Тур: 22.
0:0
Конец матча
Ход матча
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Ландскруна
Эстер
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
24 матча
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.77
Среднее время на гол
61
117
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.69
1.73
Среднее время на гол
53
52
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
56
74
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.32
|Дзабич Робин
|4
|0.18
|Vincent Sundberg
|4
|0.18
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.18
|Эгнелль Адам
|4
|0.18
|Max Nilsson
|3
|0.14
|Samuel Burakovsky
|3
|0.14
|Карлссон Виктор
|1
|0.05
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.05
|Jesper Strid
|1
|0.05
|Йонссон Мелкер
|1
|0.05
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|7
|0.32
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|0.27
|Родич Владимир
|4
|0.18
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.14
|Сегер Давид
|3
|0.14
|Люнг Даниэль
|3
|0.14
|Lukas Bergqvist
|2
|0.09
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Theodor Johansson
|1
|0.05
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Max Nilsson
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Philip Andersson I
|4
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Vincent Sundberg
|3
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Gustaf Bruzelius
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Christian Stark
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Кричак Иван
|4
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Kevin Jansson
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Эстер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
6
Ландскруна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Эстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
17
18
Ландскруна
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Эстер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
3
17%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
2
11%
5
38%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
7
39%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
6
33%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
36
31
20 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
10
28%
3
10%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
6
17%
7
23%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
6
17%
3
10%
61-75
5
14%
11
35%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
13%
3
14%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
7
30%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2
Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0
Эстер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0
Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0
Результаты матчей
Ландскруна
Эстер
Точный счет
0:0
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:3
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
56
65
38
29
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
56
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
166
1012
1111
715
319
319
220
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|9 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Треллеборг
|Hady Saleh Karim
|7