красная карточкаРомеро Абрахам
0:1
45' ГолРуснак Альберт
0:2
60' ГолМоррис Джордан
0:3
67' ГолРуснак Альберт
0:4
70' ГолРуснак Альберт
90'+3
Ход матча
29'
45'
45'
0:1
60'
0:2
67'
0:3
70'
0:4
76'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Завадски
Шон
27
Арфстен
Макс
10
Росси
Диего
26
Томас
Эндрю
28
Гомес
Еймар
14
Ротрок
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Джонс ДехуанЗащитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
-
26 Томас ЭндрюВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Кастро ЯкобВратарь
- Защитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Коламбус Крю
Сиэтл Саундерс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Среднее время на гол
62
62
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.39
1.28
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
70
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|13 (1)
|0.5
|Росси Диего
|10 (1)
|0.38
|Кристиан Рамирез
|7
|0.27
|Арфстен Макс
|4
|0.15
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.15
|Фарси Мохамед
|3
|0.12
|Моррис Эйдан
|2
|0.08
|Морейра Стивен
|2
|0.08
|Хинестроза Марино
|2
|0.08
|Йебоа Яв
|1
|0.04
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Завадски Шон
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|11
|0.39
|Руснак Альберт
|8 (2)
|0.29
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.29
|Ротрок Пол
|2
|0.07
|Раген Джексон
|2
|0.07
|Варгас Обед
|1
|0.04
|Чу Лео
|1
|0.04
|Ролдан Кристиан
|1
|0.04
|Мусовски Дэниел
|1
|0.04
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Белл Джон
|1
|0.04
|Тевес Дилан
|1
|0.04
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.04
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Джонс Деррик
|1
|1
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Чеберко Евгений
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|8
|1
|Раген Джексон
|4
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Reed Baker-Whiting
|2
|1
|Гомес Еймар
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Пауло Жуан I
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Ротрок Пол
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сиэтл Саундерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
5
7
Коламбус Крю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сиэтл Саундерс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
25
18
Коламбус Крю
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сиэтл Саундерс
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
30
25
Голы по времени матча
Забито
25
21
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
8%
4
19%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
6
24%
8
38%
61-75
6
24%
1
5%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
13
22
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
15%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
5
38%
1
5%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Забито
27
18
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
0
0%
3
17%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
7
26%
4
22%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
22%
7
39%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
7
47%
3
25%
76-90
Забито
52
39
18 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
2
4%
7
18%
1-15
7
13%
6
15%
16-30
9
17%
2
5%
31-45
11
21%
7
18%
46-60
10
19%
9
23%
61-75
12
23%
8
21%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
28
34
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
4
14%
2
6%
1-15
1
4%
8
24%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
3
11%
7
21%
46-60
5
18%
5
15%
61-75
10
36%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3
Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
1:5
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
76
67
49
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
114
76
78
58
312
211
114
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
208
1412
1315
917
523
521
226
224
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|2.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|48 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|53 - 36
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|8
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|55 - 46
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|28
|5
|13
|10
|40 - 53
|28
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|52 - 28
|49
|4.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|44 - 35
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|2:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|43 - 55
|32
|10.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|11.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|12.
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|30 - 51
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
|15.
|0:2 Заявка
|28
|6
|8
|14
|33 - 50
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|13.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|2:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|7.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 25
|12
|13.
|0:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|18 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8