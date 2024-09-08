  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
0:4
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
29' Желтая карточка
Де Ла Вега Педро
45' Красная карточка
Ромеро Абрахам
0:1
45' Гол
Руснак Альберт
0:2
60' Гол
Моррис Джордан
0:3
67' Гол
Руснак Альберт
0:4
70' Гол
Руснак Альберт
90'+3
22
Ромеро
Абрахам
25
Завадски
Шон
4
Камашо
Руди
21
Чеберко
Евгений
2
Эррера
Марсело
II
27
Арфстен
Макс
20
Мэцан
Александру
6
Нагбе
Дарлингтон
13
Джексон
Азиэл
7
Шамбос
Дилан
10
Росси
Диего
26
Томас
Эндрю
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
21
Reed
Baker-Whiting
8
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
10
Де
Ла
Вега
Педро
11
Руснак
Альберт
14
Ротрок
Пол
13
Моррис
Джордан
Коламбус Крю
3-4-2-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Сиэтл Саундерс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:2
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
0:0
М
3:0
М
1:0
М
3:2
М
1:2
М
0:1
М
0:2
М
6:2
М
1:1
ОК
2:1
М
0:4
М
1:1
М
0:1
М
1:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Среднее время на гол

62
62

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.39
1.28

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
70

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 13 (1) 0.5
Росси Диего 10 (1) 0.38
Кристиан Рамирез 7 0.27
Арфстен Макс 4 0.15
Рассел-Роу Джейсен 4 0.15
Фарси Мохамед 3 0.12
Моррис Эйдан 2 0.08
Морейра Стивен 2 0.08
Хинестроза Марино 2 0.08
Йебоа Яв 1 0.04
Мэцан Александру 1 0.04
Завадски Шон 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Джонс Дехуан 1 0.04
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 11 0.39
Руснак Альберт 8 (2) 0.29
Руидиас Рауль 8 (4) 0.29
Ротрок Пол 2 0.07
Раген Джексон 2 0.07
Варгас Обед 1 0.04
Чу Лео 1 0.04
Ролдан Кристиан 1 0.04
Мусовски Дэниел 1 0.04
Рольдан Александер 1 0.04
Белл Джон 1 0.04
Тевес Дилан 1 0.04
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.04
Пауло Жуан I 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Джонс Деррик 1 1
Нагбе Дарлингтон 2 0
Йебоа Яв 2 0
Чеберко Евгений 2 0
Ромеро Абрахам 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 8 1
Раген Джексон 4 1
Моррис Джордан 4 0
Рольдан Александер 2 1
Reed Baker-Whiting 2 1
Гомес Еймар 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Пауло Жуан I 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Ротрок Пол 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сиэтл Саундерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

5
7
Коламбус Крю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сиэтл Саундерс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

25
18
Коламбус Крю
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сиэтл Саундерс
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

30
25

Голы по времени матча

Забито

25
21
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
8%
4
19%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
6
24%
8
38%
61-75
6
24%
1
5%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
22
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
15%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
5
38%
1
5%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Забито

27
18
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
0
0%
3
17%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
7
26%
4
22%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
22%
7
39%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
7
47%
3
25%
76-90

Забито

52
39
18 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
2
4%
7
18%
1-15
7
13%
6
15%
16-30
9
17%
2
5%
31-45
11
21%
7
18%
46-60
10
19%
9
23%
61-75
12
23%
8
21%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

28
34
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
4
14%
2
6%
1-15
1
4%
8
24%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
3
11%
7
21%
46-60
5
18%
5
15%
61-75
10
36%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3
Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2

Результаты матчей

Коламбус Крю
Сиэтл Саундерс

Точный счет

1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
1:5
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11
3
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
6
1.5
7
8
5
8
2.5
3
12
2
11
3.5
1
14
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
20
8
14
12
1.5
13
15
9
17
2.5
5
23
5
21
3.5
2
26
2
24
4.5
1
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 26 14 6 6 48 - 32 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 8 8 37 - 31 41
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 28 5 13 10 40 - 53 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 26 14 7 5 52 - 28 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 10 13 5 44 - 35 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 28 8 8 12 43 - 55 32
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 8 3 15 30 - 51 27
13.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
14.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26
15.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 28 6 8 14 33 - 50 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 11 18
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
8.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 18 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Торонто Лонг Кевин 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Г О О О О Л - Руснак Альберт бьет в цель!
    • 47'
      УДАЛЕНИЕ! - Ромеро Абрахам увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 29'
      Де Ла Вега Педро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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