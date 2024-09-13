  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 22.
Ландскруна
0:0
Конец матча
Эстер
0'
81' Желтая карточка
Эгнелль Адам
90' Желтая карточка
Kevin Jansson
90'+3
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
7
Карлссон
Виктор
10
Эгнелль
Адам
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Силисуфай
Эди
47
Kofi
Fosuhene
Asare
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
24
Theodor
Johansson
8
Kevin
Jansson
7
Сегер
Давид
18
Люнг
Даниэль
19
Бергмарк-Виберг
Адам
17
Петрович
Петар
20
Алиев
Алибек
Ландскруна
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Ландскруна
Эстер

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
1:4
С
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0
С
2:3
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
2:3
С
4:0
С
2:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.77

Среднее время на гол

61
117

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.69
1.73

Среднее время на гол

53
52

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

56
74

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.32
Дзабич Робин 4 0.18
Vincent Sundberg 4 0.18
Kofi Fosuhene Asare 4 0.18
Эгнелль Адам 4 0.18
Max Nilsson 3 0.14
Samuel Burakovsky 3 0.14
Карлссон Виктор 1 0.05
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 7 0.32
Бергмарк-Виберг Адам 6 0.27
Родич Владимир 4 0.18
Мёрфельт Альбин 3 0.14
Сегер Давид 3 0.14
Люнг Даниэль 3 0.14
Lukas Bergqvist 2 0.09
Кусу Манассе 1 0.05
Кричак Иван 1 0.05
Theodor Johansson 1 0.05
Martin Hoel Andersen 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Kevin Jansson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Max Nilsson 5 0
Rassa Rahmani 3 1
Philip Andersson I 4 0
Эгнелль Адам 3 0
Vincent Sundberg 3 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Gustaf Bruzelius 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Christian Stark 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Макс Мюлдер 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 5 1
Адольфссон Маттис 5 1
Кусу Манассе 5 0
Кричак Иван 4 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Lukas Bergqvist 3 0
Родич Владимир 2 0
Хедлунд Себастьян 2 0
Варманен Тату 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сегер Давид 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Kevin Jansson 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Эстер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
6
Ландскруна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Эстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

17
18
Ландскруна
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Эстер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
3
17%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
2
11%
5
38%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
7
39%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
6
33%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

36
31
20 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
10
28%
3
10%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
6
17%
7
23%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
6
17%
3
10%
61-75
5
14%
11
35%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
13%
3
14%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
7
30%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2
Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0
Эстер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0
Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0

Результаты матчей

Ландскруна
Эстер

Точный счет

0:0
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:3
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
3
8
2.5
2
9
3
8
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
5
6
4
7
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
16
6
10
12
1.5
11
11
7
15
2.5
3
19
3
19
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
4.
Сандвикен
 21 10 5 6 36 - 25 35
5.
Эстер
 22 9 8 5 32 - 20 35
6.
Браге
 21 9 5 7 25 - 19 32
7.
Треллеборг
 22 9 5 8 26 - 29 32
8.
Утсиктенс
 21 8 5 8 25 - 25 29
9.
Эстерсунд
 22 7 6 9 23 - 30 27
10.
Эргрюте
 21 7 5 9 32 - 30 26
11.
Варберг БоИС
 21 7 5 9 31 - 30 26
12.
Гефле
 21 6 6 9 30 - 40 24
13.
Эребру
 22 6 6 10 28 - 30 24
14.
Оддевольд
 21 5 7 9 23 - 37 22
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 21 5 4 12 13 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Эстерсунд
 11 6 4 1 15 - 11 22
5.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Браге
 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Треллеборг
 11 5 3 3 14 - 15 18
9.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
10.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
11.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
15.
Оддевольд
 10 3 4 3 10 - 14 13
16.
Сковде АИК
 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Треллеборг
 11 4 2 5 12 - 14 14
5.
Эстер
 11 3 4 4 14 - 13 13
6.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Эргрюте
 10 3 3 4 13 - 14 12
8.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
9.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
10.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
14.
Эребру
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 9 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эребру Маккью Эрик 1 6
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Треллеборг Hady Saleh Karim 7
Весь список
  • 72'
    Варманен Тату уходит с поля. Рэймонд Адьей выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Петрович Петар уходит с поля. Родич Владимир выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Ландскруна 0:0 Эстер онлайн

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